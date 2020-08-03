El sector de recursos humanos (RR. H.) de Japón está experimentando una transformación. El empleo de por vida ya no está garantizado, la promoción por antigüedad ha empezado a colapsar y el mercado laboral cada vez tiene menos fronteras. Por eso, las empresas japonesas están explorando nuevos estilos de trabajo más cercanos a los globales.
En particular, muchos empleadores ahora permiten a los empleados trabajar en trabajos secundarios, lo que trae una afluencia de autónomos y contratistas al mercado. A medida que estas personas buscan nuevos puestos de trabajo, los profesionales de RR. HH. suelen trabajar de forma aislada utilizando tediosos métodos manuales para cribar historiales laborales, habilidades, logros y referencias.
En Persol Career Co., sabíamos que tenía que haber una mejor manera de verificar que las credenciales fueran actuales, precisas y no alteradas solo para conseguir un trabajo. Es una forma mejor de almacenar información personal en sistemas de TI, ya que la mantiene protegida contra piratas informáticos y cambios fraudulentos. Una mejor manera para que los trabajadores actualicen sus currículos y los compartan de forma segura con los reclutadores y empleadores que prefieran.
Nuestra hipótesis era que una red blockchain podría proporcionar el marco para resolver estos problemas. Pero necesitábamos ayuda para probar nuestras suposiciones y desarrollar una solución.
Acudimos a IBM Garage, que organizó un taller de design thinking empresaral impartido por expertos de IBM con conocimientos de IBM Blockchain Platform, el Hyperledger Fabric de código abierto de la Fundación Linux y casos de uso globales de éxito. Nuestro equipo incluía personal de TI y empresarios que representaban a la comunidad de usuarios de RR. HH.
Utilizando el design thinking, el equipo de Garage no tardó mucho en desarrollar un producto mínimo viable (MVP) con un enorme potencial. Todavía en forma de prototipo, la solución crea una red blockchain autorizada ideal para almacenar, verificar y compartir el historial laboral de los empleados entre un consorcio de empleadores, empresas de recursos humanos y organizaciones de empleados. Ofrece beneficios significativos a las partes interesadas en el mercado laboral e incluso al tejido social japonés.
Durante el taller de Garage, fue genial poder preguntar a los expertos de Hyperledger si nuestras suposiciones eran correctas y que las confirmaran. El equipo de IBM también nos dio muchas ideas nuevas y demostró cómo la blockchain puede agilizar los procesos de RR. HH. Un factor clave es el libro mayor distribuido de blockchain, un entorno resistente a la manipulación y con un alto nivel de seguridad para compartir información sobre el historial laboral, tan crítica para solicitantes de empleo y empleadores.
Una vez que la información personal se almacena en la blockchain, los solicitantes de empleo pueden ponerla a disposición de los departamentos de recursos humanos compartiendo una clave digital, y estos pueden buscar candidatos cualificados en la red. Esto facilitará la selección de los candidatos y su colocación en puestos acordes con sus cualificaciones e intereses. Y los trabajadores podrán elegir sus trayectorias profesionales de forma más autónoma.
En general, creemos que al aplicar la blockchain al mercado de RR. HH., podemos ayudar a las personas a maximizar sus fortalezas y desarrollar su potencial.
Para ayudar a que nuestra red crezca hasta alcanzar una masa crítica, en Persol invitamos a las organizaciones de RR. HH. y empleados a unirse al consorcio. La blockchain de RR. HH. es una plataforma compartible. Animamos a los nuevos participantes a aprovechar la parte compartible para introducir nuevos estilos de trabajo y ayudar a crear una mejor forma de gestionar los RR. HH.
De vez en cuando, invitamos a líderes intelectuales del sector, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones y conocimientos sobre las tendencias actuales en blockchain en el blog Blockchain Pulse. Aunque las opiniones de estas entradas de blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.