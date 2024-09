Lorsqu'il s'agit d'acquérir des clients et de constituer une solide base d'utilisateurs, les développeurs d'applications mobiles d'aujourd'hui font face à une concurrence féroce. Pour aider les entreprises à commercialiser leurs applications plus facilement et plus efficacement, AppLift a créé une solution basée sur les données offrant un placement publicitaire ciblé. « Nous proposons une solution publicitaire basée sur les performances », explique Tim Koschella, directeur général et cofondateur d'AppLift. « Nous en savons beaucoup sur ce que font les utilisateurs, et nous utilisons ces données pour diffuser les bonnes publicités aux bons utilisateurs. »

Dans le but d'étendre son offre DataLift 360 aux développeurs et éditeurs d'applications du monde entier, AppLift avait besoin d'une infrastructure d'hébergement cloud conçue pour une distribution mondiale performante. « Les personnes auxquelles nous diffusons des publicités peuvent se trouver n'importe où dans le monde », explique M. Koschella. « Et pour maintenir une faible latence et diffuser des publicités sans délai, nous avons besoin d'une proximité physique avec les utilisateurs. »