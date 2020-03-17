Es posible que las criptomonedas hayan adquirido mayor notoriedad últimamente debido a sus fuertes fluctuaciones y a sus indeseables vínculos con estafas, pero conviene recordar el potencial que tienen las monedas digitales como fuerza positiva. En el mundo hay más de 1700 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de infraestructura bancaria, a pesar de que muchas de ellas tienen acceso a tecnologías como los teléfonos móviles. En un artículo para Forbes, Robert Anzalone sugirió que "las stablecoins pueden convertirse en una vía para que las personas sin acceso a servicios bancarios puedan crear una reserva estable de valor monetario y de intercambio. Si el acceso a la tecnología digital aumenta en todos los países, las personas sin acceso a servicios bancarios y las personas pobres podrían adoptar en masa las criptomonedas en detrimento de los sistemas financieros locales, que son menos resistentes".
Dado que las stablecoins están vinculadas a activos tangibles como el oro o el dólar estadounidense, están diseñadas para mantener un valor constante que sea ideal para el uso diario. La idea de una moneda que promueva la inclusión financiera ha sido recibida con escepticismo por parte de los comentaristas financieros de todo el mundo. Pero, ¿podría tener mérito la idea de llevar soluciones financieras basadas en blockchain a ciudadanos no bancarizados de todo el mundo?
El Financial Times enumeró un defecto clave en el efecto potencial que las stablecoins pueden tener en los no bancarizados basándose en el hecho de que más de un tercio de los que figuran como no bancarizados están en su posición debido a que no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria. Si el 34 % de las personas sin cuenta bancaria no pueden abrir una cuenta, esto elimina inmediatamente una parte significativa del mercado de 1700 millones de personas. Sin embargo, eso todavía deja un número considerable de adoptantes potenciales que podrían obtener un beneficio de alguna forma de banca digital. El tema de la inclusión financiera sigue siendo candente en todo el mundo. De hecho, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacen referencia a la inclusión financiera como un factor facilitador.
Tras el gran revuelo que suscitó su anuncio inicial, cada vez parece más probable que la moneda no vaya a poder cumplir su promesa de proporcionar soluciones financieras a las poblaciones sin acceso a servicios bancarios, aunque esto no descarta la tecnología blockchain. ¿Podría la tecnología dar un paso significativo para salvar la brecha entre las finanzas y las personas sin acceso a servicios bancarios? Echemos un vistazo más de cerca a cómo la tecnología blockchain puede provocar una revolución en la banca global:
Existe un deseo de cambio ampliamente reconocido a la hora de analizar las necesidades de los ciudadanos de las zonas desfavorecidas de todo el mundo. Líderes tecnológicos influyentes como Bill Gates han señalado fácilmente el problema y han destacado los beneficios de trabajar en una solución. En cuanto al tema de las personas sin acceso a servicios bancarios, Gates afirmó: "Incluir a los más pobres en el sistema financiero aumenta el valor de sus activos y transforma la economía subyacente de los servicios financieros a través de la moneda digital, lo que ayuda directamente a quienes viven en la pobreza".
La importancia de llevar la banca a los no bancarizados se presenta en forma de un paso vital para sacar a las poblaciones de la pobreza. Las instalaciones financieras y las cuentas bancarias dependen de que los usuarios lleven formas de identificación válidas, así como del acceso a una infraestructura que les permita almacenar su dinero. El problema clave es que esto no parece ser un problema que se resuelva naturalmente sin que se tome alguna forma de acción directa.
Uno de los problemas más importantes que afectan a muchas de las personas que no tienen acceso a servicios bancarios es la falta de una identificación oficial. Sin documentos de identidad válidos, las personas sin cuenta bancaria tienen muy pocas oportunidades de crear un historial crediticio que les permita acceder a cualquier tipo de préstamo. Sin préstamos y sin la riqueza que estos pueden generar a través de la producción, los ciudadanos sin acceso a servicios bancarios tienen muy pocas opciones para salir del ciclo de endeudamiento y, por ende, de la pobreza.
Tradicionalmente, se ha considerado que los bancos son esenciales para llevar la financiación inclusiva a gran parte del planeta que aún hoy carece de servicios bancarios. Las zonas más desfavorecidas incluyen el 80 % de África subsahariana, el 67 % de Oriente Medio, el 65 % de América Latina y más de 870 millones de personas en Asia oriental y sudoriental. Si a esta cifra le sumamos los 60 millones de adultos de Europa occidental y América del Norte que aún carecen de acceso a servicios bancarios, se hace más evidente la magnitud del problema.
Proporcionar una infraestructura financiera para los no bancarizados conlleva numerosos riesgos para muchos bancos. Los costes asociados a tales esfuerzos son altos y no hay garantías de que haya un retorno de las inversiones. Aquí es donde tecnologías como la blockchain pueden intervenir cuando los bancos no quieren arriesgarse. Es lógico considerar que la blockchain es, en la actualidad, la mejor esperanza para llevar la inclusión financiera a partes del mundo donde la idea de contar con una infraestructura financiera parecía antes algo irrealizable.
Hay pocas dudas sobre el pedigrí financiero de la blockchain. Aunque hay dudas en torno a la llegada de las nuevas monedas digitales, la tecnología fue un actor fundamental en el ascenso sísmico de Bitcoin a la prominencia en 2017, y sus altos niveles de accesibilidad significan que existe un gran potencial para llevar la banca a ciudadanos desfavorecidos a gran escala. El alto nivel de seguridad de las redes blockchain significa que la tecnología puede establecer transacciones financieras de forma rápida y eficiente sin necesidad de que ningún intermediario participe en los pagos y transferencias transfronterizos.
La estructura inmutable de la privacidad que la blockchain puede proporcionar a los clientes garantiza la seguridad al realizar o recibir pagos. Siempre que el cliente pueda acceder a un dispositivo con capacidad para acceder a carteras electrónicas, los costes asociados al funcionamiento de la tecnología son mínimos. También hay muchas carteras que están diseñadas para ser efectivas en blockchains como Ethereum.
Lo que es más importante, la blockchain permite a los usuarios llevar consigo su propia identidad digital tangible cada vez que transfieren dinero a escala nacional e internacional. Esta tecnología destaca fundamentalmente en ámbitos que originalmente se consideraban obstáculos para los bancos tradicionales.
La belleza de blockchain es que aparentemente puede hacer que cosas que parecían imposibles hace una generación se vuelvan completamente lógicas. Bitcoin nunca habría conquistado el mundo si no fuera por su marco blockchain, que ahora se está explorando en numerosos sectores.
Las estadísticas muestran que un gran número de comunidades en todo el mundo todavía sufren de falta de infraestructura financiera. La llegada de las stablecoins algorítmicas, como las que pueden utilizarse por completo en cuentas seguras y transferirse internacionalmente, podría ser la única solución práctica de la que disponemos para progresar. El algoritmo permite a los usuarios respaldar la stablecoin a través de un mecanismo de recapitalización de cuentas sin garantía, al mismo tiempo que reciben una comisión fija Por suerte, es una buena opción.
Si bien es posible que aún no haya una criptomoneda que finalmente ayude a las poblaciones desfavorecidas a administrar sus finanzas, blockchain es más que capaz de crear un entorno que finalmente pueda aportar inclusividad a la banca.
De vez en cuando, invitamos a líderes intelectuales del sector, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones y conocimientos sobre las tendencias actuales en blockchain en el blog Blockchain Pulse. Aunque las opiniones de estas entradas de blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.