¿Qué es Tekton?

En pocas palabras, el proyecto Tekton Pipelines proporciona recursos al estilo de Kubernetes para declarar pipelines de estilo CI/CD. Estos recursos se describen naturalmente en yaml y se almacenan en un repositorio de código. Este enfoque de pipeline como código proporciona los beneficios del control de versiones y el control de código fuente.

Tekton proporciona un conjunto de extensiones de recursos personalizados para Kubernetes que definen pipelines y conceptos relacionados. Los siguientes son los componentes básicos de Tekton Pipeline:

Tarea : define un conjunto de pasos de compilación, como compilar código, ejecutar pruebas y crear e implementar imágenes.





: define un conjunto de pasos de compilación, como compilar código, ejecutar pruebas y crear e implementar imágenes. Pipeline : define el conjunto de tareas que componen un pipeline.





: define el conjunto de tareas que componen un pipeline. PipelineResource: define un objeto que es una entrada (como un repositorio Git) o un resultado (como una imagen Docker) del pipeline.





define un objeto que es una entrada (como un repositorio Git) o un resultado (como una imagen Docker) del pipeline. PipelineRun: define la ejecución de un pipeline. Este recurso hace referencia al pipeline a ejecutar y qué recursos del pipeline se utilizarán como entrada y resultado.

Además de ser nativa de Kubernetes, un pipeline de Tekton se puede utilizar para implementar en cualquier entorno (clúster de Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuales (VM), etc.) y las tareas de pipelines se ejecutan de forma segura en aislamiento, proporcionando juntas la capacidad de cumplir de forma flexible las necesidades de la entrega continua moderna.

