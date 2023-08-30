Etiquetas
Análisis

Precisión de los datos frente a integridad de los datos: similitudes y diferencias

Mujer trabajando con un ordenador en la oficina de su casa durante la cuarentena pandémica

¿Qué es la exactitud de los datos?

La precisión de los datos se refiere al grado en que estos son correctos, precisos y están libres de errores. En otras palabras, mide la proximidad de un dato a su verdadero valor. La precisión de los datos es un aspecto crucial de la calidad de los datos, ya que los datos inexactos pueden conducir a una toma de decisiones incorrecta, un servicio de atención al cliente deficiente e ineficiencias operativas. No se puede subestimar la importancia de la precisión de los datos. Los datos precisos garantizan que estas decisiones y estrategias se basen en una base sólida, lo que minimiza el riesgo de consecuencias negativas derivadas de la mala calidad de los datos. Hay varias formas de garantizar la precisión de los datos. La validación de datos implica comprobar los datos en busca de errores, incoherencias e imprecisiones, a menudo utilizando reglas o algoritmos predefinidos. La limpieza de datos implica identificar y corregir errores, incoherencias e imprecisiones en los conjuntos de datos. Por último, la elaboración de perfiles de datos implica examinar conjuntos de datos para identificar patrones, tendencias y anomalías que puedan indicar imprecisiones o incoherencias.

 

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es la integridad de los datos?

La integridad de los datos es el mantenimiento y la garantía de la coherencia, precisión y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Garantiza que los datos permanezcan inalterados y sin comprometer su estado original desde el momento en que se crearon, transmitieron o almacenaron. La integridad de los datos es crucial para que las organizaciones confíen en los datos que utilizan para la toma de decisiones, así como para cumplir con los requisitos normativos. Hay varios factores que pueden afectar a la integridad de los datos, como los errores humanos, los fallos del sistema y la manipulación deliberada. Para mantener la integridad de los datos, las organizaciones implementan diversos procesos y controles, como la validación de datos, los controles de acceso, las copias de seguridad y las auditorías.

Las comprobaciones de validación de datos ayudan a identificar errores e incoherencias en los datos, mientras que los controles de acceso impiden que los usuarios no autorizados accedan o modifiquen los datos. Las copias de seguridad garantizan que los datos se puedan restaurar en caso de pérdida o corrupción, y las auditorías ayudan a comprobar que se haya mantenido la integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.

La integridad de los datos suele garantizarse mediante el uso de técnicas de detección y corrección de errores, como las sumas de comprobación, las comprobaciones de redundancia cíclica y las firmas digitales. Estas técnicas permiten identificar y corregir los errores que puedan haberse introducido durante la transmisión o el almacenamiento de los datos.

En este artículo:

AI Academy

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso satisfactorio de la IA generativa.
Ir al episodio

¿Por qué son importantes la precisión y la integridad de los datos?

La precisión y la integridad de los datos son aspectos críticos de la calidad de los datos. Desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que las organizaciones puedan confiar en los datos que utilizan para la toma de decisiones, la planificación y las operaciones. Sin datos precisos y fiables, las empresas pueden enfrentarse a diversos retos, como una toma de decisiones deficiente, una disminución de la eficiencia y un mayor riesgo de incumplimiento normativo.

Los datos precisos permiten a las empresas tomar decisiones informadas basadas en información objetiva. Esto conduce a una mejor toma de decisiones, estrategias más eficaces y una mayor eficiencia operativa. Los datos inexactos, por otro lado, pueden dar lugar a decisiones equivocadas, despilfarro de recursos y daños potenciales a la reputación de una organización.

La integridad de los datos garantiza que los datos sigan siendo coherentes, precisos y fiables a lo largo de su ciclo de vida. Esto es esencial para que las organizaciones mantengan la confianza en sus datos, así como para cumplir con los requisitos normativos. La integridad de los datos comprometida puede dar lugar a información inexacta o incompleta, lo que puede afectar negativamente a la toma de decisiones, las operaciones y el cumplimiento normativo.

En sectores como la sanidad, las finanzas y la fabricación, la importancia de la precisión y la integridad de los datos es aún más pronunciada. Estos sectores dependen de datos precisos y fiables para garantizar la seguridad de los pacientes, mantener la estabilidad financiera y producir productos de alta calidad. No mantener la precisión y la integridad de los datos en estos sectores puede tener graves consecuencias, como daños a los pacientes, pérdidas financieras y daños a la reputación de la marca.

        Precisión de los datos frente a integridad de los datos: similitudes clave

        Contribución a la calidad de los datos

        La precisión y la integridad de los datos son componentes esenciales de la calidad de los datos. Como se ha mencionado anteriormente, la calidad de los datos abarca una serie de atributos, como la precisión, la coherencia, la exhaustividad y la puntualidad. Los datos de alta calidad son precisos, coherentes y fiables, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y alcanzar sus objetivos.

        Conformidad con la normativa

        Mantener la precisión y la integridad de los datos es fundamental para que las organizaciones cumplan las normativas y estándares del sector. Por ejemplo, en los servicios financieros, normativas como la Ley Sarbanes-Oxley y Basilea III exigen a las organizaciones que garanticen la exactitud e integridad de sus datos financieros. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones significativas, un mayor escrutinio y daños a la reputación.

        Más información sobre la detección de anomalías

        Precisión de los datos frente a integridad de los datos: diferencias clave

        Definición

        Aunque la precisión y la integridad de los datos están relacionadas con su calidad y fiabilidad, tienen definiciones diferentes:

        • La precisión de los datos se centra en la exactitud de los valores de los datos, garantizando que estén libres de errores y representen con precisión entidades del mundo real.
        • La integridad de los datos se refiere a la coherencia, fiabilidad y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.

        Enfoque principal

        • La precisión de los datos se ocupa principalmente de identificar y eliminar errores en los valores de los datos, como errores de transcripción, entradas duplicadas y valores incorrectos. 
        • La integridad de los datos se ocupa de mantener la precisión y la coherencia de los datos a lo largo del tiempo, incluso cuando se transfieren entre sistemas o se manipulan para diversos fines.

        Medición

        • Medir la precisión de los datos implica evaluar hasta qué punto los valores de los datos están libres de errores y representan con precisión las entidades del mundo real que pretenden describir. Esto se puede lograr mediante procesos de validación y verificación de datos, así como mediante la comparación de los datos con fuentes fiables conocidas.
        • Medir la integridad de los datos es más complejo, ya que implica evaluar la coherencia, fiabilidad y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Esto puede implicar evaluar las prácticas de gobierno de datos, los controles de acceso y los procesos de validación y verificación de datos, así como llevar a cabo auditorías y monitorizaciones periódicas para detectar posibles problemas de integridad.

        Métodos

        Aunque la precisión y la integridad de los datos tienen objetivos similares, los métodos utilizados para lograrlos son diferentes.

        Los métodos de precisión de datos incluyen:

        • Validación de datos: esto implica implementar reglas o algoritmos predefinidos para detectar errores, inconsistencias e imprecisiones en los datos. Puede realizarse en el momento de la introducción de los datos o posteriormente.
        • Limpieza de datos: implica identificar y corregir (o eliminar) errores e incoherencias en los conjuntos de datos. A menudo incluye eliminar duplicados, corregir errores ortográficos y estandarizar datos.
        • Elaboración de perfiles de datos: implica examinar conjuntos de datos para identificar patrones, tendencias y anomalías. Estos conocimientos se pueden utilizar para detectar posibles imprecisiones o incoherencias.

        Los métodos para la integridad de los datos incluyen:

        • Controles de acceso: se utilizan para evitar el acceso no autorizado a los datos. Los controles de acceso pueden incluir nombres de usuario y contraseñas, cifrado y firewalls de red.
        • Copias de seguridad y recuperación: las copias de seguridad periódicas son cruciales para mantener la integridad de los datos. En caso de pérdida o corrupción de datos, las copias de seguridad permiten restaurar los datos a su estado original.
        • Técnicas de detección y corrección de errores: incluyen sumas de comprobación, comprobaciones de redundancia cíclica y firmas digitales. Estas técnicas se utilizan para identificar y corregir errores que puedan haberse producido durante la transmisión o el almacenamiento de datos.
        • Gobierno de datos: la implementación de prácticas sólidas de gobierno de datos ayuda a garantizar la integridad de los datos al definir quién es responsable de mantener los diferentes aspectos de los datos, incluida su precisión, coherencia y fiabilidad.

        Autor

        Eric Jones

        Recursos

        Managing Data for AI and Analytics at Scale

        Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
        2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

        IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
        El diferenciador de datos

        Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
        Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

        Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
        El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

        Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
        Publicaciones sobre gestión de datos de IBM Research

        Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
        Gartner Predicts 2024: How AI Will Impact Analytics Users

        Obtenga unos conocimientos únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
        Soluciones relacionadas
        IBM StreamSets

        Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.

                 Explore StreamSets
        IBM watsonx.data

        Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

                 Descubra watsonx.data
        Servicios de asesoramiento sobre datos y análisis

        Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.

                 Descubra los servicios de análisis
        De el siguiente paso

        Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

                 Explore las soluciones de gestión de datos Descubra watsonx.data