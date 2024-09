Les leaders informatiques du secteur étaient cependant témoins des innovations qui se produisaient ailleurs et étaient impatients de les adapter à la finance et à la banque. Si la pandémie mondiale a accéléré l’adoption du cloud à marche forcée, elle a également rendu certaines innovations réglementaires incontournables. Plus d’entraves, les vannes étaient ouvertes. Aujourd’hui, les entreprises financières développent de manière agressive des stratégies cloud. Mais elles doivent encore minimiser les risques.

C’est pourquoi Accenture a créé l’Accenture Cloud Innovation Center (ACIC) for Financial Services, un environnement de référence ouvert hybride et multicloud, basé sur les recommandations de l’autorité de contrôle du marché financier suisse (FINMA). L’ACIC for Financial Services est à la fois une plateforme technologique et un atelier qui permet aux entreprises financières de travailler avec Accenture pour concevoir des solutions efficaces ou de discuter des défis de leur organisation indépendamment de la technologie et des données client existantes.

L’ACIC for Financial Services constitue un écosystème de cloud public, de cloud hybride, de ressources de sécurité et d’automatisation, qui inclut notamment les solutions IBM Cloud Pak et la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift.