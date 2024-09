Les dirigeants d’Allianz estiment que la population taïwanaise, très férue de technologie, est désireuse d’essayer de nouvelles choses. La compagnie d’assurance s’efforce toujours d’explorer les dernières innovations pour répondre aux demandes de ses clients.

Allie en est l’exemple le plus récent. Bien plus qu’un chatbot, Allie est un assistant virtuel piloté par l’IA. Elle travaille en toute transparence sur le site Web de la société, le portail client, l’application Allianz Engage et Facebook pour aller à la rencontre des clients là où ils vivent, travaillent et jouent : sur leur smartphone. A l’aide du traitement du langage naturel (NLP) et d’une base de connaissances construite à partir de centaines de scripts réels, Allie interagit avec les clients dans un format très humain : elle ne se contente pas de discuter. Elle interprète les questions d’assurance complexes, répond aux demandes de renseignements sur les polices d’assurance, apporte des modifications aux polices et, comme tout bon professionnel du service à la clientèle, est un as de la conversation.

Près de 50 % des demandes des clients qu’Allianz reçoit via Allie sont reçues en dehors des heures d’ouverture du centre d’appels. Ainsi, la société fournit un service de niveau supérieur en répondant mieux aux besoins de ses clients.

Allianz a adopté une vision très large pour Allie. La société souhaitait disposer d’un assistant virtuel, social et transparent capable de gérer 80 % des demandes les plus fréquentes de ses clients. Mais en tant que plus grand fournisseur international d’assurance-vie à Taïwan, elle avait également besoin d’une solution qui lui permette de répondre aux exigences réglementaires et de sécurité.