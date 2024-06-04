Cadence es una empresa innovadora a nivel mundial en el campo de la automatización del diseño electrónico (EDA) con más de 30 años de experiencia en software computacional. Ha ayudado a empresas de todo el mundo a diseñar productos electrónicos que impulsan la tecnología emergente actual, incluidos los chips. La creciente demanda de más chips, junto con la incorporación de la IA y el machine learning por parte de la empresa en sus procesos de EDA, significa que su necesidad de potencia de cálculo está en su punto más alto. Para organizaciones del sector de la EDA como Cadence, son fundamentales las soluciones que permiten trasladar las cargas de trabajo de manera fluida entre el entorno on-premise y la nube, a la vez que permiten la diferenciación entre proyectos.

Cadence utiliza IBM® Cloud HPC con IBM® Spectrum LSF como programador de cargas de trabajo para respaldar el desarrollo de software de diseño de chips y sistemas, lo que requiere soluciones innovadoras, potentes recursos computacionales un y soporte de seguridad avanzado. Cadence ha mejorado el tiempo de resolución, el rendimiento, la reducción de costes y la optimización de la gestión de cargas de trabajo.

Además, Cadence entiende de primera mano que pasar a la nube puede requerir nuevos conocimientos y capacidades que no todas las empresas poseen. El amplio portfolio de Cadence Cloud tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a aprovechar las posibilidades de la nube con Cadence Managed Cloud Service, una solución llave en mano ideal para start-ups y pequeñas y medianas empresas, y con la opción de nube gestionada por el cliente conocida como Cloud Passport, que permite utilizar las herramientas de Cadence a las grandes empresas. Cadence se dedica a facilitar a sus clientes el acceso a la nube poniéndolos en contacto con proveedores de servicios expertos, como IBM, cuyas plataformas pueden utilizarse para implementar las herramientas de Cadence en entornos de nube. Para las empresas que desean impulsar la innovación a gran escala, el modelo Cadence Cloud Passport puede proporcionar acceso a herramientas de software preparadas para la nube para su uso en IBM® Cloud.