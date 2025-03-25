Movimiento lateral sin archivos con objetos COM atrapados

COM es un estándar de interfaz binaria y un nivel de servicio de middleware que permite la exposición de componentes modulares distintos para interactuar entre sí y con las aplicaciones, independientemente del lenguaje de programación subyacente. Por ejemplo, los objetos COM desarrollados en C++ pueden interactuar fácilmente con una aplicación .NET, lo que permite a los desarrolladores integrar diversos módulos de software de manera efectiva. DCOM es una tecnología que permite a los clientes COM comunicarse con servidores COM mediante comunicación interprocesos (IPC) o llamadas a procedimientos remotos (RPC). Muchos servicios de Windows implementan componentes DCOM a los que se puede acceder local o remotamente.

Las clases COM suelen estar registradas y contenidas en el registro de Windows. Un programa cliente interactúa con un servidor COM creando una instancia de la clase COM, conocida como objeto COM. Este objeto proporciona un puntero a una interfaz estandarizada. El cliente utiliza este puntero para acceder a los métodos y propiedades del objeto, lo que facilita la comunicación y la funcionalidad entre el cliente y el servidor.

Los objetos COM suelen ser objetivos de investigación para evaluar la exposición a vulnerabilidades y descubrir características susceptibles de abuso. Un objeto COM atrapado es una clase de error en la que un cliente COM instancia una clase COM en un servidor DCOM fuera de proceso, donde el cliente controla el objeto COM mediante un puntero de objeto serializado por referencia. Dependiendo de la condición, este vector de control puede presentar fallos lógicos relacionados con la seguridad.

El blog de Forshaw describe un caso de uso de bypass PPL en el que la interfaz IDispatch, tal como se expone en la clase COM de WaaSRemediation, se manipula para abusar de objetos COM atrapados y ejecutar código .NET. WaaSRemediation se implementa en el servicio WaaSMedicSvc, que se ejecuta como un proceso de svchost.exe protegido en el contexto de NT: AUTHOR\SYSTEM. La excelente guía de Forshaw fue la base de nuestra investigación aplicada y el desarrollo de una técnica de prueba de concepto de movimiento lateral sin archivos.