Le système a démontré sa puissance. Les serveurs bare metal d’IBM Cloud offrent des performances prévisibles et stables. Avec l’ancien système, les sauvegardes immobilisaient l’infrastructure au point d’entraver au quotidien le travail des équipes de préparation des commandes, car elles n’étaient pas en mesure de saisir les informations logistiques. Cette contrainte a maintenant été entièrement éliminée, ce qui se traduit par des gains de productivité considérables.

C’est une pression en moins pour l’équipe informatique qui n’a plus besoin de surveiller les serveurs en permanence. « On parle souvent des avantages pour l’entreprise ou des gains organisationnels pour le service informatique, mais il y a aussi une dimension psychologique : pour de nombreux employés, moi y compris, se voir déchargé de cette responsabilité est un véritable soulagement et nous permet de travailler plus efficacement », explique Jérôme Combarnous. Les astreintes et les mises à jour sont assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les équipes externalisées. L’équipe interne peut désormais se concentrer sur les nouveaux besoins métier et mettre en place de nouveaux projets.

« Grâce au passage à IBM Cloud, le cœur du système informatique se trouve désormais dans une infrastructure ultra-résiliente », ajoute Jérôme Combarnous. « Et IBM Cloud possède une expérience que peu d’entreprises possèdent en matière de cybersécurité. Bien que nous sachions que rien n’est infaillible, son expérience sur le terrain nous apporte une réelle tranquillité d’esprit.

Intéressons-nous enfin à l’aspect financier : malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires, AdVini a été affectée par la crise du Covid. Le choix du cloud a permis de remplacer un investissement lourd par une redevance mensuelle.

« Ce projet est une réussite », conclut Jérôme Combarnous. « Nous sommes maintenant prêts pour l’étape suivante : le passage à SAP S/4 HANA.