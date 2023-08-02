MSMQ QueueJumper (vulnerabilidad RCE): un análisis técnico en profundidad.

La vulnerabilidad de acceso a memoria fuera de límites introduce una primitiva de explotación que permite a un

cliente malicioso escribir un OnDiskExtensionHeader más allá de los límites de la memoria

asignada al paquete.

Al evaluar una vulnerabilidad que permite escribir valores en un desplazamiento,

se deben considerar algunas propiedades:

¿Se puede controlar el desplazamiento?

¿Se pueden controlar los valores escritos?

En el caso de las vulnerabilidades de QueueJumper, el desplazamiento del búfer asignado a la escritura OOB es controlable porque se calcula utilizando datos controlados por el atacante. Sin embargo, el contenido de la escritura OOB tiene un control limitado.

Aquí, Address representa el puntero dañado al final del mensaje del paquete donde se escribirá el encabezado OnDiskExtension . La serie de operaciones que se producen es la siguiente:

El valor 0x000000000000000C se escribe en Address

se escribe en El valor 0x00000000 se escribe en Address+0x2

se escribe en El valor 0x0000000000000000 se escribe en Address+0x12

se escribe en El valor 0x0000000000000000 se escribe en Address+0x1A

se escribe en El valor 0x00000094 se escribe Address+0xE

se escribe El valor 0x0000 se escribe Address+0x22

se escribe El valor 0x0000 se escribe en Address+0x62

se escribe en memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

El Source utilizado en la llamada a memcpy se refiere a un objeto TA_ADDRESS . La estructura TA_ADDRESS define una única dirección de transporte de un tipo específico (por ejemplo, NetBIOS). La definición es la siguiente:

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Especifica el número de bytes en una dirección del AddressType especificado.

AddressType

Especifica el tipo de dirección de transporte.

Address

Especifica una matriz de tamaño variable que contiene la dirección de transporte.

En una sesión de depuración que aparece a continuación, TA_ADDRESS contiene datos influenciados por el atacante en forma de dirección IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



Arriba, el objeto TA_ADDRESS tiene una longitud de 4 , un tipo de 1 , y un valor de 0x8620a8c0 . Al convertir cada byte en un octeto IPv4 se obtiene la dirección 192.168.32.134 , que es la dirección IPv4 de origen del cliente..

Este escenario permite la escritura de datos controlados por el atacante a través de una dirección a un desplazamiento controlado de la asignación del paquete en la memoria. Aunque muy restrictivo y posiblemente poco práctico, teóricamente podría usarse para controlar con precisión los valores escritos en memoria haciendo múltiples peticiones desde direcciones variables con desplazamientos de paquetes decrementadores.