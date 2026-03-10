Think on Tour Ehningen

Bühne der Think on Tour Ehningen
Das volle Potenzial von KI ausschöpfen – für Wachstum, Produktivität und nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Rückblick auf die Think on Tour Ehningen: Expert_innen, Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft sowie unsere Business Partner diskutierten die Zukunft von KI, Hybrid Cloud und weiteren Schlüsselthemen der Technologiebranche.

Außerdem wurde im Rahmen der Think on Tour Ehningen der IBM Technology Campus vorgestellt – ein Ort, der künftig unser Headquarter, Forschung & Entwicklung, das Quantum Data Center, Technologie- und Beratungsangebote und ein starkes Ecosystem – sowie bald auch das Innovation Studio – vereinen wird.
Keynotes des Tages
Think on Tour Ehningen Sprecher auf der Bühne zur Eröffnung & Begrüßung
Eröffnung & Begrüßung durch Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland und General Manager IBM DACH: Auftakt von Think on Tour Ehningen mit Inspiration und Ausblick.
Think on Tour Ehningen Keynote-Sprecher auf der Bühne
Wie KI, Automatisierung und hybride Cloud Produktivität steigern, Datenpotenziale ausschöpfen und ROI sichern – und wie Quantencomputing zukünftige Herausforderungen löst.
Think on Tour Ehningen Keynote-Sprecher auf der Bühne
Der Erfolg von KI hängt von der Nutzung ab: Erfahren Sie, wie integrierte, skalierbare KI-Agenten Produktivität steigern.
Think on Tour Ehningen Keynote-Sprecher auf der Bühne
KI-Automatisierung auf hybrider Cloud macht IT zum Treiber für Innovation, Produktivität und Resilienz, ohne in Komplexität zu versinken.
Think on Tour Ehningen Keynote-Sprecher auf der Bühne
Erleben Sie, wie ganzheitliche KI, digitale Assistenten und Partnernetzwerke nachhaltige Wirkung, Branchenwandel und neues Wachstum schaffen.
Think on Tour Ehningen Keynote-Sprecher des Impulsvortrags auf der Bühne
Impulsvortrag von Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, bei der Think on Tour Ehningen.
Think on Tour Ehningen Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf der Bühne
Europa gestalten: Zukunftstechnologien, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit neu denken.
Think on Tour Ehningen mit vier Leuten auf der Bühne, die das Band zur Einweihung des neuen IBM Technology Campus durchschneiden
Abschlussworte und feierlicher Banddurchschnitt zum IBM Technology Campus mit symbolischer Schlüsselübergabe an die Mitarbeitenden.

Highlights Think Forum

Quantum Tour bei der Think on Tour Ehningen
Quantum

Zugang zu Europas erstem IBM Quantum Data Center in Ehningen gibt Einblicke in eine der derzeit spannendsten Zukunftstechnologien. Die Installation zeigt, wie Quantencomputing Innovation beschleunigt und neue Wege für strategisches Wachstum eröffnet.
Zwei Personen sprechen über KI-Souveränität beim Think Forum
Souveräne KI

Nur 15 % der Unternehmen in Europa nutzen KI. Nutzen Sie das Potenzial souveräner KI: IBM stärkt europäische Werte, schützt Daten und fördert technologische Unabhängigkeit.
Think Forum der Think on Tour Ehningen 2025
Observability Solutions

Instana, Concert und Turbonomic zeigen in einer interaktiven Visualisierung, wie IBM Observability-Lösungen die Integrität, Leistung und Ausfallsicherheit von IT-Stacks steigern.
Unterhaltung mehrere Teilnehmer auf dem Think Forum
Data & AI

Da 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert und oft ungenutzt sind, hilft watsonx.data, diese sicher zu integrieren und zu dokumentieren – für vertrauenswürdige Erkenntnisse und präzise, verantwortungsvolle KI.
Zwei Sprecher auf der Bühne der Think on Tour Ehningen
watsonx Orchestrate

Entdecken Sie, wie watsonx Orchestrate KI-Agenten und Tools effizient verbindet – über Multi-Agenten-Workflows und Integrationen wie Salesforce, SAP und Workday.
Drei Personen, die IBM Consulting auf Think on Tour Ehningen präsentieren
IBM Consulting

Finden Sie heraus wie IBM Consulting Innovationen skaliert, Prozesse optimiert und nachhaltige Ergebnisse ermöglicht.
Ferrari-Fahrsimulator auf der Think on Tour Ehningen
Ferrari‑Fahrsimulator

IBM Consulting und Ferrari verbessern mit watsonx gemeinsam die digitale Formel-1-Erfahrung und bieten über 12 Mio. Fans datengestützte Einblicke, personalisierte Inhalte und interaktive Erlebnisse rund um das Ferrari-Rennteam.
Sevilla FC Showcase mit Tischkicker auf dem Forum Think Ehningen
Scout Advisor von Sevilla FC

IBM und FC Sevilla haben den „Scout Advisor“ entwickelt – ein KI-Tool zur vereinfachten Dokumentation von Spieldaten und Scouting-Berichten. Die Oberfläche zeigt Spieler_innen, Attribute und Kennzahlen gemäß den Suchkriterien eines Fußballmanagers.
Mehrere Zuschauer für einen Showcase und eine Frau fotografiert
KAON Rack

KAON Rack – ein virtueller Showcase, der IBM Hardware für Cloud- und KI-Workloads im eigenen Rechenzentrum vorstellt. IBM Expert_innen führen das virtuelle Zusammenspiel von Servern, Speicher und GPUs vor und machen die Leistungsfähigkeit der IBM Hybrid Cloud Infrastruktur anschaulich.
IBM Innovation Studio Ehningen
Eine Gruppe Kunden in Diskussion in einer Design Thinking Session
Technologie hautnah erleben

Freuen Sie sich auf spannende Showcases im IBM Innovation Studio in Ehningen, das ab 2026 für Sie seine Türen öffnet. Entdecken Sie innovative Lösungen und erleben Sie, wie Technologien die Zukunft gestalten.

 IBM Innovation Studio entdecken AI for Business Workshop erkunden
