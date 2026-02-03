Think on Tour Paris 2025

Revivez les temps forts de Think on Tour Paris. Ensemble, accélérons votre transformation et déployons l'IA à l’échelle.
Revivez les temps forts de Think on Tour Paris en vidéo et explorez les ressources exclusives pour enrichir votre expérience !
Vous n’avez pas pu être présent ou vous souhaitez (re)voir les meilleures sessions ?
Accédez à tous les replays :
Une soirée intense, des rencontres inspirantes et des idées qui redessinent le futur.
Le 17 novembre dernier, Think Paris 2025, dans une ambiance à la fois conviviale et stimulante, a réuni les témoignages inspirants de grands clients : BNPP, L’Oréal, Thalès et CACEIS; les interventions de visionnaires et de leaders qui ont permis d’explorer le pouvoir transformateur de l’IA dans un monde en constante évolution.
Plongez dans l’univers Think 2025 avec le site de l’IBM Institute for Business Value : accédez aux derniers rapports, actualités et contenus inédits pour enrichir votre expérience.
