Una vez que la información personal se almacena en la blockchain, los solicitantes de empleo pueden ponerla a disposición de los departamentos de recursos humanos compartiendo una clave digital, y estos pueden buscar candidatos cualificados en la red. Esto facilitará la selección de los candidatos y su colocación en puestos acordes con sus cualificaciones e intereses. Y los trabajadores podrán elegir sus trayectorias profesionales de forma más autónoma.

En general, creemos que al aplicar la blockchain al mercado de RR. HH., podemos ayudar a las personas a maximizar sus fortalezas y desarrollar su potencial.

Para ayudar a que nuestra red crezca hasta alcanzar una masa crítica, en Persol invitamos a las organizaciones de RR. HH. y empleados a unirse al consorcio. La blockchain de RR. HH. es una plataforma compartible. Animamos a los nuevos participantes a aprovechar la parte compartible para introducir nuevos estilos de trabajo y ayudar a crear una mejor forma de gestionar los RR. HH.

