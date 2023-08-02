Seguridad

MSMQ QueueJumper (vulnerabilidad RCE): un análisis técnico en profundidad.

Trabajando de noche en múltiples pantallas

Las actualizaciones de seguridad publicadas por Microsoft el 11 de abril de 2023 abordaron más de 90 vulnerabilidades individuales. Destacó especialmente el CVE-2023-21554, llamado QueueJumper, una vulnerabilidad de ejecución remota de código que afectaba al servicio Microsoft Message Queueing (MSMQ). MSMQ es un componente opcional de Windows que permite a las aplicaciones intercambiar mensajes a través de colas de mensajes a las que se puede acceder tanto local como remotamente. Este análisis se realizó en colaboración con los equipos de Randori® y X-Force Adversary Services, por Valentina Palmiotti, Fabius Watson y Aaron Portnoy.

Motivaciones de la investigación

Inicialmente, las siguientes cualidades de CVE-2023-21554 llamaron la atención:

  • Debido al uso variable de las colas MSMQ por parte de aplicaciones de terceros, existen desafíos para identificar la amplitud total del impacto de la vulnerabilidad entre entornos.
  • Los informes iniciales describían 360.000 hostsaccesibles a Internet con el servicio MSMQ expuesto. Consulting Shodan en ese momento mostraba solo 250. Esta discrepancia hacía aún menos claro el alcance de la posible exposición.
  • La vulnerabilidad está clasificada como una ejecución remota de código que no requiere autenticación y también afecta a una amplia gama de plataformas de Windows.
  • El único requisito aparente es que el servicio sea accesible en el puerto TCP 1801.

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

Triaje inicial

Identificación de endpoints de MSMQ

Para determinar cómo detectar la presencia de MSMQ, se configuró un sistema de prueba con el componente en un entorno de laboratorio. Al conectarse al endpoint de MSMQ en el puerto 1801, el servidor no respondió con ningún dato. Se podría suponer que el servidor no responderá sin recibir datos razonablemente formados. Para entender cómo mantener una conversación con el endpoint, era necesario inspeccionar más a fondo el código subyacente.

Localización del código MSMQ

Por el aviso, no está claro inmediatamente qué binario fue parcheado. El primer paso para identificar el código modificado fue descargar el archivo de actualización. Esto se logró buscando KB5025224 en el catálogo de actualizaciones de Microsoft.

Captura de pantalla de la localización del código MSMQ

Resultados de búsqueda del catálogo de actualizaciones de Microsoft para KB5025224

En concreto, el archivo de actualización acumulativa 

windows10.0-kb5025224-x64_3522b1b562ed44bc949541dd1c7d08e1e967d925.msu 

para Windows 11 para sistemas basados en x86 se recuperó.

El extractor 7-Zip se utilizaba para descomprimir el contenido del archivo MSU y los archivos CAB que contenía. La búsqueda de la cadena "msmq" en todos los archivos de las carpetas resultantes produjo el archivo índice de contenedor, 

Windows11.0-KB5025239-x64/express.psf.cix.xml,

que incluía la siguiente entrada:

<File id="21296" name="amd64_microsoft-windows-msmq-queuemanager-core_31bf3856ad364e35_10.0.22621.1555_none_5f975f8fdb349517\f\mqqm.dll" length="34811" time="133245266510000000" attr="128">

Esta entrada hace referencia a MQQM.dll  , que se identificó como objetivo para un análisis más detallado.

Identificación del código parcheado

Para identificar los cambios realizados entre las versiones parcheadas y no parcheadas del archivoMQQM.dll , se utilizó la herramienta BinDiff de Zynamics . La siguiente imagen muestra las funciones coincidentes con una puntuación de similitud inferior a1.00 :

Captura de pantalla del código parcheado

Resultados de BinDiff entre archivos MQQM.dll parcheados y no parcheados 

El análisis de estas funciones mediante el descompilador Hex-Rays reveló que los símbolos de la versión parcheada contenían nombres de funciones detallados que parecen hacer referencia a los identificadores de vulnerabilidad del Centro de Investigación de Seguridad de Microsoft (MSRC):

Captura de pantalla de referencia del Centro de Investigación de Seguridad (MSRC) de Microsoft

Símbolos de indicador de característica dentro de MQQM.dll

Análisis de indicador de característica

Tras un análisis más detallado, los símbolos que contienen los números de caso del MSRC corresponden a  indicadoresde características para correcciones de vulnerabilidades. Los indicadores de características son un componente de Windows que alterna varias funcionalidades y experimentos. En este caso, la característica descubierta es en realidad un parche para una vulnerabilidad. Si la característica está habilitada, se ejecuta la ruta del código segura y parcheada. De lo contrario, se ejecuta la ruta del código original sin parches.

Captura de pantalla de la ruta del código original ejecutada sin parches

Fragmento de código descompilado que muestra el indicador de característica para la corrección de la vulnerabilidad

Había una comprobación de indicadores de características para cada una de las vulnerabilidades que comprendían CVE-2023-21554 tanto en el componente de usuario como en el del núcleo. El análisis de los binarios restantes contenidos en el paquete de actualización de seguridad reveló que también se introdujeron indicadores de característica para la mayoría o para todas las vulnerabilidades corregidas en el Patch Tuesday de abril de 2023.

Análisis de la causa raíz

Las referencias cruzadas de estas banderas nos ayudaron a identificar rápidamente las ubicaciones de los códigos parcheados. En particular, los cambios dentro de CQmPacket::CQmPacket relacionados con la marca ixes MSRC76146_MSMQ_OOBRWF parecían ser los más interesantes.

La comprobación de esta característica se produce ocho veces dentro de la función. A continuación se muestra una de estas verificaciones:

Captura de pantalla del análisis de la causa raíz

Fragmento de código descompilado que muestra la corrección de la vulnerabilidad 

En el fragmento de código descompilado que se muestra arriba, la ruta de código parcheada obtiene el puntero a la siguiente sección del mensaje MSMQ a través de una llamada a GetNextSectionPtrSafe. En la ruta sin parchear, el puntero se obtiene simplemente agregando el tamaño de la sección sin comprobaciones. La nueva función GetNextSectionPtrSafe  verifica que el puntero calculado a la siguiente sección del paquete no supera la longitud del propio paquete.

Captura de pantalla de una función

Fragmento de descompilación de la función GetNextSectionPtrSafe

Después de examinar todas las apariciones de esta marca de característica y otras, se determinó que CVE-2023-21554 consta de varios errores que comprueban insuficientemente el tamaño de varios tipos de sección de mensajes MSMQ. Estas vulnerabilidades permiten que el puntero al final del mensaje MSMQ se incremente en un desplazamiento arbitrario de 32 bits fuera de los límites del búfer asignado originalmente.

Tras el procesamiento de paquetes, el último paso de CQmPacket::CQmPacket  añadirá un OnDiskExtensionHeader  hasta el final del búfer de paquetes. Debido a las vulnerabilidades antes mencionadas, es posible que el puntero calculado al final del mensaje se salga de los límites. Así, la anexión del OnDiskExtensionHeader puede dar lugar a varias escrituras fuera de los límites. El siguiente código descompilado muestra una comprobación parcheada del puntero final del mensaje vulnerable antes de que se produzcan las escrituras OOB:

Captura de pantalla de una comprobación parcheada del puntero final del mensaje vulnerable antes de que se produzcan las escrituras OOB

Comprobación de acceso a memoria fuera de límite para fin de mensaje

Variantes del kernel

Al evaluar la explotabilidad de las vulnerabilidades, se identificaron vulnerabilidades adicionales del kernel en el controlador del kernel correspondiente para el servicio MSMQ, mqac.sys . Las vulnerabilidades se indicaron nuevamente mediante símbolos de característica, que también hacen referencia al caso MSRC 76146 observado en MQQM.dll .

Captura de pantalla de una característica

Símbolos de indicadores de características dentro de mqac.sys

El análisis del indicador de la característicaKernelVariants  reveló que las vulnerabilidades correspondientes son análogas de las que se encuentran en el componente de espacio de usuario. El componente del kernel mqac.sys  participa en varias operaciones para el servicio MSMQ, como el reenvío de mensajes a las colas de mensajes sin salida, el envío de mensajes de acuse de recibo y la gestión de memoria para los búferes de paquetes de MSMQ.

Para realizar las operaciones asociadas, el componente del núcleo analiza varias secciones del búfer de paquetes de MSMQ. A continuación se muestran dos ejemplos de este tipo:

Captura de pantalla de "Para realizar las operaciones asociadas, el componente del núcleo analiza varias secciones del búfer de paquetes de MSMQ"

Fragmento de código descompilado que muestra el indicador de característica para la corrección de vulnerabilidades en el controlador del núcleo mqac.sys

Como se ve en el fragmento de código descompilado anterior, si la característica está activada, las funciones “seguras”  CPacketBuffer::MsgDeadletterHeaderSafe  y CPacketBuffer::MsgOnDiskExtensionHeaderSafe  se llaman para recuperar las cabeceras correspondientes del búfer de paquetes. Si no está habilitada, se llama a las funciones “inseguras”, que no comprueban suficientemente el tamaño de la sección.

Desencadenar vulnerabilidad

Ingeniería inversa de protocolos

La mayoría del código relacionado con el análisis de protocolos se encuentra dentro de la biblioteca MQQM.dll , que carga el procesomqsvc.exe . Para llegar al código al que hace referencia MSRC76146_MSMQ_OOBRWFixes , se debe enviar una solicitud MSMQ válida desde el cliente. La especificación y el protocolo de mensajes MSMQ son amplios y complejos. Inicialmente, se encontró un código público para escanear servidores MSMQ en un gist de GitHub que proporcionó la base para una exploración más profunda del procesamiento de paquetes. Además, la documentación de Microsoft fue útil para comprender el formatode mensajes MSMQ.

El código dentro de la DLL acepta datos a través del puerto 1801 mediante una llamada a la función WSARecv , como se puede ver en la sesión de depuración a continuación:

0:020> bp ws2_32!wsarecv ; g

Breakpoint 0 hit

WS2_32!WSARecv:

00007ffd`651115c0 48895c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rbx ss:000000aa`f07fef30=0000000000000006

 

0:019> k

# Child-SP          RetAddr               Call Site

00 000000aa`f07fef28 00007ffd`57ba9cb0     WS2_32!WSARecv

01 000000aa`f07fef30 00007ffd`57b9683d    

MQQM!NoReceivePartialBuffer+0x38

02 000000aa`f07fefb0 00007ffd`57b2078e     MQQM!CWinsockConnection::ReceivePartialBuffer+0x7d

03 000000aa`f07ff010 00007ffd`57b25b28    

MQQM!CSockTransport::BeginReceive+0xe6

04 000000aa`f07ff060 00007ffd`57b2d40b    

MQQM!CSockTransport::NewSession+0x194

05 000000aa`f07ff3f0 00007ffd`57b2d367     MQQM!CSessionMgr::AcceptSockSession+0x6f

06 000000aa`f07ff430 00007ffd`645e26bd     MQQM!AcceptIPThread+0x6a7

07 000000aa`f07ff7d0 00007ffd`6650a9f8    

KERNEL32! BaseThreadInitThunk+0x1d

08 000000aa`f07ff800 00000000`00000000     ntdll!RtlUserThreadStart+0x28

 

0:019> r @$t0=@rdx

0:019> pt

WS2_32!WSARecv+0x19f:

00007ffd`6511175f c3              ret

0:019> dc poi(@$t 0+8) LC

000001b5`880ff490 62f06110 524f494c 00000070 5a5a5a5a .a.bLIORp…ZZZZ

000001b5`880ff4a0  0073006e 00610074 0063006e 00200065  n.s.t.a.n.c.e. .

000001b5`880ff4b0  00440049 00000000 00000000 00000000  I.D………….

 

0:019> ba r1 poi(@$t 0+8) ; g

Breakpoint 1 hit

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x154:

00007ffd`57b53450 7462            je     

¡MQQM! CBaseHeader::SectionIsValid+0x1b8 (00007ffd’57b534b4) [br=1]
 

La función CBaseHeader::SectionIsValid es responsable de analizar el comienzo de un nuevo mensaje, que comienza con una estructura BaseHeader del formato:

Captura de pantalla de la estructura BaseHeader del formulario

Estructura del objeto BaseHeader

Los campos de los mensajes entrantes están validados por SectionIsValid  antes de que el servidor envíe una respuesta:

Captura de pantalla de los campos del mensaje

Código de desensamblado para SectionIsValid dentro de MQQM.dll 

Después de la validación inicial, la mayor parte del análisis del protocolo se produce dentro de la función constructora CQmPacket:: CQmPacket  . Para activar una vulnerabilidad CVE-2023-21554, se puede enviar un mensaje MSMQ que contenga un encabezado de sección mal formado que se gestione mal. El siguiente ejemplo detalla la activación de una vulnerabilidad mediante un EodHeader  para una sección de Eod (entrega exacta).

Captura de pantalla de la activación de una vulnerabilidad utilizando un EodHeader para un Eod

Descompilación que muestra la vulnerabilidad en el manejo de EodHeader

La descompilación anterior muestra la ruta parcheada llamando a la función llamada CEodHeader::GetNextSectionSafe. T . La ruta sin parchear simplemente realiza la suma de punteros, utilizando valores dentro del encabezado, para calcular el inicio de la siguiente sección.

La estructura de un EodHeader  no está documentada; el bit de bandera que indica la presencia de unEodHeader en elUserHeader se especifica como “reservado” en la documentación de Microsoft, que establece que el bit de bandera no debe configurarse cuando se envía. Echar un vistazo al desmontaje puede dar una idea de la estructura del encabezado:

Captura de pantalla de la estructura de un encabezado

Desensamblado calculando el tamaño total de la sección EodHeader

En el desensamblado anterior, el puntero al principio de EodHeader  se carga en el registro rdx . Se puede especular que el primer y segundo campo del encabezado describen tamaños enteros (tamaño del encabezado y tamaño de los datos, o algo similar). Los dos tamaños más0xF  indican el tamaño total de la sección Eod en bytes. Enviando un mensaje con un EodHeader  cuyos campos de tamaño correspondientes están configurados a valores grandes, se activa una escritura fuera de límites. Esto provoca una violación de acceso cuando el OnDiskExtensionHeader  se escribe en lo que (el programa piensa) es el final del mensaje:

Captura de pantalla de un encabezado de extensión

Sesión WinDbg que muestra una infracción de acceso al escribir al final de un mensaje MSMQ mal formado

Explotabilidad

Gestión y manipulación de la memoria

Para evaluar la potencia de la escritura fuera de los límites obtenida por las vulnerabilidades, primero investigamos la asignación y la gestión de la memoria subyacente.

Antes de procesar un paquete de mensajesMSMQ , su contenido se copia en un búfer asignado en la función QmAcAllocatePacket . Esta función llama al controlador del kernel mqac.sys a través deNtDeviceIoControl.

Captura de pantalla de una función que llama a mqac.sys

Descompilación de la función de asignación del búfer de paquetes

El componente del kernel devuelve un búfer que se divide a partir de una vista mapeada de un archivo en disco, almacenado en el directorio C:\Windows\System32\msmq\storage  con una extensión .mq  . Cada archivo puede contener hasta 4 MB y puede contener mensajes de varias colas.

Captura de pantalla del componente del núcleo

El diseño de memoria de ProcessHacker del proceso MQSVC muestra que la memoria del búfer de paquetes es una mapeo de archivos

La dirección del búfer del paquetes, junto con un identificador de paquete aleatorio, se devuelve al espacio del usuario después de la solicitud de asignación a través de IOCTL. El controlador utiliza el identificador para calcular la dirección del búfer de paquetes al gestionar solicitudes desde el espacio de usuario.

Limpieza de pilas

La memoria de respaldo de los búferes vulnerables está dentro de un archivo mapeado y, por lo tanto, no en una pila del proceso. Además, la memoria afectada no almacena ningún objeto. Lo único que contiene la asignación de archivos es el contenido de los mensajes MSMQ junto con los metadatos que se almacenan en el OnDiskExtension.

Además, sin un conocimiento previo del diseño de la memoria, no es posible conocer la posición relativa de la asignación de archivos a la pila del proceso para sobrescribir los punteros de objetos. Por lo tanto, para poder obtener la ejecución remota de código, necesitamos algún método para dar forma a la memoria en una posición predecible.

Tras experimentar con el envío de mensajes MSMQ legítimos al objetivo, se descubrió que es posible forzar una nueva asignación de montones junto a un mapeo de archivos .mq  rociando muchos mensajes. Los mensajes se escriben secuencialmente en la memoria hasta el momento en que se reciben y, mediante la propiedad  TimeToBeReceived  del mensaje MSMQ, se puede programar cuidadosamente la liberación de mensajes específicos.

Captura de pantalla del componente del núcleo

Diseño de memoria del proceso MQSVC que muestra una nueva pila asignada de forma adyacente a una correlación de archivos MQ

Sin embargo, esto requiere que el atacante tenga acceso para enviar mensajes a al menos una cola en el objetivo; de lo contrario, los mensajes se descartarán y sobrescribirán y, por lo tanto, no ocuparán la memoria de paquetes de forma persistente.

Durante el experimento de investigación realizado, se descubrió que es posible que un usuario sin privilegios cree una cola abierta a cualquiera para enviar mensajes de remotamente, de forma predeterminada. La cola persiste en el sistema de manera indefinida. Aunque la mayoría de los usos modernos de MSMQ existen como componentes y adaptadores opcionales, proveedores como Oracle, Veritas y Xerox ofrecen software empresarial que se basa en MSMQ como dependencia principal. Por lo tanto, el escenario de ataque no es poco realista.

Exploits primitivas

La vulnerabilidad de acceso a memoria fuera de límites introduce una primitiva de explotación que permite a un
cliente malicioso escribir unOnDiskExtensionHeader más allá de los límites de la memoria
asignada al paquete.

Al evaluar una vulnerabilidad que permite escribir valores en un desplazamiento,
se deben considerar algunas propiedades:

  • ¿Se puede controlar el desplazamiento?
  • ¿Se pueden controlar los valores escritos?

En el caso de las vulnerabilidades de QueueJumper, el desplazamiento del búfer asignado a la escritura OOB es controlable porque se calcula utilizando datos controlados por el atacante. Sin embargo, el contenido de la escritura OOB tiene un control limitado.

Aquí,Address representa el puntero dañado al final del mensaje del paquete donde se escribirá el encabezado OnDiskExtension . La serie de operaciones que se producen es la siguiente:

  • El valor 0x000000000000000C se escribe enAddress
  • El valor0x00000000 se escribe enAddress+0x2
  • El valor0x0000000000000000 se escribe enAddress+0x12
  • El valor 0x0000000000000000 se escribe en Address+0x1A
  • El valor 0x00000094 se escribe Address+0xE
  • El valor0x0000 se escribeAddress+0x22
  • El valor 0x0000 se escribe en Address+0x62
  • memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

ElSource utilizado en la llamada amemcpy se refiere a un objeto TA_ADDRESS . La estructuraTA_ADDRESS define una única dirección de transporte de un tipo específico (por ejemplo, NetBIOS). La definición es la siguiente:

typedef struct _TA_ADDRESS {

    USHORT AddressLength;;

    USHORT AddressType; Info;

    UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Especifica el número de bytes en una dirección del AddressType especificado.

AddressType

Especifica el tipo de dirección de transporte.

Address

Especifica una matriz de tamaño variable que contiene la dirección de transporte.

En una sesión de depuración que aparece a continuación,TA_ADDRESS contiene datos influenciados por el atacante en forma de dirección IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c  r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0         nv up ei pl nz na po nc

cs=0033  ss=002b  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00      call    MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184  00010004 00000000 8620a8c0 00000000  ………. …..
 

Arriba, el objetoTA_ADDRESS tiene una longitud de 4 , un tipo de1 , y un valor de 0x8620a8c0 . Al convertir cada byte en un octeto IPv4 se obtiene la dirección 192.168.32.134 , que es la dirección IPv4 de origen del cliente..

Este escenario permite la escritura de datos controlados por el atacante a través de una dirección a un desplazamiento controlado de la asignación del paquete en la memoria. Aunque muy restrictivo y posiblemente poco práctico, teóricamente podría usarse para controlar con precisión los valores escritos en memoria haciendo múltiples peticiones desde direcciones variables con desplazamientos de paquetes decrementadores.

Ataques alternativos

Debido al número de limitaciones encontradas para lograr la ejecución remota ciega de código, se investigaron escenarios alternativos de ataque, como fugas de información.

Un ataque que se consideró consistía en corromper el puntero a una sección específica del mensaje para que apuntara a una memoria fuera de límites y, posteriormente, recuperar el mensaje para leer la memoria adyacente.

Sin embargo, al principio del análisis de cada sección se realiza una comprobación de la posición de la sección actual, por lo que no podemos engañar a la lógica de análisis para que analice una sección de datos que esté fuera de los límites.

Otro posible escenario de ataque es sobrescribir el OnDiskExtensionHeader de otro mensaje para engañar al destinatario del mensaje de los orígenes del mensaje recibido. Del mismo modo, es posible sobrescribir el contenido de los mensajes destinados a colas a las que el atacante no tiene acceso. Sobrescribir contenidos específicos de un mensaje requeriría que el atacante dispusiera de información sobre el mensaje, como su tamaño.

Hay una sección opcional llamada SoapHeader que es susceptible de acceso a datos fuera de los límites, con el siguiente formato:

Captura de pantalla de un SoapHeader

Formato de paquete SoapHeader

Se observó que la memoria utilizada para almacenar los datos de los paquetes MSMQ no se borra correctamente cuando se libera el búfer. Como resultado, el envío de un paquete MSMQ de menor tamaño que un paquete MSMQ anterior dará como resultado un diseño de memoria que contiene los datos del paquete actual seguidos de los datos de los paquetes MSMQ procesados previamente.

Se descubrió que el SoapHeader  podía utilizarse para abusar de esta característica con el fin de revelar datos de paquetes previamente procesados o mensajes almacenados adyacentes. Un atacante puede definir arbitrariamente la dirección BodyDataLength  y excluir por completo la sección Body. Esto dará como resultado un mensaje de MSMQ que incluirá datos potencialmente sensibles de paquetes MSMQ previamente procesados como el Body  del SoapHeader del atacante. La ruta del código parcheado evita este caso de abuso, ya que valida que los datos Body  estén dentro de los límites de los datos del paquete MSMQ.

El control limitado en el contenido de escritura, con las escrituras adicionales no controladas que corrompían la memoria adyacente, junto con el conocimiento limitado sobre la disposición de los mensajes, resultaron ser un gran obstáculo para la explotación.

Atacar vía kernel

En el momento del análisis, solo se evaluaron las vulnerabilidades del espacio de usuario implicadas en el procesamiento inicial de un paquete de mensajes MSMQ para determinar su explotabilidad. El análisis de las vulnerabilidades de las variantes del kernel podría revelar nuevas vías de explotación. Por ejemplo, es posible que la inclusión de un encabezado mal formado obtenga una primitiva de escritura en la asignación de memoria del kernel del archivo .mq . En algunos casos, las comprobaciones en el procesamiento del espacio de usuario impiden que el kernel realice algunas operaciones de posprocesamiento.

Además, en el caso de las variantes del kernel, el atacante tiene menos control directo sobre el contenido del mensaje y también opera en el mismo mapeo de archivos que el espacio de usuario, no en un grupo de kernel (heap). Las mitigaciones, como KASLR, también presentan obstáculos que son difíciles de superar para la explotación remota.

Detección de servidores vulnerables

Gracias a la implementación del código parcheado, un cliente remoto puede determinar de forma segura si un sistema ha aplicado la actualización. Esto se puede hacer enviando un mensaje MSMQ que desencadene la vulnerabilidad, pero que en realidad no provoque un acceso fuera de límite, por lo que no bloqueará el proceso de servicio. Si la alerta HTTP se activa en el UserHeader del mensaje, se espera un SRMPEnvelopeHeader. En el parche, se realiza una comprobación de un desbordamiento de enteros DataLength en el campo multiplicado por 2. Esta longitud se puede configurar de modo que el resultado de la multiplicación se desborde a un número pequeño igual al tamaño real de los datos.

Fragmento de código descompilado que muestra la comprobación de desbordamiento de enteros en SRMPEnvelopeHeader DataLength

Fragmento de código descompilado que muestra la comprobación de desbordamiento de enteros en SRMPEnvelopeHeader DataLength

Si el destino se parchea, la vulnerabilidad provoca que se lance una excepción y el servidor abortará el procesamiento del mensaje, por lo que no se envía respuesta al cliente. Si no está parcheado, el servidor procesará el mensaje normalmente y enviará una respuesta.

Conclusión

Debido a la ubicación de la memoria de respaldo de los búferes vulnerables, la ejecución remota de código parece más factible para un atacante con la capacidad de enviar mensajes a cualquier cola del objetivo. En este escenario, es posible preparar el terreno para que se asigne un montón adyacente. El control extremadamente limitado sobre el contenido de escritura presenta desafíos para la explotación remota. Debido a mitigaciones como ASLR, también se debe obtener una fuga de información. Es posible que una sola escritura de una constante (0xC, 0x0 , obtenido con la primitiva) en un objeto pueda lograrlo; sin embargo, el objeto debe contener un campo útil en el que los campos adyacentes puedan soportar la corrupción de las otras escrituras. Además, el objeto debe ser asignado de forma predecible por el atacante, la vida útil del objeto debe abarcar la duración de la explotación y el atacante debe poder activar alguna acción del objeto. Durante esta investigación, no se descubrieron objetos adecuados de este tipo.

En última instancia, llegamos a la conclusión de que, aunque la explotación remota de QueueJumper puede no ser imposible, los requisitos antes mencionados dificultan su cumplimiento. Esta entrada del blog solo aborda superficialmente lo que es una especificación, un servicio y un protocolo muy complejos. Se justifica una investigación más profunda sobre la vulnerabilidad tanto en el espacio de usuario como en las operaciones de los componentes del kernel.

Mixture of Experts | 12 de diciembre, episodio 85

Descifrar la IA: resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el bullicio de la IA para ofrecerle las últimas noticias y conocimientos al respecto.
Vea todos los episodios de Mixture of Experts