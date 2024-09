« Les organisations sont de plus en plus nombreuses à adopter des solutions de data lakehouse pour répondre à leurs besoins croissants en données, d’autant plus que nous assistons à une évolution à l’échelle du secteur vers les solutions d’IA, a déclaré Soo Lee, directeur des alliances stratégiques mondiales chez AWS. La mise à disposition de watsonx.data en tant que service sur AWS Marketplace répond aux besoins croissants de nos clients en matière de cloud hybride, en leur donnant une plus grande flexibilité d’exécution de leurs processus métier où qu’ils se trouvent, tout en leur permettant de choisir parmi une large gamme de services AWS et IBM cloud natif des logiciels adaptés à leurs besoins uniques. »

