La computación espacial es la próxima frontera en la seguridad de los vuelos de las aerolíneas

Los retrasos en los vuelos son una de las cosas más frustrantes de volar. Es una situación con la que la mayoría puede sentirse identificada: estar sentado en la terminal o en la pista preguntándose por qué se retrasa el vuelo, sin obtener respuestas ni información.

Hay decenas de razones por las que un avión podría retrasarse, y la seguridad es la razón subyacente de muchas de ellas. Supongamos que una aeronave sufre daños menores por el impacto de un rayo o por entrar en contacto con equipos terrestres mientras es remolcada o repostada, o que sufre daños por una colisión en vuelo con un ave o por condiciones meteorológicas adversas. En estos casos, la aeronave debe someterse a una inspección antes de que pueda volver a volar. El sector de la aviación se enfrenta a importantes retos en lo que respecta a las comprobaciones oportunas de daños antes del vuelo, y estos retrasos son un punto débil común tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.

El proceso de garantizar que una aeronave sea segura para volar es una tarea inevitable y que requiere mucho tiempo. Imagine un escenario en el que el equipo de manipulación de equipajes choca accidentalmente con el avión, causando daños en el fuselaje. Los ingenieros de tierra deben inspeccionar los daños, determinar su ubicación precisa, profundidad y extensión, y decidir si la nave sigue en condiciones de volar. La seguridad aeronáutica es un proceso altamente regulado y un requisito del sector, y cada pieza importante de una aeronave tiene un número de serie que se rastrea y evalúa para garantizar su aeronavegabilidad. Esta inspección manual, que incluye el registro de los daños y la documentación del proceso, puede durar más de 30 minutos, lo que provoca retrasos e interrupciones sustanciales en los horarios de los vuelos.