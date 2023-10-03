Cómo el sector de los semiconductores aprovecha la computación de alto rendimiento para impulsar la innovación

Los semiconductores actúan como el motor secreto detrás de varios sectores, desde la atención médica hasta la fabricación y los servicios financieros. Solo en los últimos años, hemos visto lo esenciales que pueden ser los semiconductores y por qué las empresas necesitan desarrollar esta tecnología rápidamente para maximizar la productividad. A medida que los fabricantes de semiconductores se esfuerzan por mantenerse al día con las expectativas de los clientes, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) son la clave para desbloquear la solución.

Sin embargo, para impulsar realmente la innovación a escala, los líderes de la EDA necesitan una enorme potencia computacional. A medida que crece la necesidad de gestionar cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos computacionales con altos niveles de resiliencia y rendimiento, ha llegado el momento de recurrir a la nube para la computación de alto rendimiento (HPC).

Al aprovechar soluciones como IBM® Cloud HPC, las organizaciones pueden gestionar de forma más eficaz sus cargas de trabajo máximas y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de tiempo de inactividad. En los próximos años, esperamos que tener altos niveles de potencia de cálculo sea aún más crucial a medida que más organizaciones recurran a la inteligencia artificial (IA) generativa y a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para mejorar la productividad en todo el espacio de la EDA. Aquí es donde las soluciones de HPC de nube híbrida pueden ser especialmente valiosas.