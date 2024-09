N Brown Group

N Brown a atteint son objectif : devenir un marchand en ligne doté d’une plateforme numérique moderne et agile. L’intégration du back-office permet au personnel de travailler plus efficacement et au département informatique de se concentrer sur l’innovation. Selon David Giles, la stratégie de cloud hybride d’IBM répond aux exigences de flexibilité des plateformes numériques : « En ayant établi des plateformes qui respectent les normes sectorielles, nous sommes préparés pour l’avenir. Nous sommes capables de répondre plus rapidement aux changements dans le domaine de la vente au détail et de surmonter les obstacles opérationnels pour toutes les marques et toutes les zones géographiques.

« Oracle et IBM nous ont aidés à atteindre des niveaux de contrôle et d’agilité beaucoup plus élevés qu’auparavant. Fini le temps où chaque mise à jour du site web devait faire l’objet d’une demande au service informatique. Désormais, la plateforme numérique est entre les mains des utilisateurs de l’entreprise, et ils peuvent créer des promotions ou appliquer des modifications de prix dès qu’ils trouvent une opportunité. La plateforme numérique prend en charge des dizaines de milliers de commandes en ligne chaque jour.



Avec IBM qui gère l’infrastructure et les applications Oracle dans le cloud et les utilisateurs professionnels qui gèrent le canal numérique, le service informatique est libre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. David Giles commente : « Concrètement, nous avons réorienté notre service informatique de l’administration vers l’innovation. »



Les avantages des services gérés vont encore plus loin. Maintenant que la gestion de l’environnement informatique est devenue une dépense opérationnelle plutôt qu’une dépense d’investissement, l’entreprise peut gérer son portefeuille d’investissements d’une manière beaucoup plus intelligente. Et grâce à son infrastructure hébergée dans le cloud, l’entreprise bénéficie d’une évolutivité inégalée. Les solutions IBM Cloud for Oracle offrent également une productivité dev-ops considérablement améliorée, avec la possibilité de développer, d’expérimenter et d’itérer rapidement.



David Giles explique : « Dans le passé, si nous devions monter en charge pour faire face à une hausse de la demande, nous n’avions d’autre choix que d’acheter du matériel supplémentaire, un processus long et coûteux. Actuellement, si nous devons monter en charge pour faire face à une hausse de la demande, il nous suffit de contacter IBM, qui augmentera notre capacité en quelques clics, et nous ne paierons que pour les ressources effectivement utilisées. Un avantage important dans un secteur comme la mode, qui connaît des pics d’activité réguliers. »



« IBM a été un vrai partenaire tout au long de ce projet », conclut David Giles. « Grâce à l’assistance et à l’hébergement cloud d’IBM, nous sommes en mesure d’utiliser les applications Oracle pour stimuler les ventes sur un marché en ligne immensément concurrentiel. »