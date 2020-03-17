Es posible que las criptomonedas hayan adquirido mayor notoriedad últimamente debido a sus fuertes fluctuaciones y a sus indeseables vínculos con estafas, pero conviene recordar el potencial que tienen las monedas digitales como fuerza positiva. En el mundo hay más de 1700 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de infraestructura bancaria, a pesar de que muchas de ellas tienen acceso a tecnologías como los teléfonos móviles. En un artículo para Forbes, Robert Anzalone sugirió que "las stablecoins pueden convertirse en una vía para que las personas sin acceso a servicios bancarios puedan crear una reserva estable de valor monetario y de intercambio. Si el acceso a la tecnología digital aumenta en todos los países, las personas sin acceso a servicios bancarios y las personas pobres podrían adoptar en masa las criptomonedas en detrimento de los sistemas financieros locales, que son menos resistentes".

Dado que las stablecoins están vinculadas a activos tangibles como el oro o el dólar estadounidense, están diseñadas para mantener un valor constante que sea ideal para el uso diario. La idea de una moneda que promueva la inclusión financiera ha sido recibida con escepticismo por parte de los comentaristas financieros de todo el mundo. Pero, ¿podría tener mérito la idea de llevar soluciones financieras basadas en blockchain a ciudadanos no bancarizados de todo el mundo?

El Financial Times enumeró un defecto clave en el efecto potencial que las stablecoins pueden tener en los no bancarizados basándose en el hecho de que más de un tercio de los que figuran como no bancarizados están en su posición debido a que no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria. Si el 34 % de las personas sin cuenta bancaria no pueden abrir una cuenta, esto elimina inmediatamente una parte significativa del mercado de 1700 millones de personas. Sin embargo, eso todavía deja un número considerable de adoptantes potenciales que podrían obtener un beneficio de alguna forma de banca digital. El tema de la inclusión financiera sigue siendo candente en todo el mundo. De hecho, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacen referencia a la inclusión financiera como un factor facilitador.

Tras el gran revuelo que suscitó su anuncio inicial, cada vez parece más probable que la moneda no vaya a poder cumplir su promesa de proporcionar soluciones financieras a las poblaciones sin acceso a servicios bancarios, aunque esto no descarta la tecnología blockchain. ¿Podría la tecnología dar un paso significativo para salvar la brecha entre las finanzas y las personas sin acceso a servicios bancarios? Echemos un vistazo más de cerca a cómo la tecnología blockchain puede provocar una revolución en la banca global: