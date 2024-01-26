El sector de las telecomunicaciones, piedra angular de la conectividad global, lleva tiempo experimentando un renacimiento tecnológico impulsado por innovaciones como el 5G, el IoT, el cloud computing y la IA. Como resultado, las redes son cada vez más difíciles de gestionar. Por ello, es necesaria la automatización para gestionar las tareas rutinarias, monitorizar el estado de la red y responder a los problemas en tiempo real. Sin embargo, es posible que las competencias actuales de los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) no se ajusten a las cambiantes demandas de este panorama tan dinámico. Para tener éxito en la era moderna, los CSP necesitan equipos versátiles que incluyan científicos de datos para la interpretación y las operaciones con datos, desarrolladores de software para la automatización mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de proveedores e ingenieros de garantía de servicio para diseñar bucles cerrados que garanticen la fiabilidad del servicio.

Si bien los CSP acortan la brecha mediante la creación de equipos con experiencia diversa, también se benefician simultáneamente de los importantes avances de una tendencia paralela. Los lenguajes de programación han evolucionado hacia paradigmas low-code/no-code y, con la aparición de la IA generativa, nos encontramos en un punto en el que los modelos fundacionales pueden generar código formal basado en descripciones de las tareas en lenguaje natural. Esto dio una nueva perspectiva al concepto de redes basadas en intenciones (IBN), en las que los administradores humanos expresan objetivos de red de alto nivel en un lenguaje natural conocido como "intenciones" y que estas intenciones humanas se traducen automáticamente en políticas y configuraciones de red. IBN tiene el potencial de mejorar la gestión de la red y podría convertirse en un punto de inflexión para abordar la brecha de talento dentro de las empresas de telecomunicaciones. Yendo un paso más allá, las redes autónomas (AN) prometen utilizar las intenciones como entradas para autoconfigurarse, autoptimizarse y autorrepararse de forma autónoma a medida que cambian sus condiciones.

Aunque podemos vislumbrar un futuro brillante tanto para IBN como para AN, persisten las preocupaciones sobre su viabilidad y las aplicaciones de los programas, incluida la expresión de intenciones, la traducción precisa a la configuración de red, la transparencia del sistema y la complejidad, entre otras. En este blog, nos sumergimos en las áreas en las que su aplicación práctica tiene potencial y analizamos los desafíos que pueden encontrar en el camino.