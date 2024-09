Un ataque de whale phishing o whaling es un ataque de spear phishing dirigido exclusivamente a un ejecutivo o alto cargo. El atacante suele hacerse pasar por un compañero dentro de la organización del objetivo, o por un colega o asociado de igual o mayor nivel de otra organización.

Los mensajes de whale phishing están muy personalizados. Los atacantes se esfuerzan mucho por hacerse pasar por el estilo de escritura del remitente real y, cuando es posible, hacer referencia al contexto de conversaciones comerciales reales en curso. Los estafadores de whale phishing suelen espiar las conversaciones entre el remitente y el objetivo; muchos intentarán secuestrar la cuenta de correo electrónico o de mensajería de texto real del remitente para enviar el mensaje de ataque directamente desde allí, para conseguir la máxima autenticidad.

Dado que los ataques de caza de ballenas se dirigen a personas que pueden autorizar pagos de mayor cuantía, ofrecen al atacante la posibilidad de obtener un beneficio inmediato más elevado.

El whale phishing a veces se compara con el correo electrónico empresarial comprometido (BEC), otro tipo de ataque de spear phishing en el que el atacante envía al objetivo un correo electrónico fraudulento que parece proceder de un compañero de trabajo o colega. El BEC no siempre es un whale phishing (porque con frecuencia se dirige a empleados de bajo nivel), y el whale phishing no siempre es BEC (porque no siempre implica correo electrónico), pero la mayoría de los ataques de whale phishing que salen más caros también implican ataques BEC. Por ejemplo:

En 2015, Ubiquity Networks perdió casi 47 millones de dólares en solo 17 días (enlace externo a ibm.com) cuando unos atacantes de whale phishing que se hicieron pasar por el director general y el abogado jefe de la empresa enviaron correos electrónicos convenciendo al director de contabilidad de que realizara una serie de transferencias bancarias para financiar una adquisición secreta.





En 2018, Pathe Film Group perdió 19,2 millones de euros (21 millones de dólares estadounidenses) (enlace externo a ibm.com) cuando unos estafadores que se hacían pasar por el director general de la sede de Pathe en Francia enviaron un correo electrónico al director general de la oficina de Pathe en los Países Bajos, solicitando transferencias bancarias para financiar una adquisición.





También en 2018, unos atacantes que se hicieron pasar por el director general, altos ejecutivos y asesores jurídicos de la empresa italiana Tecnimont SpA engañaron al líder de la unidad de negocio india de la empresa para que transfiriera 1300 millones de rupias indias (1825 millones de dólares) a un banco de Hong Kong (enlace externo a ibm.com), también supuestamente para financiar una adquisición. Como parte de esta estafa, los atacantes dieron el paso adicional de organizar varias conferencias telefónicas falsas para discutir los detalles de la "adquisición".

El phishing, el spear phishing y el whale phishing son ejemplos de ataques de ingeniería social , ataques que explotan principalmente vulnerabilidades humanas en lugar de vulnerabilidades técnicas para comprometer la seguridad. Como dejan muchas menos pruebas digitales que el malware o la piratería informática, estos ataques pueden ser mucho más difíciles de detectar o prevenir para los equipos de seguridad y los profesionales de la ciberseguridad.