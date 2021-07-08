No haga ruido, quédese: cómo evitar la ejecución Fork&Run .NET con InlineExecute-Assembly

Cobalt Strike, un popular software de simulación de adversarios, detectó la tendencia de los equipos rojos a abandonar las herramientas de PowerShell en favor de C# debido al aumento de la capacidad de detección de PowerShell, y en 2018, con la versión 3.11 de Cobalt Strike, introdujo el módulo execute-assembly. Esto permitió a los operadores beneficiarse de la potencia de los ensamblados .NET de posexplotación mediante su ejecución en memoria, sin el riesgo añadido de tener que escribir esas herramientas en disco. Aunque la capacidad de cargar ensamblados .NET en memoria a través de código no gestionado no era nueva ni desconocida en el momento del lanzamiento, diría que Cobalt Strike llevó esa capacidad al gran público y contribuyó a seguir fomentando la popularidad de .NET para las técnicas de posexplotación.

El módulo execute-assembly de Cobalt Strike utiliza la técnica fork and run, que consiste en generar un nuevo proceso sacrificial, inyectar su código malicioso de posexplotación en ese nuevo proceso, ejecutarlo y, al terminar, finalizar el nuevo proceso. Esto tiene tanto beneficios como inconvenientes. El principal beneficio del método fork and run es que la ejecución se produce fuera del proceso de nuestro implante Beacon. Esto significa que, si algo sale mal en nuestra acción de posexplotación o si esta es detectada, existen muchas más probabilidades de que nuestro implante sobreviva. En pocas palabras, esto ayuda mucho a la estabilidad general del implante. Sin embargo, dado que los proveedores de seguridad han detectado este comportamiento de fork and run, ahora se ha convertido en lo que Cobalt Strike admite como un patrón costoso a nivel de OPSEC.

A partir de la versión 4.1, lanzada en junio de 2020, Cobalt Strike introdujo una nueva característica para intentar abordar este problema: los Beacon Object Files (BOF). Los BOF permiten a los operadores evitar los conocidos patrones de ejecución descritos anteriormente u otros fallos de OPSEC (como el uso de cmd.exe o powershell.exe) mediante la ejecución de archivos objeto en memoria, dentro del mismo proceso que nuestro implante beacon. Aunque no voy a entrar en los detalles del funcionamiento interno de los BOF, he aquí algunas entradas de blog que me han parecido interesantes:

Si ha leído los blogs anteriores, ahora debería ver que los BOF no han sido exactamente la solución definitiva que esperábamos y, si soñaba con reescribir todas esas increíbles herramientas .NET para convertirlas en BOF, me temo que esos sueños se han desvanecido. Lo siento. Sin embargo, no todo está perdido ya que, en mi opinión, los BOF pueden ofrecer grandes ventajas, y recientemente me he divertido mucho (y también me he frustrado un poco) llevando al límite lo que se puede hacer con ellos. Primero fue con la creación de CredBandit, que realiza un volcado completo en memoria de un proceso como LSASS y lo envía de vuelta a través de su canal de comunicación Beacon existente. Hoy presento InlineExecute-Assembly, que puede utilizarse para ejecutar ensamblados .NET dentro de su proceso beacon sin necesidad de modificar sus herramientas .NET favoritas. Veamos por qué escribí este BOF, algunas de sus características clave, sus limitaciones y cómo puede resultar útil a la hora de realizar simulaciones de adversarios o equipos rojos.