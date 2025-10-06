Django es un marco de trabajo web gratuito y de código abierto que acelera el desarrollo de las aplicaciones web que se crean en el lenguaje de programación Python.
Django —que se pronuncia como si se escribiese “Jango” y recibe ese nombre en honor al famoso guitarrista de jazz Django Reinhardt— es un marco de trabajo gratuito y de código abierto que se publicó por primera vez en 2005. Django ofrece “un desarrollo rápido y un diseño limpio y pragmático”. El marco de trabajo web Django, desplegado en un servidor web, permite a los desarrolladores generar rápidamente un frontend web escalable, seguro y con muchas funciones.
Empezar a partir del marco de trabajo web Django es un modo más eficiente de crear una app web que comenzar desde cero, que requiere crear el backend, las API, javascript y los mapas del sitio. Con el marco de trabajo web Django, los desarrolladores web pueden centrarse en crear una aplicación exclusiva y obtienen una mayor flexibilidad que con las herramientas de desarrollo web.
¿Necesita más información para descubrir qué es Django y cómo se usa? ¿Desea adquirir experiencia práctica trabajando con una app web creada con el marco de trabajo web Django? IBM ofrece un tutorial paso a paso para usar servicios de IBM Cloud para monitorizar la actividad y supervisar el estado de una aplicación Kubernetes basada en Python, escrita con el marco de trabajo web Django y que se ejecuta en IBM Cloud.
Con todos los marcos de trabajo web de Python que hay disponibles, ¿por qué elegir Django? Puede que no sea el más fácil de utilizar y, desde luego, no es el más nuevo. Sin embargo, el marco de trabajo web Django sí puede ser la mejor opción a la hora de crear una app web que incluye scripts entre sitios y con previsión de manejar un gran número de usuarios o un conjunto complejo de características, como la conectividad API o la autenticación de usuario. Es, además, muy popular, dado el número de proyectos que se observan en GitHub.
Cualquier persona que domine el lenguaje de programación Python y su sintaxis debería poder iniciar un proyecto con el marco de trabajo web Django para crear una app web. (Nota: aunque la mayor parte del núcleo de Django es Python, las aplicaciones de contribución admin y gis contienen código JavaScript). Sin embargo, los desarrolladores de Django con un nivel intermedio o avanzado pueden sacar un mayor partido de los modelos de Django, que son características más sofisticadas.
El marco de trabajo web Django se utiliza desde hace más de una década y ha sido probado y mejorado exhaustivamente por una comunidad muy activa. Tiene incluso una organización sin ánimo de lucro, la Django Software Foundation, que promueve, apoya y desarrolla el marco de trabajo web Django. La mayor cualidad de Django es su gran número de características: con más de 10 000 paquetes, el marco de trabajo Django abarca prácticamente cualquier acción que necesite que haga una aplicación web. Los paquetes incluyen API, sistemas de gestión de contenidos, autenticación de usuario, validación de formularios y protección mediante CAPTCHA.
El marco de trabajo web Django cuenta con una base de usuarios solidaria y dedicada, llena de desarrolladores de Django con talento que ofrecen voluntariamente su tiempo y experiencia para desarrollar, mejorar y revisar la Django Software Foundation. Puede aprovechar este compromiso por medio de los paquetes bien diseñados que están disponibles para cualquier usuario que compile con Django.
Desempeñar una gestión de base de datos más parecida a Python
Iniciar un proyecto de Django permite crear todo el modelo de datos de la aplicación en Python sin tener que utilizar SQL. Por medio de un correlacionador relacional de objetos (ORM), Django convierte la estructura de base de datos tradicional en clases de Python para facilitar su funcionamiento dentro de un entorno completamente Python. Django-MySQL admite el tipo de datos JSON y las funciones relacionadas.
En Django, las tablas de base de datos se convierten en clases de Python. Las aplicaciones web gestionan los datos y acceden a ellos a través de modelos de Django. Los campos de la base de datos se convierten en atributos de clase con facilidad. Si está familiarizado con la definición de atributo de clase en Python, puede diseñar y gestionar fácilmente una base de datos de Django.
El marco de trabajo web Django ofrece un método rápido para lograr la integración completa con la base de datos de la aplicación. Proporciona funcionalidad CRUD (crear, leer, actualizar, suprimir, por sus siglas en inglés), HttpResponse y scripts entre sitios; ofrece prestaciones de gestión de usuarios y facilita características de administración de software, entre otras ventajas. Solo tiene que importar los paquetes y conectarlos a su base de datos, y ya podrá volver a dedicarse a desarrollar las partes de la aplicación que dotan de exclusividad a su producto.
Crear páginas dinámicas con plantillas
Puesto que Django está diseñado para ser utilizado para el desarrollo de apps web, necesita una forma sencilla de crear HTML dinámico que muestre los datos exclusivos del usuario. La aplicación Django genera ese HTML dinámico con un motor de plantillas incorporado, que se denomina lenguaje de plantillas Django (DTL).
Las plantillas HTML permiten a los desarrolladores de Django combinar elementos estáticos (incluidos elementos de diseño, como colores, logotipos o texto) con datos (como nombres de usuario o ubicaciones) para crear una nueva página web sobre la marcha. Con modelo-vista-controlador (MVC), si desea que la aplicación salude a un usuario por su nombre cuando inicie sesión, puede crear una plantilla que muestre el texto estático (“Bienvenido/a al sitio, X”) y luego utilizar un marcador de posición dinámico para mostrar automáticamente el nombre del usuario desde la base de datos. Cuando la página se muestre, combinará los elementos dinámicos con los estáticos para crear una perfecta experiencia de usuario.
Mejorar la seguridad
Para responder a la pregunta “¿Qué es Django?”, debemos comentar las características especiales de seguridad que ofrece Django. Las apps web son objetivos frecuentes de los hackers, especialmente aquellas aplicaciones que almacenan información de inicio de sesión del usuario o datos financieros. Django ofrece características que ayudan a proteger a las aplicaciones y los usuarios.
Uno de los mayores riesgos de los sitios que aceptan la entrada de datos del usuario es que un usuario malicioso inyecte código con sus datos que pueda tener un efecto desastroso en el sistema. Como protección contra ataques de este tipo, las plantillas de Django escapan automáticamente los caracteres HTML habituales en cualquier campo de entrada de datos del usuario. Por ejemplo, automáticamente convierte “<” en “<” para dificultar la inyección de código maligno en el programa. Django protege de la inyección de SQL de manera similar y reinterpreta los mandatos no autorizados para que los usuarios no consigan incluir de forma inadvertida su propio código en la base de datos.
Los desarrolladores web también pueden recurrir a las API de Django para utilizar automáticamente la protección ante de falsificación de solicitud entre sitios (CSRF) para insertar señales de secreto específicas de usuario en las solicitudes POST. Como resultado, los desarrolladores web pueden evitar que los usuarios maliciosos dupliquen otras solicitudes POST para hacerse pasar por usuarios autorizados.
La protección de Django no se limita a sus características de seguridad explícitas: las iniciativas de seguridad se ven reforzadas por la amplia experiencia y conocimientos de la base de usuarios de Django. Si crea toda la app web desde cero, corre el riesgo de introducir accidentalmente una vulnerabilidad de seguridad en el módulo. Los paquetes de Django gozan de un uso generalizado, son de código abierto y están bien revisados por desarrolladores web, por lo que aportan una mayor garantía de protección de los datos.
Uno de los mayores retos en el desarrollo web es la escalabilidad. Su aplicación debe manejar exactamente el número de conexiones activas requeridas en un momento dado. Si las conexiones superan lo estimado, los usuarios experimentarán retrasos y tiempo de inactividad. Si la estimación es demasiado moderada, acabará pagando por ancho de banda y servidores web que no esté utilizando. Necesita una aplicación que pueda crecer a medida que aumenten sus usuarios.
Con el marco de trabajo web Django, escalar es fácil. Puesto que una app Django puede administrar las sesiones de usuario, puede añadir más instancias de la aplicación y transferir la experiencia del usuario a través de las instancias sin perder datos. Muchos desarrolladores de proyecto de Django también utilizan un gestor de memoria caché, como Varnish, para precargar los elementos estáticos del sitio para los usuarios.
Deberá configurar detenidamente el gestor de memoria caché para evitar el almacenamiento accidental en memoria caché de todo el sitio, incluidos los elementos dinámicos. Una memoria caché con mala configuración podría también originar que se compartiesen datos de un usuario con el siguiente. Puede evitar el exceso de almacenamiento en caché utilizando la infraestructura de caché nativa (pero limitada) de Django junto con un gestor de caché externo para liberar recursos de rendimiento y, al mismo tiempo, ser selectivo en lo que está almacenado.
A la pregunta “¿Qué es Django?”, una respuesta es que es un marco de trabajo web altamente escalable. ¿Hasta qué punto es escalable? Instagram y Disqus se encuentran entre los sitios más grandes que utilizan Django para dar soporte a las enormes bases de usuarios.
