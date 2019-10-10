Tekton es un conjunto de componentes compartidos para crear sistemas de integración continua y entrega continua (CI/CD), gestionados por la Continuous Delivery Foundation (CDF) de código abierto. Tekton permite a los desarrolladores crear, probar e implementar aplicaciones en Kubernetes utilizando un marco nativo de Kubernetes de código abierto y neutral.
El objetivo es modernizar la entrega continua proporcionando especificaciones del sector para pipelines, flujos de trabajo y otros componentes básicos. Tekton le permite crear, probar e implementar en múltiples proveedores de servicios en la nube u on-premises abstrayendo los detalles de implementación subyacentes.
En pocas palabras, el proyecto Tekton Pipelines proporciona recursos al estilo de Kubernetes para declarar pipelines de estilo CI/CD. Estos recursos se describen naturalmente en yaml y se almacenan en un repositorio de código. Este enfoque de pipeline como código proporciona los beneficios del control de versiones y el control de código fuente.
Tekton proporciona un conjunto de extensiones de recursos personalizados para Kubernetes que definen pipelines y conceptos relacionados. Los siguientes son los componentes básicos de Tekton Pipeline:
Además de ser nativa de Kubernetes, un pipeline de Tekton se puede utilizar para implementar en cualquier entorno (clúster de Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuales (VM), etc.) y las tareas de pipelines se ejecutan de forma segura en aislamiento, proporcionando juntas la capacidad de cumplir de forma flexible las necesidades de la entrega continua moderna.
Para profundizar en el tema, vea nuestro vídeo “¿Qué es Tekton?”:
La Continuous Delivery Foundation (CDF) sirve como el hogar neutral del proveedor de muchos de los proyectos de más rápido crecimiento para la entrega continua, incluidos Jenkins, Jenkins X, Spinnaker y Tekton. CDF apoya a los profesionales de DevOps con un modelo abierto, formación, directrices del sector y un enfoque de portabilidad.
IBM es uno de los principales patrocinadores de la CDF y participa activamente en esta comunidad y su ecosistema para ayudar a dar forma al futuro de CI/CD. Nuestra participación en esta fundación garantiza que podamos ofrecer a nuestros clientes soluciones nativas de la nube de vanguardia que ofrezcan aplicaciones de alta calidad con rapidez.