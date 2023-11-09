Muchas organizaciones han establecido objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y han asumido compromisos en este sentido, impulsadas por sus propósitos y los nuevos requisitos normativos. No obstante, se enfrentan a varios retos a la hora de pasar de la ambición a la acción.
Un estudio reciente de IBM descubrió que los ejecutivos globales citan datos inadecuados (41 %) como el mayor obstáculo para su progreso en materia de ESG, seguido de barreras regulatorias (39 %), estándares inconsistentes (37 %) y habilidades inadecuadas (36 %). Los impactos de los desafíos de los datos son cada vez más visibles para las partes interesadas de la empresa, ya que los consumidores toman decisiones de compra, e incluso de empleo, basadas en el progreso de una empresa hacia sus objetivos ESG.
Aquellos que se han comprometido a cerrar la brecha verde han adoptado procesos centrados en la sostenibilidad y están cosechando los beneficios. Si los datos son una barrera clave para el éxito, las empresas deberían considerar la implementación de una estrategia ambiental que abarque un compromiso organizacional integral con resultados específicos y aproveche la tecnología para acelerar y rastrear el progreso.
Otro estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) y SAP encuestó a 2125 altos ejecutivos involucrados en las estrategias de sostenibilidad ambiental de sus organizaciones. El estudio arrojó un resultado sorprendente: las organizaciones que superan a su competencia tanto en resultados medioambientales como financieros también cuentan con el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) más comprometido.
El ERP es la tecnología de referencia, que toca prácticamente todos los procesos empresariales de la organización. Puede conectar los objetivos financieros y medioambientales, manteniendo las métricas responsables y accesibles. Cuando se implementa junto con otros sistemas, el ERP permite la transparencia y visibilidad de los costes, lo que permite tomar decisiones medioambientales, normativas y críticas para el negocio con mayor coherencia y fiabilidad.
Los datos de sostenibilidad de una organización pueden ser difíciles de obtener debido a procesos empresariales aislados, datos poco fiables y prioridades empresariales desalineadas. El ERP descubre información material en tiempo real en todas las funciones empresariales y pone los datos necesarios en manos de los responsables de la toma de decisiones corporativas y de los operadores para una experiencia de usuario optimizada. Este nuevo acceso a los datos brinda a las empresas la capacidad de registrar, informar y actuar sobre los compromisos ESG de toda la empresa y ayudar a resolver muchos de los complejos desafíos y demandas de la sostenibilidad. Con esta visibilidad, las personas pueden ver el impacto de sus decisiones y confiar en los resultados que se informan, lo que puede acelerar el cambio cultural necesario para apoyar y acelerar la transformación empresarial sostenible en general.
Aunque para algunos puede parecer casi imposible avanzar hacia los objetivos ESG, hay organizaciones que han logrado descifrar el código para alcanzar el éxito ecológico. El estudio de IBM y SAP mencionado anteriormente identificó un grupo de líderes empresariales de alto rendimiento (el 15 %), a los que se denomina "Environmental Sustainability Enabled" (Enabled), que dan prioridad activa a la sostenibilidad medioambiental y aplican planes concretos y ampliamente difundidos para alcanzar sus objetivos a un ritmo mucho mayor que sus homólogos. El estudio reveló que las organizaciones Enabled (habilitadas) sitúan la sostenibilidad medioambiental al mismo nivel que el rendimiento financiero, ya que consideran que la sostenibilidad los impulsa.
El reciente estudio también reveló que las Enabled se basan en estructuras de datos ERP para abordar los objetivos de sostenibilidad, entre otros hallazgos destacados.
Todas las organizaciones deben tomar nota: en una economía entrelazada, el ERP puede ayudar a poblar y estandarizar iniciativas de sostenibilidad compartidas.
La sostenibilidad y el ERP son deportes de equipo que actúan sobre la base de datos reales, y ningún equipo puede lograr el éxito por sí solo. Como socios estratégicos para S/4HANA y soluciones de sostenibilidad de SAP, IBM y SAP unen tecnologías y servicios con plataformas a escala empresarial para ayudar a las empresas a romper los silos e integrar soluciones en funciones y operaciones críticas y empresariales. La sostenibilidad seguirá siendo un imperativo empresarial y la presión para cambiar los procesos empresariales continuará aumentando.
Lea el estudio completo para saber cómo estamos ayudando a los clientes a aprovechar el ERP para hacer operativa la sostenibilidad. SAP e IBM saben cómo ayudar a las empresas a cumplir sus compromisos ESG sin sacrificar sus necesidades comerciales ni su rentabilidad.
