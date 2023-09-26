La computación espacial es la próxima frontera en la seguridad de los vuelos de las aerolíneas

Los retrasos en los vuelos son una de las cosas más frustrantes de volar. Es una situación con la que la mayoría puede sentirse identificada: estar sentado en la terminal o en la pista preguntándose por qué se retrasa el vuelo, sin obtener respuestas ni información.
Hay decenas de razones por las que un avión podría retrasarse, y la seguridad es la razón subyacente de muchas de ellas. Supongamos que una aeronave sufre daños menores por el impacto de un rayo o por entrar en contacto con equipos terrestres mientras es remolcada o repostada, o que sufre daños por una colisión en vuelo con un ave o por condiciones meteorológicas adversas. En estos casos, la aeronave debe someterse a una inspección antes de que pueda volver a volar. El sector de la aviación se enfrenta a importantes retos en lo que respecta a las comprobaciones oportunas de daños antes del vuelo, y estos retrasos son un punto débil común tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.
El proceso de garantizar que una aeronave sea segura para volar es una tarea inevitable y que requiere mucho tiempo. Imagine un escenario en el que el equipo de manipulación de equipajes choca accidentalmente con el avión, causando daños en el fuselaje. Los ingenieros de tierra deben inspeccionar los daños, determinar su ubicación precisa, profundidad y extensión, y decidir si la nave sigue en condiciones de volar. La seguridad aeronáutica es un proceso altamente regulado y un requisito del sector, y cada pieza importante de una aeronave tiene un número de serie que se rastrea y evalúa para garantizar su aeronavegabilidad. Esta inspección manual, que incluye el registro de los daños y la documentación del proceso, puede durar más de 30 minutos, lo que provoca retrasos e interrupciones sustanciales en los horarios de los vuelos.
Regional Jet Center (RJC) es una organización dedicada al mantenimiento, reparación y revisión del Grupo Air France-KLM. En asociación con IBM, RJC desarrolló una solución de evaluación de daños a aeronaves utilizando realidad aumentada y tecnología de gemelos digitales, procesos centrales de la computación espacial, para revolucionar las comprobaciones de daños previas al vuelo.
La computación espacial combina el mundo físico y el digital, utilizando tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual o 3D en tiempo real. A medida que crece el uso empresarial de dispositivos móviles, la computación espacial ofrece a las organizaciones una forma de obtener un mayor beneficio de las inversiones en teléfonos móviles, tablets y auriculares. Las aerolíneas pueden utilizar esta tecnología para mejorar la toma de decisiones de los ingenieros de tierra y proporcionarles una experiencia más inmersiva e interactiva. En el contexto de la seguridad de las aerolíneas, la computación espacial permite inspecciones de daños más eficientes y precisas, lo que reduce drásticamente el tiempo necesario para completar el proceso de manera efectiva.
Mediante una aplicación especializada llamada Damage Assessment diseñada para iPads, los técnicos pueden utilizar la realidad aumentada para mejorar sus inspecciones de la aeronave. Esta aplicación utiliza el gemelo digital del avión para mapear el bastidor de la aeronave en la aeronave real en tiempo real para que los inspectores puedan determinar exactamente dónde se encuentra el daño. Con la evaluación de daños, a) los inspectores pueden identificar y evaluar con precisión los daños, lo que acelera significativamente el proceso de inspección; b) los ingenieros de tierra pueden consultar el historial de daños y la documentación de ingeniería pertinentes para respaldar el proceso de evaluación; y c) los tiempos de inspección se pueden reducir de 30 a 3 minutos (una notable mejora del 900 % en la eficiencia).
En el futuro, la IA puede ayudar aún más proporcionando acciones recomendadas para acelerar aún más el proceso. Reducir el tiempo necesario para revisar y registrar nuevos daños con herramientas digitales seguras respaldadas por datos aumenta la precisión de los informes en un sector altamente regulado, lo que se traduce en vuelos más seguros. Esta innovadora solución también garantiza la precisión e integridad de los datos de inspección. Las inspecciones suelen registrarse manualmente en papel, lo que provoca posibles errores y pérdida de datos. Con la computación espacial, todos los datos de inspección se integran de manera fluida en el gemelo digital de la aeronave, lo que crea una cadena de información transparente y rastreable. La computación espacial mejora la seguridad y simplifica el cumplimiento de las normativas del sector.
Si bien esta tecnología es sin duda un punto de inflexión para RJC, vale la pena señalar que este es un punto débil en todos los sectores. Las aerolíneas de todo el mundo luchan contra las ineficiencias de las comprobaciones de daños previas al vuelo. La solución de computación espacial de RJC no solo beneficia sus operaciones, sino que también tiene el potencial de transformar las prácticas de seguridad aérea a nivel mundial.
En un sector tan regulado, RJC debe demostrar que un nuevo proceso como este ofrece resultados notables tanto en tiempo como en precisión para que sea aprobado por los organismos reguladores del sector. RJC ha iniciado el proceso para lograr la adopción generalizada de esta tecnología en el sector, lo que permitirá que otras aerolíneas puedan utilizarla. Al mismo tiempo, IBM busca asociaciones con organizaciones que inviertan en tecnología de computación espacial.
IBM puede ayudar a los profesionales del sector de la aviación, a los ejecutivos de las aerolíneas o a cualquier empresa que busque adoptar soluciones similares o explorar las posibilidades de la computación espacial para sus desafíos únicos.
Obtenga más información sobre RJC y la solución de computación espacial de IBM y sea testigo de su potencial en acción. Asista al World Aviation Festival (enlace externo a ibm.com), que se celebrará del 26 al 28 de septiembre de 2023 en Lisboa (Portugal), y forme parte del viaje hacia un transporte aéreo más seguro y eficiente.
