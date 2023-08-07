Cuidado con las bases de datos: abuso de Microsoft SQL Server con SQLRecon.

A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad privilegiada de echar un vistazo detrás del velo de algunas de las organizaciones más grandes del mundo. En mi experiencia, la mayoría de los sectores industriales dependen de redes empresariales de Windows. De hecho, puedo contar con una mano el número de veces que he visto una red descentralizada de zero trust, una red empresarial Linux, una red macOS o una alternativa al Active Directory (FreeIPA).

Mientras navego por estas grandes y a menudo complejas redes empresariales, es común descubrir Microsoft SQL Server, que normalmente se ha implementado para apoyar una función empresarial. Para los lectores que no estén familiarizados con SQL Server, el resumen es que se trata de un software de base de datos relacional que suele instalarse sobre un servidor Windows. El objetivo principal de SQL Server es almacenar y proporcionar datos a aplicaciones o usuarios.