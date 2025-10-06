¿Qué es Django?

Desempeñar una gestión de base de datos más parecida a Python

Iniciar un proyecto de Django permite crear todo el modelo de datos de la aplicación en Python sin tener que utilizar SQL. Por medio de un correlacionador relacional de objetos (ORM), Django convierte la estructura de base de datos tradicional en clases de Python para facilitar su funcionamiento dentro de un entorno completamente Python. Django-MySQL admite el tipo de datos JSON y las funciones relacionadas.

En Django, las tablas de base de datos se convierten en clases de Python. Las aplicaciones web gestionan los datos y acceden a ellos a través de modelos de Django. Los campos de la base de datos se convierten en atributos de clase con facilidad. Si está familiarizado con la definición de atributo de clase en Python, puede diseñar y gestionar fácilmente una base de datos de Django.

El marco de trabajo web Django ofrece un método rápido para lograr la integración completa con la base de datos de la aplicación. Proporciona funcionalidad CRUD (crear, leer, actualizar, suprimir, por sus siglas en inglés), HttpResponse y scripts entre sitios; ofrece prestaciones de gestión de usuarios y facilita características de administración de software, entre otras ventajas. Solo tiene que importar los paquetes y conectarlos a su base de datos, y ya podrá volver a dedicarse a desarrollar las partes de la aplicación que dotan de exclusividad a su producto.

Crear páginas dinámicas con plantillas

Puesto que Django está diseñado para ser utilizado para el desarrollo de apps web, necesita una forma sencilla de crear HTML dinámico que muestre los datos exclusivos del usuario. La aplicación Django genera ese HTML dinámico con un motor de plantillas incorporado, que se denomina lenguaje de plantillas Django (DTL).

Las plantillas HTML permiten a los desarrolladores de Django combinar elementos estáticos (incluidos elementos de diseño, como colores, logotipos o texto) con datos (como nombres de usuario o ubicaciones) para crear una nueva página web sobre la marcha. Con modelo-vista-controlador (MVC), si desea que la aplicación salude a un usuario por su nombre cuando inicie sesión, puede crear una plantilla que muestre el texto estático (“Bienvenido/a al sitio, X”) y luego utilizar un marcador de posición dinámico para mostrar automáticamente el nombre del usuario desde la base de datos. Cuando la página se muestre, combinará los elementos dinámicos con los estáticos para crear una perfecta experiencia de usuario.

Mejorar la seguridad

Para responder a la pregunta “¿Qué es Django?”, debemos comentar las características especiales de seguridad que ofrece Django. Las apps web son objetivos frecuentes de los hackers, especialmente aquellas aplicaciones que almacenan información de inicio de sesión del usuario o datos financieros. Django ofrece características que ayudan a proteger a las aplicaciones y los usuarios.

Uno de los mayores riesgos de los sitios que aceptan la entrada de datos del usuario es que un usuario malicioso inyecte código con sus datos que pueda tener un efecto desastroso en el sistema. Como protección contra ataques de este tipo, las plantillas de Django escapan automáticamente los caracteres HTML habituales en cualquier campo de entrada de datos del usuario. Por ejemplo, automáticamente convierte “<” en “<” para dificultar la inyección de código maligno en el programa. Django protege de la inyección de SQL de manera similar y reinterpreta los mandatos no autorizados para que los usuarios no consigan incluir de forma inadvertida su propio código en la base de datos.

Los desarrolladores web también pueden recurrir a las API de Django para utilizar automáticamente la protección ante de falsificación de solicitud entre sitios (CSRF) para insertar señales de secreto específicas de usuario en las solicitudes POST. Como resultado, los desarrolladores web pueden evitar que los usuarios maliciosos dupliquen otras solicitudes POST para hacerse pasar por usuarios autorizados.

La protección de Django no se limita a sus características de seguridad explícitas: las iniciativas de seguridad se ven reforzadas por la amplia experiencia y conocimientos de la base de usuarios de Django. Si crea toda la app web desde cero, corre el riesgo de introducir accidentalmente una vulnerabilidad de seguridad en el módulo. Los paquetes de Django gozan de un uso generalizado, son de código abierto y están bien revisados por desarrolladores web, por lo que aportan una mayor garantía de protección de los datos.