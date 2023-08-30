La integridad de los datos es el mantenimiento y la garantía de la coherencia, precisión y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Garantiza que los datos permanezcan inalterados y sin comprometer su estado original desde el momento en que se crearon, transmitieron o almacenaron. La integridad de los datos es crucial para que las organizaciones confíen en los datos que utilizan para la toma de decisiones, así como para cumplir con los requisitos normativos. Hay varios factores que pueden afectar a la integridad de los datos, como los errores humanos, los fallos del sistema y la manipulación deliberada. Para mantener la integridad de los datos, las organizaciones implementan diversos procesos y controles, como la validación de datos, los controles de acceso, las copias de seguridad y las auditorías.

Las comprobaciones de validación de datos ayudan a identificar errores e incoherencias en los datos, mientras que los controles de acceso impiden que los usuarios no autorizados accedan o modifiquen los datos. Las copias de seguridad garantizan que los datos se puedan restaurar en caso de pérdida o corrupción, y las auditorías ayudan a comprobar que se haya mantenido la integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.

La integridad de los datos suele garantizarse mediante el uso de técnicas de detección y corrección de errores, como las sumas de comprobación, las comprobaciones de redundancia cíclica y las firmas digitales. Estas técnicas permiten identificar y corregir los errores que puedan haberse introducido durante la transmisión o el almacenamiento de los datos.

