En esta serie de 6 partes sobre el desarrollo de aplicaciones de microservicios, proporcionamos un contexto para definir un proyecto piloto basado en la nube que mejor se adapte a las necesidades actuales y se prepare para una decisión de adopción de la nube a largo plazo.

Aquí, en la parte 3: proporcionamos un método para implementar sus propios proyectos de microservicios.

Evolución de una aplicación existente

Ahora profundizamos en cómo trazar un curso para un recorrido específico de desarrollo de aplicaciones de microservicios de diferente escala y con vistas a una posible progresión de transformaciones de menor a mayor escala de las aplicaciones existentes.

Si bien la creación de proyectos de microservicios sin una aplicación previa es relevante o importante, estamos de acuerdo en un enfoque de “monolito primero” al crear microservicios. En resumen, esto significa que primero debe crear su aplicación de cualquier manera que pueda para validar su idea. A continuación, aplique los principios de esta serie de blogs para escalar y evolucionar su monolito inicial hasta convertirlo en un proyecto de microservicios. No tiene ningún valor crear microservicios arquitectónicamente puros que no ofrezcan valor a la empresa.

Hay tres áreas que debe comprender para implementar un proyecto de microservicios de éxito: su negocio, su cultura y conjunto de habilidades, y su tecnología.

Comprenda y defina las necesidades de su empresa

¿Por qué está pensando en pasarse a los microservicios? Para muchas empresas, se requieren prácticas de desarrollo y operación de software más eficientes para aportar valor al negocio más rápido y ofrecer mejores experiencias de usuario.

Antes de poder comprender el impacto de un proyecto de microservicios en sus aplicaciones y su infraestructura existentes, debe comprender qué partes de su negocio se mueven demasiado lentamente para producir resultados satisfactorios. En muchos casos, los sistemas de compromiso (SOE) de la organización están causando la ralentización. Estos sistemas están disponibles a través de muchos canales: web, móvil, API y similares. La falta de velocidad es la razón principal para pasar a una arquitectura basada en microservicios.

Antes de adoptar un enfoque orientado a los microservicios, usted y las partes interesadas de su empresa deben saber qué es lo que no llega al mercado con la suficiente rapidez. ¿Qué partes de la aplicación necesitan mejoras y modificaciones para hacerlas más rápidas? Responder a esa pregunta implica qué partes del monolito existente deben ser objeto de la evolución del microservicio.

Utilice flujos de experiencia de usuario o diagramas de arquitectura para ayudar al equipo a crear rápidamente secciones del monolito existente a través de anotaciones de estilo de mapa de calor. Por ejemplo, si utiliza una escala rojo-amarillo-verde para priorizar los puntos débiles, he aquí un archivo de aplicaciones web para un escaparate: