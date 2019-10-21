Las telecomunicaciones son un aspecto central de nuestra vida diaria: siempre estamos conectados gracias a nuestros teléfonos y esta es la realidad para la mayoría de nosotros. Los proveedores de servicios de comunicaciones, más conocidos como operadores de telecomunicaciones, han estado construyendo una red de infraestructuras y relaciones comerciales durante las últimas décadas.
Las nuevas tendencias del sector (móvil global, Internet de las cosas y 5G) plantean nuevos retos y un nuevo enfoque empresarial. Proyectos recientes dentro de los sectores muestran que blockchain es una tecnología que puede apoyar la transformación de los sectores.
En 2018, 93 millones de estadounidenses viajaron al extranjero, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de EE. UU. Por supuesto, todos tenían un teléfono móvil. Cuando aterrizaron en suelo extranjero, sus teléfonos se conectaron a una red extranjera. Sus operadores estadounidenses les cobraban por cada llamada telefónica, mensaje de texto o datos consumidos en el extranjero a través de la red extranjera. En el backend, los proveedores de redes extranjeros cobraban a los estadounidenses por permitir que los suscriptores utilizaran la infraestructura local.
Ahora imagine que este escenario se repite para los millones de personas que viajan todos los días por cualquier país del mundo, o para los millones que hacen llamadas internacionales desde su casa u oficina a otros países. Puede hacerse una idea de cuánto necesitan gestionar los operadores de datos para cobrarse entre sí con éxito por estos servicios.
Cada mes es necesario rastrear, validar, conciliar, compensar y liquidar miles de millones de transacciones basadas en complejos acuerdos internacionales entre partes competidoras. Esto lo convierte en un escenario ideal en el que blockchain puede agilizar las operaciones y aliviar a los transportistas de la carga de los procesos manuales, las disputas legales y los costes imprevistos.
Varias organizaciones del sector de las telecomunicaciones, como la GSMA y la Communication Blockchain Network, respaldada por ITW GLF, están mostrando interés en blockchain como la solución preferida para la gestión de transacciones de gran volumen.
La razón principal de esta elección es que para resolver un problema de todo el sector, están buscando una solución para toda la industria. Una red blockchain, a través de su tecnología de contabilidad distribuida, puede proporcionar el alcance y el gobierno necesarios para impulsar estándares compartidos entre competidores del mismo sector de forma colaborativa.
Además, blockchain permite un ecosistema abierto e interoperable basado en estándares compartidos, donde cada jugador puede aportar sus propios datos, compartirlos de forma segura y contribuir a la consecución de sus objetivos empresariales.
Si nos fijamos más detenidamente en el proceso específico de compensación y liquidación de grandes cantidades de transacciones, blockchain tiene capacidades que se ajustan perfectamente a los problemas a los que se enfrentan los transportistas.
Blockchain permite a las partes ver los mismos datos (valores, volúmenes y más) para cada transacción. Los contratos inteligentes traducen acuerdos complejos en código digital, por lo que ya no es necesario ejecutarlos manualmente. Los mecanismos de consenso reducen las disputas al final del proceso de resolución.
Estas capacidades permiten a las empresas de telecomunicaciones ahorrar tiempo y mano de obra dedicada a los procesos manuales y reducir el efectivo inmovilizado en las disputas.
El sector de las telecomunicaciones se enfrenta a uno de los mayores cambios de su historia debido a la llegada del Internet de las cosas y el 5G. Ambas tecnologías están apoyando la sustitución de voz por datos. Históricamente, la voz era el motor de grandes volúmenes de transacciones, pero ahora los datos tienen una cuota mayor y creciente gracias al papel de las máquinas en la generación de grandes cantidades de información del IoT.
La abundancia y el crecimiento de los datos plantea a los operadores el reto de almacenar, gestionar e intercambiar esa información para impulsar el valor empresarial. Blockchain puede ser la plataforma habilitadora de casos de uso innovadores y de alto valor, como el acceso a datos (que permite a los usuarios finales decidir cómo y quién debe tener acceso a los datos que generan), la identidad del dispositivo (integrando Blockchain, IoT y seguridad para registrar el dispositivo en la red y evitar el uso dañino) o el intercambio de datos (crear mercados donde los proveedores de datos sean recompensados por los consumidores de datos).
El sector de las telecomunicaciones está reforzando su ecosistema global y busca una tecnología que fomente la colaboración y la creatividad. Blockchain es ideal y puede permitir mayores eficiencias y nuevas capacidades que aún no se han explorado.