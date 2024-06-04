En el competitivo entorno empresarial actual, las empresas se enfrentan a problemas computacionales complejos que exigen una resolución rápida. Estos problemas pueden ser demasiado complejos para que los gestione un solo sistema o pueden requerir un tiempo prolongado para resolverlos. Para las empresas que necesitan respuestas rápidas, cada minuto cuenta. Permitir que los problemas se prolonguen durante semanas o meses no es factible para las empresas decididas a mantenerse por delante de la competencia. Para hacer frente a estos retos, empresas de diversos sectores, como el de los semiconductores, las ciencias de la vida, la sanidad, los servicios financieros y otros, han adoptado la computación de alto rendimiento (HPC).
Con la HPC, las empresas aprovechan la velocidad y el rendimiento que conlleva el trabajo conjunto de potentes ordenadores. Esto puede ser especialmente útil en medio de un impulso cada vez mayor para crear IA a una escala cada vez mayor. Aunque analizar cantidades masivas de datos puede parecer imposible, la HPC permite el uso de recursos computacionales de alta gama que pueden realizar muchos cálculos rápidamente y en paralelo para ayudar a las empresas a obtener conocimientos con mayor rapidez. Al mismo tiempo, la HPC se utiliza para ayudar a las empresas a lanzar nuevos productos al mercado. También se utiliza para gestionar mejor los riesgos y mucho más, por lo que un número cada vez mayor de empresas la están adoptando.
Lo más habitual es que las empresas que ejecutan cargas de trabajo con aumentos repentinos de actividad descubran que superan la capacidad computacional disponible on-premises. Este es un ejemplo de cómo el cloud computing puede aumentar la HPC on-premises para transformar el enfoque empresarial de la HPC con recursos en la nube. La nube puede ayudar a hacer frente a los picos de demanda durante los ciclos de desarrollo de productos, que pueden durar desde poco tiempo hasta periodos más largos, y permite a las organizaciones acceder a recursos y capacidades que quizá no necesiten las 24 horas del día. Las empresas que utilizan HPC desde la nube pueden beneficiarse de una mayor flexibilidad, una escalabilidad mejorada, una mayor agilidad, una mayor rentabilidad y mucho más.
Cadence es una empresa innovadora a nivel mundial en el campo de la automatización del diseño electrónico (EDA) con más de 30 años de experiencia en software computacional. Ha ayudado a empresas de todo el mundo a diseñar productos electrónicos que impulsan la tecnología emergente actual, incluidos los chips. La creciente demanda de más chips, junto con la incorporación de la IA y el machine learning por parte de la empresa en sus procesos de EDA, significa que su necesidad de potencia de cálculo está en su punto más alto. Para organizaciones del sector de la EDA como Cadence, son fundamentales las soluciones que permiten trasladar las cargas de trabajo de manera fluida entre el entorno on-premise y la nube, a la vez que permiten la diferenciación entre proyectos.
Cadence utiliza IBM® Cloud HPC con IBM® Spectrum LSF como programador de cargas de trabajo para respaldar el desarrollo de software de diseño de chips y sistemas, lo que requiere soluciones innovadoras, potentes recursos computacionales un y soporte de seguridad avanzado. Cadence ha mejorado el tiempo de resolución, el rendimiento, la reducción de costes y la optimización de la gestión de cargas de trabajo.
Además, Cadence entiende de primera mano que pasar a la nube puede requerir nuevos conocimientos y capacidades que no todas las empresas poseen. El amplio portfolio de Cadence Cloud tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a aprovechar las posibilidades de la nube con Cadence Managed Cloud Service, una solución llave en mano ideal para start-ups y pequeñas y medianas empresas, y con la opción de nube gestionada por el cliente conocida como Cloud Passport, que permite utilizar las herramientas de Cadence a las grandes empresas. Cadence se dedica a facilitar a sus clientes el acceso a la nube poniéndolos en contacto con proveedores de servicios expertos, como IBM, cuyas plataformas pueden utilizarse para implementar las herramientas de Cadence en entornos de nube. Para las empresas que desean impulsar la innovación a gran escala, el modelo Cadence Cloud Passport puede proporcionar acceso a herramientas de software preparadas para la nube para su uso en IBM® Cloud.
Tradicionalmente, los sistemas de HPC se creaban on-premises. Sin embargo, los grandes modelos y las grandes cargas de trabajo que existen hoy en día a menudo no son compatibles con el hardware que la mayoría de las empresas tienen on premises. Dados los elevados costes iniciales que supone la adquisición de GPU, CPU y redes, así como la creación de las infraestructuras de centros de datos necesarias para ejecutar de forma eficiente cálculos a gran escala, muchas empresas han recurrido a proveedores de infraestructura en la nube que ya han realizado inversiones masivas en hardware. Para aprovechar todo el valor de las infraestructuras de nube pública y on-premises, muchas organizaciones están adoptando una arquitectura de nube híbrida que se centra en los mecanismos de transformación de partes del centro de datos on-premises de una empresa en infraestructura de nube privada.
Al adoptar un enfoque de nube híbrida para la HPC, en el que se utilizan conjuntamente la nube y el entorno on-premises, las organizaciones pueden aprovechar las ventajas de ambos, lo que les permite alcanzar la agilidad, la flexibilidad y la seguridad necesarias para satisfacer sus demandas. Por ejemplo, IBM Cloud HPC puede ayudar a las organizaciones a gestionar de forma flexible las cargas de trabajo de computación intensiva on-premises. Con la seguridad y los controles integrados en la plataforma, IBM Cloud HPC también permite a las organizaciones consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, a la vez que les ayuda a hacer frente a los riesgos de terceros y cuartos.
Al utilizar servicios de nube híbrida a través de plataformas como IBM Cloud HPC, las empresas pueden resolver muchos de sus retos más difíciles. A medida que las organizaciones continúan adoptando la HPC, deben considerar cómo un enfoque de nube híbrida puede complementar las implementaciones tradicionales de infraestructura de HPC on-premises.
Los conocimientos de IDC sobre cómo las empresas están modernizando entornos de alto rendimiento y gestionando la escala.
Explore las principales tendencias tecnológicas de Gartner, incluida la IA agéntica y cómo afecta la computación a escala.
Solo una de cada cuatro empresas consigue un ROI sólido de los esfuerzos de transformación en la nube. Aprenda a amplificar el valor de la nube híbrida y la IA a través de las necesidades empresariales.
Descubra cómo Cadence utiliza IBM Cloud HPC para mejorar el diseño de chips y sistemas y ofrecer soluciones más rápidas y eficientes.
Potencie sus cargas de trabajo de IA y computación intensivas más exigentes con las soluciones HPC de IBM. Aproveche la flexibilidad de la nube híbrida y la infraestructura de vanguardia para acelerar su camino hacia la innovación.