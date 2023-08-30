La precisión de los datos se refiere al grado en que estos son correctos, precisos y están libres de errores. En otras palabras, mide la proximidad de un dato a su verdadero valor. La precisión de los datos es un aspecto crucial de la calidad de los datos, ya que los datos inexactos pueden conducir a una toma de decisiones incorrecta, un servicio de atención al cliente deficiente e ineficiencias operativas. No se puede subestimar la importancia de la precisión de los datos. Los datos precisos garantizan que estas decisiones y estrategias se basen en una base sólida, lo que minimiza el riesgo de consecuencias negativas derivadas de la mala calidad de los datos. Hay varias formas de garantizar la precisión de los datos. La validación de datos implica comprobar los datos en busca de errores, incoherencias e imprecisiones, a menudo utilizando reglas o algoritmos predefinidos. La limpieza de datos implica identificar y corregir errores, incoherencias e imprecisiones en los conjuntos de datos. Por último, la elaboración de perfiles de datos implica examinar conjuntos de datos para identificar patrones, tendencias y anomalías que puedan indicar imprecisiones o incoherencias.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La integridad de los datos es el mantenimiento y la garantía de la coherencia, precisión y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Garantiza que los datos permanezcan inalterados y sin comprometer su estado original desde el momento en que se crearon, transmitieron o almacenaron. La integridad de los datos es crucial para que las organizaciones confíen en los datos que utilizan para la toma de decisiones, así como para cumplir con los requisitos normativos. Hay varios factores que pueden afectar a la integridad de los datos, como los errores humanos, los fallos del sistema y la manipulación deliberada. Para mantener la integridad de los datos, las organizaciones implementan diversos procesos y controles, como la validación de datos, los controles de acceso, las copias de seguridad y las auditorías.
Las comprobaciones de validación de datos ayudan a identificar errores e incoherencias en los datos, mientras que los controles de acceso impiden que los usuarios no autorizados accedan o modifiquen los datos. Las copias de seguridad garantizan que los datos se puedan restaurar en caso de pérdida o corrupción, y las auditorías ayudan a comprobar que se haya mantenido la integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.
La integridad de los datos suele garantizarse mediante el uso de técnicas de detección y corrección de errores, como las sumas de comprobación, las comprobaciones de redundancia cíclica y las firmas digitales. Estas técnicas permiten identificar y corregir los errores que puedan haberse introducido durante la transmisión o el almacenamiento de los datos.
En este artículo:
La precisión y la integridad de los datos son aspectos críticos de la calidad de los datos. Desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que las organizaciones puedan confiar en los datos que utilizan para la toma de decisiones, la planificación y las operaciones. Sin datos precisos y fiables, las empresas pueden enfrentarse a diversos retos, como una toma de decisiones deficiente, una disminución de la eficiencia y un mayor riesgo de incumplimiento normativo.
Los datos precisos permiten a las empresas tomar decisiones informadas basadas en información objetiva. Esto conduce a una mejor toma de decisiones, estrategias más eficaces y una mayor eficiencia operativa. Los datos inexactos, por otro lado, pueden dar lugar a decisiones equivocadas, despilfarro de recursos y daños potenciales a la reputación de una organización.
La integridad de los datos garantiza que los datos sigan siendo coherentes, precisos y fiables a lo largo de su ciclo de vida. Esto es esencial para que las organizaciones mantengan la confianza en sus datos, así como para cumplir con los requisitos normativos. La integridad de los datos comprometida puede dar lugar a información inexacta o incompleta, lo que puede afectar negativamente a la toma de decisiones, las operaciones y el cumplimiento normativo.
En sectores como la sanidad, las finanzas y la fabricación, la importancia de la precisión y la integridad de los datos es aún más pronunciada. Estos sectores dependen de datos precisos y fiables para garantizar la seguridad de los pacientes, mantener la estabilidad financiera y producir productos de alta calidad. No mantener la precisión y la integridad de los datos en estos sectores puede tener graves consecuencias, como daños a los pacientes, pérdidas financieras y daños a la reputación de la marca.
La precisión y la integridad de los datos son componentes esenciales de la calidad de los datos. Como se ha mencionado anteriormente, la calidad de los datos abarca una serie de atributos, como la precisión, la coherencia, la exhaustividad y la puntualidad. Los datos de alta calidad son precisos, coherentes y fiables, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y alcanzar sus objetivos.
Mantener la precisión y la integridad de los datos es fundamental para que las organizaciones cumplan las normativas y estándares del sector. Por ejemplo, en los servicios financieros, normativas como la Ley Sarbanes-Oxley y Basilea III exigen a las organizaciones que garanticen la exactitud e integridad de sus datos financieros. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones significativas, un mayor escrutinio y daños a la reputación.
Más información sobre la detección de anomalías
Aunque la precisión y la integridad de los datos están relacionadas con su calidad y fiabilidad, tienen definiciones diferentes:
Aunque la precisión y la integridad de los datos tienen objetivos similares, los métodos utilizados para lograrlos son diferentes.
Los métodos de precisión de datos incluyen:
Los métodos para la integridad de los datos incluyen:
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.