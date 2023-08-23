Ahora que comprende los desafíos más comunes a la hora de elegir la mejor instancia EC2, estas son algunas de las buenas prácticas que animamos a nuestros clientes y socios a seguir.

1. Entiende tu carga de trabajo

El primer paso y el más importante para seleccionar el tipo de instancia EC2 adecuado es comprender su carga de trabajo. Cada aplicación tiene unos requisitos diferentes en cuanto a CPU, memoria, red y almacenamiento, y es esencial saber qué necesita su aplicación para funcionar sin problemas.

Por ejemplo, si está ejecutando una aplicación de base de datos, es posible que necesite una gran cantidad de RAM para gestionar las consultas con eficacia. Por otro lado, si está ejecutando una aplicación de computación intensiva, es posible que necesite una CPU de alto rendimiento.

Para comprender mejor su carga de trabajo, puede utilizar herramientas como AWS CloudWatch o soluciones de monitorización de terceros para recopilar datos sobre la utilización de recursos. Estos datos pueden utilizarse después para determinar el tipo de instancia óptimo para su aplicación.

2. Tenga en cuenta la CPU

La CPU es uno de los componentes más críticos de una instancia EC2, ya que determina la potencia de procesamiento de la instancia. Si su aplicación requiere un alto rendimiento de la CPU, debe buscar un tipo de instancia que tenga un mayor número de CPU y una mayor velocidad de reloj.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para CPU (enlace externo a ibm.com), como las familias C5, M5 y R5, que están diseñadas para cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento. Estas instancias cuentan con los procesadores AWS Graviton3 (enlace externo a ibm.com) personalizados de última generación (actualizaciones significativas del Graviton2) y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de la CPU. Sin embargo, si su aplicación no requiere un alto rendimiento de la CPU, puede optar por un tipo de instancia más económico sin GPU y con un recuento de CPU más bajo, como la familia T3.

3. Considere la memoria

La memoria es otro componente crítico de una instancia EC2, ya que determina la cantidad de datos que la instancia puede procesar a la vez. Si su aplicación requiere mucha memoria, debe buscar un tipo de instancia que tenga una mayor capacidad de memoria.

Sin embargo, si su aplicación no requiere mucha memoria, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga una menor capacidad de memoria, como la familia T3.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para memoria (enlace externo a ibm.com), como las familias X1, R4 y z1d, que están diseñadas para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria. Estas instancias cuentan con grandes cantidades de memoria y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de la memoria, como las bases de datos en memoria.

Sin embargo, si su aplicación no requiere mucha memoria, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga una menor capacidad de memoria, como la familia T3.

4. Considerar la red

La red es otro componente crítico de una instancia EC2, ya que determina la velocidad a la que se pueden transferir los datos rápidos hacia y desde la instancia. Si su aplicación requiere un alto rendimiento de red, debe buscar un tipo de instancia que tenga un mayor ancho de banda de red.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para la red, como C5n y las familias HPC de computación de alto rendimiento, que están diseñadas para cargas de trabajo intensivas en la red. Estas instancias tienen la característica de interfaces de red de alta velocidad y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de la red.

Sin embargo, si su aplicación no requiere un alto rendimiento de red, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga un ancho de banda de red más bajo, como la familia T3.

5. Considera el almacenamiento

El almacenamiento es el último componente crítico de una instancia EC2, ya que determina la cantidad de datos que se pueden almacenar en la instancia. Si su aplicación requiere mucho almacenamiento, debe buscar un tipo de instancia con mayor capacidad de almacenamiento (Elastic Block Store, o EBS). Sin embargo, proceda con precaución: el almacenamiento también es uno de los recursos en la nube más costosos y puede generar fácilmente gastos innecesarios a través de volúmenes EBS inactivos y no conectados.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para almacenamiento, como las familias I3 y D2, que están diseñadas para cargas de trabajo de almacenamiento intensivo. Estas instancias cuentan con grandes cantidades de almacenamiento SSD y almacenamiento local y están optimizadas para aplicaciones que requieren un alto rendimiento de IOPS.

Sin embargo, si su aplicación no requiere mucho almacenamiento, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga una menor capacidad de almacenamiento basada en HDD, como la familia T3.

6. Considere el modelo de precios

AWS ofrece varios modelos de precios para las instancias EC2, incluidas las instancias bajo demanda, casos reservados e instancias puntuales. Cada modelo tiene sus propias ventajas y desventajas, y es esencial elegir el que mejor se adapte a su carga de trabajo y presupuesto.

Las instancias bajo demanda tienen un precio por hora y no requieren ningún compromiso por adelantado. Son más adecuados para cargas de trabajo que tienen una demanda variable o proyectos a corto plazo.

Los casos reservados ofrecen un descuento significativo en la tarifa por hora a cambio de un pago único por adelantado. Son más adecuados para cargas de trabajo con un uso predecible y que requieren compromiso a largo plazo.

Las instancias de spot le permiten pujar por la capacidad de EC2 no utilizada y pueden suponer un importante ahorro de costes. Sin embargo, son más adecuados para cargas de trabajo que pueden manejar interrupciones y tienen horarios flexibles de inicio y fin.

7. Pruebe y optimice

Una vez que haya seleccionado un tipo de instancia EC2, es esencial probar y optimizar su aplicación para asegurarse de que funciona de manera eficiente. Puede utilizar herramientas como AWS CloudWatch o IBM Instana para monitorizar el rendimiento de su aplicación e identificar cualquier cuello de botella o área de mejora.