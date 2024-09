En étroite collaboration avec IBM, ARAUCO poursuit sa transformation numérique. Outre le déploiement de dispositifs industriels liés à l'Internet des objets (IoT) sur ses sites de fabrication existants en Amérique du Sud, l'entreprise investit dans plus de 200 projets technologiques, notamment la construction d'usines intelligentes de nouvelle génération.

« Notre modèle de gestion vient répondre de façon durable aux défis d'un climat en constante évolution et d'une population mondiale en pleine croissance, souligne Leandro San Miguel. En assurant la sanité de nos plantations forestières, nous aidons à capturer le carbone et contribuons à un air plus propre au sein des pays dans lesquels nous travaillons. De même, gérer nos activités à l'aide de données en temps réel nous assure un fonctionnement lean et rentable, ce qui renforce notre marge et libère du capital que nous pouvons ensuite investir dans la croissance de l'entreprise. »

Il conclut : « Avec SAP S/4HANA et IBM Services, nous sommes extrêmement bien positionnés pour développer notre activité sur de nouveaux marchés mondiaux et apporter les avantages des énergies renouvelables à plus de personnes dans le monde. »