¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?

Los líderes empresariales buscan constantemente nuevas formas de transformar sus organizaciones mediante el uso de la tecnología y los datos para impulsar la innovación y los resultados empresariales. Pero antes de que pueda pensar en obtener conocimiento o crear experiencias del cliente, primero debe conectar y estandarizar todos los datos en todo su panorama de aplicación.
Desde los sistemas on-premises establecidos hasta las aplicaciones de software como servicio (SaaS) recientemente adoptadas, la integración es un paso crítico, aunque cada vez más complicado, hacia la transformación empresarial.
En los últimos años, la demanda de nuevas integraciones ha superado con creces la capacidad que la mayoría de las empresas pueden manejar. Los enfoques de integración tradicionales simplemente no pueden seguir el ritmo de las solicitudes. Reducir el coste por integración es esencial para crear un modelo flexible y escalable para la integración.
Nadie puede permitirse el lujo de pausar su negocio o desmontar y sustituir toda su infraestructura. En cambio, las empresas buscan formas de agilizar los procesos, dispersar los conjuntos de habilidades entre una gama más amplia de personas, reestructurar su arquitectura de integración y utilizar nuevas tecnologías para hacer que la integración sea más sencilla y eficiente. La adopción de una estrategia de integración ágil ayuda a gestionar estos cambios en las personas, los procesos y la arquitectura. Y, a medida que las empresas buscan opciones tecnológicas para una integración optimizada, las plataformas de integración híbrida (HIP) están ganando cada vez más terreno.
Según Ovum, una plataforma de integración híbrida es "un conjunto cohesivo de productos de software de integración (middleware) que permite a los usuarios desarrollar, proteger y gobernar flujos de integración conectando diversas aplicaciones, sistemas, servicios y almacenes de datos, así como permitir la creación/composición rápida de API y la gestión del ciclo de vida para cumplir con los requisitos de una variedad de casos de uso de integración híbrida".
En otras palabras, una plataforma de integración híbrida debe proporcionar a las organizaciones todas las herramientas que necesitan para simplificar y facilitar la integración de datos y aplicaciones en cualquier entorno on-premises y multinube. Con los silos de datos rotos, las empresas tienen una oportunidad increíble de convertir sus datos en información procesable, lo que les permite tomar mejores decisiones más rápido.
Los equipos de integración actuales necesitan acceder a una combinación de herramientas que les permita equilibrar los estilos de integración tradicionales y modernos. Al evaluar las plataformas de integración híbrida, estas son las capacidades más importantes que debe evaluar.
Ser capaz de enviar, compartir, transmitir y sincronizar archivos grandes de manera fiable y a altas velocidades es crítico para proporcionar los tipos de respuestas en tiempo real a los datos que buscan las organizaciones modernas.
Hasta hace poco, las plataformas de integración híbrida se consideraban principalmente como algo que las organizaciones necesitaban construir uniendo las capacidades clave de las herramientas existentes (como el software de gestión de API, las soluciones iPaaS y ESB) de una variedad de proveedores en un sistema cohesivo.
Sin embargo, este puede ser un proceso costoso y engorroso, y a menudo conduce a un resultado final que no cumple con todos los requisitos. Algunas características o capacidades se duplicarán en las ofertas de varios proveedores, mientras que otras capacidades de integración modernas, como la transmisión de eventos o la transferencia de datos de alta velocidad, quedarán fuera.
En su lugar, las empresas deberían considerar soluciones completas, como IBM® Cloud Pak for Integration, que combinan todas las capacidades necesarias para los estilos de integración tradicionales y modernos en una plataforma unificada y contenerizada. Características como el inicio de sesión único, la información de registro común, el seguimiento, un repositorio de activos y un panel de control unificado ayudan a reunir todas las capacidades y hacer que los flujos de trabajo de Integración sean más eficientes.
Al utilizar un enfoque de integración ágil combinado con una sólida plataforma de integración híbrida, las organizaciones pueden dotar a sus equipos de todo lo que necesitan para acelerar las nuevas integraciones y reducir los costes. Si se hace bien, las organizaciones podrán continuar utilizando su infraestructura existente y sus estilos de integración tradicionales al tiempo que introducen nuevas habilidades, endpoints, casos de uso y modelos de implementación a su propio ritmo.
Una plataforma de integración híbrida debería permitir una mayor colaboración, democratización y reutilización de activos a través de características como repositorios de activos, ayudando a los equipos de integración a construir y respaldar el volumen de Integraciones que requieren las iniciativas de transformación digital.
¿Le interesa obtener más información sobre las plataformas de integración híbrida y las capacidades, características y requisitos clave que debe tener en cuenta al evaluarlas?
Regístrese para leer el informe de analistas de Ovum: Hybrid Integration Platforms: Digital business calls for integration modernization and greater agility.
Obtenga más información sobre IBM Cloud Pak for Integration.
Experimente IBM API Connect con una prueba sin coste o póngase en contacto con nuestros expertos para hablar de sus necesidades. Tanto si está listo para optimizar su gestión de API como si desea obtener más información, estamos aquí para guiarle en el camino hacia su transformación digital.
Descubra todo el potencial de sus procesos de integración con soluciones con IA. Concierte una reunión con nuestros expertos o explore la documentación de nuestros productos para empezar.
Potencie su negocio con las soluciones de mensajería seguras y de alto rendimiento de IBM MQ. Comience su prueba sin coste o póngase en contacto con nuestros expertos para explorar el modo en que IBM MQ puede transformar sus operaciones.
Experimente transferencias de archivos más rápidas y seguras, de cualquier tamaño y a cualquier distancia. Pruebe IBM Aspera hoy mismo y agilice sus flujos de trabajo de datos con una eficiencia y velocidad incrementadas.
Transforme su negocio al conectar aplicaciones y datos sin esfuerzo. Comience su prueba sin coste hoy mismo y descubra cómo IBM App Connect puede agilizar su proceso de integración.
La automatización con IA amplía la agilidad a través de API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI.
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de IBM Cloud. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.