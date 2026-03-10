Die Think wird auch im Jahr 2026 wieder in Deutschland stattfinden. Erkunden Sie in der Zwischenzeit das Recap aus 2025 und tauchen Sie ein in die zentralen Themen der Think on Tour Ehningen
Rückblick auf die Think on Tour Ehningen: Expert_innen, Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft sowie unsere Business Partner diskutierten die Zukunft von KI, Hybrid Cloud und weiteren Schlüsselthemen der Technologiebranche.
Außerdem wurde im Rahmen der Think on Tour Ehningen der IBM Technology Campus vorgestellt – ein Ort, der künftig unser Headquarter, Forschung & Entwicklung, das Quantum Data Center, Technologie- und Beratungsangebote und ein starkes Ecosystem – sowie bald auch das Innovation Studio – vereinen wird.
Zugang zu Europas erstem IBM Quantum Data Center in Ehningen gibt Einblicke in eine der derzeit spannendsten Zukunftstechnologien. Die Installation zeigt, wie Quantencomputing Innovation beschleunigt und neue Wege für strategisches Wachstum eröffnet.
Nur 15 % der Unternehmen in Europa nutzen KI. Nutzen Sie das Potenzial souveräner KI: IBM stärkt europäische Werte, schützt Daten und fördert technologische Unabhängigkeit.
Instana, Concert und Turbonomic zeigen in einer interaktiven Visualisierung, wie IBM Observability-Lösungen die Integrität, Leistung und Ausfallsicherheit von IT-Stacks steigern.
Da 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert und oft ungenutzt sind, hilft watsonx.data, diese sicher zu integrieren und zu dokumentieren – für vertrauenswürdige Erkenntnisse und präzise, verantwortungsvolle KI.
Entdecken Sie, wie watsonx Orchestrate KI-Agenten und Tools effizient verbindet – über Multi-Agenten-Workflows und Integrationen wie Salesforce, SAP und Workday.
Finden Sie heraus wie IBM Consulting Innovationen skaliert, Prozesse optimiert und nachhaltige Ergebnisse ermöglicht.
IBM Consulting und Ferrari verbessern mit watsonx gemeinsam die digitale Formel-1-Erfahrung und bieten über 12 Mio. Fans datengestützte Einblicke, personalisierte Inhalte und interaktive Erlebnisse rund um das Ferrari-Rennteam.
IBM und FC Sevilla haben den „Scout Advisor“ entwickelt – ein KI-Tool zur vereinfachten Dokumentation von Spieldaten und Scouting-Berichten. Die Oberfläche zeigt Spieler_innen, Attribute und Kennzahlen gemäß den Suchkriterien eines Fußballmanagers.
Freuen Sie sich auf spannende Showcases im IBM Innovation Studio in Ehningen, das ab 2026 für Sie seine Türen öffnet. Entdecken Sie innovative Lösungen und erleben Sie, wie Technologien die Zukunft gestalten.