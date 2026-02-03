Layers of think running around the corner of a cube-like surface in purple hues.

Think 2026 se déroulera du 4 au 7 mai 2026 à Boston

Prenez l'avantage lors de Think 2026. Rejoignez des leaders visionnaires qui tracent la voie pour créer une entreprise plus intelligente grâce à l’IA agentique.

En savoir plus

Think on Tour Paris 2025

Revivez les temps forts de Think on Tour Paris. Ensemble, accélérons votre transformation et déployons l'IA à l’échelle.  

 

 

Contactez-nous Réservez un atelier d'IA gratuit et personnalisé

Les temps forts de Think on Tour Paris 2025

Revivez les temps forts de Think on Tour Paris en vidéo et explorez les ressources exclusives pour enrichir votre expérience !

 Vous n’avez pas pu être présent ou vous souhaitez (re)voir les meilleures sessions ?
Accédez à tous les replays :

 Voir la video best of Voir les sessions en replay
Retrouvez les meilleurs moments de Think on Tour Paris 2025 Retrouvez les meilleurs moments de Think on Tour Paris 2025

Une soirée intense, des rencontres inspirantes et des idées qui redessinent le futur.

Le 17 novembre dernier, Think Paris 2025, dans une ambiance à la fois conviviale et stimulante, a réuni les témoignages inspirants de grands clients : BNPP, L’Oréal, Thalès et CACEIS; les interventions de visionnaires et de leaders qui ont permis d’explorer le pouvoir transformateur de l’IA dans un monde en constante évolution. 


 Réservez un atelier d'IA générative gratuit pour aller plus loin

Retrouvez l'ensemble des sessions Think on Tour Paris 2025

En savoir plus sur les intervenants
Ana Paula Assis à Think on Tour Paris 2025
Libérer toute la valeur de l’IA d’entreprise
Béatrice Kosowski, Matthieu Cassier et Alex Bauer à Think on Tour Paris 2025
Adopter l’IA pour un avantage durable : une approche complète de la réinvention
Béatrice Kosowski et Sabine Iacono à Think on Tour Paris 2025
IA, pas d’innovation sans une stratégie de gouvernance
David Sadek et Xavier Vasques à Think on Tour Paris 2025
L’avenir de la technologie : quelles perspectives ?
Bateau de marchandises naviguant sur la mer aidé par l'IA

DÉFIS - LA TECHNOLOGIE POUR UN MONDE MEILLEUR

IBM a lancé l'édition 2025/2026 de DÉFIS lors de Think on Tour Paris le 17 novembre

 

IBM Consulting, en partenariat avec La Tribune, publie la 11e édition de son ouvrage annuel. 

 

Découvrez les témoignages de dirigeants et experts qui font face à des transformations majeures et explorent des défis communs et spécifiques à leurs secteurs : accélération technologique, IA, transition énergétique, pression réglementaire et quête de sens.

Télécharger DEFIS 2025-2026

Think 2025 : produits et annonces

Logo Think violet
Découvrez les dernières nouveautés produits présentées à Think 2025

Logos IBM et Anthropic sur fond noir

Partenariat IBM et Anthropic

IBM s'associe à Anthropic afin d’accélérer le développement d’une IA prête à l’emploi pour les entreprises en intégrant Claude au portefeuille de logiciels d’IBM.

En savoir plus

Contenu exclusif pour Think

Plongez dans l’univers Think 2025 avec le site de l’IBM Institute for Business Value : accédez aux derniers rapports, actualités et contenus inédits pour enrichir votre expérience.

Explorez les publications d'IBV à Think

Ressources

Contenus additionnels

Découvrez encore plus de contenus exclusifs Think 2025 sur le site de l’IBM Institute for Business Value

Rapports, guides complets, analyses sectorielles et bien de ressources encore vous y attendent.

Visitez le site d'IBV spécial Think
imagen gráfica del logotipo de think

Intervenants 

Photo de Sabine Iacono
Group Head of Digital & Innovation chez CACEIS
Sabine Iacono
Photo de Marc Camus
Directeur des Systèmes d’Information de BNP PARIBAS
Marc Camus
Photo de Matthieu Cassier
Transformation & Digital Director, L'OREAL RECHERCHE ET INNOVATION
Matthieu Cassier
Foto de Juan Ignacio Pérez Iglesias
Vice-Président Recherche, Technologie & Innovation chez THALES
David Sadek
Photo de Ana Paula Assis
Senior Vice President and Chair EMEA and Growth Markets, IBM
Ana Paula Assis
Photo de Béatrice Kosowski
Présidente, IBM France
Béatrice Kosowski
Photo de Alex Bauer
General Manager d'IBM Consulting France
Alex Bauer
Photo de Xavier Vasques
Vice-Président et Directeur Technique IBM Technology et R&D en France
Xavier Vasques
Photo de Nicolas Vilette
Area Vice President South EMEA & MENA, HASHICORP, an IBM Company
Nicolas Villette

Cas-clients dans le monde grâce à l'IA

Découvrez les expériences de clients qui ont transformé leur projet en réussite, des approches innovantes et des expériences immersives telles que la Scuderia Ferrari HP, Wimbledon ou l’US Open auprès des experts IBM.
Ferrari F1 con el logotipo de IBM en el alerón trasero
Scuderia Ferrari HP
Chaque Grand Prix de Formule 1 est une fusion spectaculaire de vitesse et de données : chaque monoplace génère jusqu’à 10 000 points de données par seconde. En 2025, la Scuderia Ferrari HP s’appuiera sur la technologie innovante d’IBM pour offrir des expériences digitales inédites à des millions de fans à travers le monde.
Imagen de Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon collabore étroitement avec IBM Consulting pour proposer des informations et des contenus générés par l’IA, afin d’améliorer l’expérience des fans et d’accroître la productivité des équipes de Wimbledon.
Vista aérea de la pista de tenis del US Open
US Open
Depuis plus de 30 ans, IBM collabore avec USTA pour offrir aux fans de tennis des expériences digitales de classe mondiale. Aujourd’hui, ils utilisent l’intelligence artificielle générative pour ajouter des commentaires audio, créer des résumés de matchs et générer des centaines de synthèses de rencontres.
distant view of golfer on a golf course
Les Masters
Avec l’aide de watsonx, IBM exploite l’intelligence artificielle générative pour transformer les données des Masters en historique et analyses pilotés par l’IA sur chaque coup, de chaque joueur, à chaque trou.

Restez informé

Ne manquez rien des dernières tendances : recevez des insights exclusifs et les mises à jour clés pour rester en tête de l’innovation.

 S'abonner dès maintenant