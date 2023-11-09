Muchas organizaciones han establecido objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y han asumido compromisos en este sentido, impulsadas por sus propósitos y los nuevos requisitos normativos. No obstante, se enfrentan a varios retos a la hora de pasar de la ambición a la acción.

Un estudio reciente de IBM descubrió que los ejecutivos globales citan datos inadecuados (41 %) como el mayor obstáculo para su progreso en materia de ESG, seguido de barreras regulatorias (39 %), estándares inconsistentes (37 %) y habilidades inadecuadas (36 %). Los impactos de los desafíos de los datos son cada vez más visibles para las partes interesadas de la empresa, ya que los consumidores toman decisiones de compra, e incluso de empleo, basadas en el progreso de una empresa hacia sus objetivos ESG.

Aquellos que se han comprometido a cerrar la brecha verde han adoptado procesos centrados en la sostenibilidad y están cosechando los beneficios. Si los datos son una barrera clave para el éxito, las empresas deberían considerar la implementación de una estrategia ambiental que abarque un compromiso organizacional integral con resultados específicos y aproveche la tecnología para acelerar y rastrear el progreso.

Otro estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) y SAP encuestó a 2125 altos ejecutivos involucrados en las estrategias de sostenibilidad ambiental de sus organizaciones. El estudio arrojó un resultado sorprendente: las organizaciones que superan a su competencia tanto en resultados medioambientales como financieros también cuentan con el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) más comprometido.

El ERP es la tecnología de referencia, que toca prácticamente todos los procesos empresariales de la organización. Puede conectar los objetivos financieros y medioambientales, manteniendo las métricas responsables y accesibles. Cuando se implementa junto con otros sistemas, el ERP permite la transparencia y visibilidad de los costes, lo que permite tomar decisiones medioambientales, normativas y críticas para el negocio con mayor coherencia y fiabilidad.