Cómo el sector de los semiconductores aprovecha la computación de alto rendimiento para impulsar la innovación

Los semiconductores actúan como el motor secreto detrás de varios sectores, desde la atención médica hasta la fabricación y los servicios financieros. Solo en los últimos años, hemos visto lo esenciales que pueden ser los semiconductores y por qué las empresas necesitan desarrollar esta tecnología rápidamente para maximizar la productividad. A medida que los fabricantes de semiconductores se esfuerzan por mantenerse al día con las expectativas de los clientes, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) son la clave para desbloquear la solución.
Sin embargo, para impulsar realmente la innovación a escala, los líderes de la EDA necesitan una enorme potencia computacional. A medida que crece la necesidad de gestionar cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos computacionales con altos niveles de resiliencia y rendimiento, ha llegado el momento de recurrir a la nube para la computación de alto rendimiento (HPC).
Al aprovechar soluciones como IBM® Cloud HPC, las organizaciones pueden gestionar de forma más eficaz sus cargas de trabajo máximas y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de tiempo de inactividad. En los próximos años, esperamos que tener altos niveles de potencia de cálculo sea aún más crucial a medida que más organizaciones recurran a la inteligencia artificial (IA) generativa y a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para mejorar la productividad en todo el espacio de la EDA. Aquí es donde las soluciones de HPC de nube híbrida pueden ser especialmente valiosas.
Cadence es líder mundial en EDA. Con más de 30 años de experiencia en software computacional, Cadence sigue ayudando a las empresas a diseñar productos electrónicos innovadores que impulsan la tecnología emergente actual, incluidos chips, placas y sistemas para aplicaciones de mercado dinámicas como la computación a hiperescala, las comunicaciones 5G, la automoción, la telefonía móvil, el sector aeroespacial, el consumo, la industria y la sanidad. Con más de 10 000 ingenieros y millones de trabajos implementados cada mes, Cadence requiere una cantidad significativa de recursos computacionales. Junto con la creciente demanda de más chips y la incorporación de la IA y el machine learning en sus procesos de EDA, su necesidad de potencia de cálculo está en su punto más alto. Las organizaciones del sector de la EDA como Cadence necesitan soluciones que permitan que las cargas de trabajo cambien de manera fluida entre los entornos on-premises y la nube, a la vez que permiten la diferenciación de un proyecto a otro. Un enfoque de nube híbrida ofrece la agilidad, flexibilidad y seguridad necesarias para satisfacer estas demandas.
Cadence comenzó su andadura en la nube pública en 2016 y ahora opera con un enfoque híbrido y multinube, que incluye a IBM. Con IBM Cloud HPC para gestionar de forma flexible sus cargas de trabajo de uso intensivo de recursos computacionales, tanto on-premises como en la nube, con altos niveles de resiliencia y rendimiento, la empresa puede desarrollar su software de diseño de chips y sistemas con mayor rapidez y a escala.
A medida que Cadence continúa impulsando la innovación del software computacional, las operaciones continuas son críticas para optimizar las operaciones en todos los equipos de sus unidades de negocio que son responsables de entregar software de diseño de chips y sistemas a los clientes a un ritmo rápido. Con la potencia combinada de IBM® Cloud como parte de su entorno multinube e IBM® LSF como programador de cargas de trabajo de HPC, Cadence ha podido lograr una alta utilización de la computación, optimizar su presupuesto en la nube y agilizar las cargas de trabajo computacionales. Cadence también ha informado de que es capaz de realizar más regresiones y, como resultado, puede admitir un tiempo de obtención de valor más predecible y rápido. A medida que empresas como Cadence pretenden mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado, IBM Cloud HPC ayuda a superar retos a gran escala y con un uso intensivo de los recursos computacionales y a acelerar el tiempo de obtención de conocimiento, lo que en última instancia beneficia la puesta en marcha de trabajos estratégicos de I+D.
A medida que las empresas buscan resolver sus retos más complejos, IBM seguirá ofreciendo a los clientes una solución integrada que abarca componentes críticos de computación, red, almacenamiento y seguridad, a la vez que les ayuda a cumplir con las exigencias normativas y de eficiencia. IBM Cloud HPC también incluye seguridad y controles integrados en la plataforma para ayudar a los clientes de todos los sectores a consumir HPC como un servicio gestionado, a la vez que les ayuda a abordar los riesgos de terceros y cuartos.
Con la combinación de nuestra suite de herramientas para la gestión y programación de cargas de trabajo, que incluye IBM LSF e IBM® Symphony junto con IBM Cloud HPC en un entorno de nube híbrida, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a beneficiarse de la automatización que contribuye a optimizar los trabajos de HPC. Esto les permite obtener un tiempo de obtención de valor más rápido, mejorar el rendimiento y minimizar los costes, todas ellas capacidades críticas para sectores que se mueven a un ritmo vertiginoso, como el de los semiconductores.
Además, la solución de almacenamiento IBM® Storage Scale complementa aún más IBM Cloud HPC, ya que ofrece una solución única e integrada a nivel mundial diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar y trasladar datos entre entornos híbridos de forma rentable, con el fin de implementar cargas de trabajo de HPC en tiempo real.
