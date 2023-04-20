Los clientes y empleados de hoy esperan una experiencia de usuario en tiempo real, personalizada y conectada en cualquier plataforma. A medida que las aplicaciones empresariales crecen y evolucionan para satisfacer estas necesidades, la integración entre aplicaciones se ha vuelto cada vez más importante. Crear integraciones punto a punto manualmente requiere mucho tiempo, es ineficaz y costoso; las organizaciones necesitan una forma mejor de consumir y compartir datos, así como una forma más flexible y ágil de añadir nuevas características y soluciones. Aquí es donde las interfaces de programación de aplicaciones (API) pueden ayudar. La conectividad basada en API, también conocida como conectividad API, aborda estos requisitos para ayudar a las organizaciones a romper los silos de datos, mejorar la colaboración, responder rápidamente a los cambios y aumentar la innovación.
Una API es un conjunto de reglas definidas que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Las API proporcionan una forma moderna y eficiente de permitir que otros accedan y consuman los datos y servicios de una organización, lo que permite a las empresas abrir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones en todo su ecosistema, incluidos desarrolladores externos, business partners y departamentos internos dentro de sus empresas.
Las API son componentes básicos ligeros y modulares que se pueden reutilizar y empaquetar juntos en múltiples aplicaciones para proporcionar coherencia y escalabilidad, y que, asimismo, se pueden proteger y controlar. Por lo tanto, no es de extrañar que la adopción de API se haya disparado en los últimos años. Se estima que el 75 por ciento (fuente: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, noviembre de 2022) de todas las empresas utilizará API el próximo año, tanto interna como externamente, en múltiples sectores y en una amplia variedad de casos de uso.
Aunque las API están cambiando la forma de hacer negocios, pueden volverse difíciles de gestionar. Una organización típica tiene 15 564 API en uso hoy en día (fuente: 451 Research, patrocinado por Noname). Cuando se producen cambios, como la adición de una nueva fuente de datos o un cambio en una fuente de datos existente, puede resultar imposible para el personal de TI seguir realizando la codificación de las API a mano.
La conectividad basada en API es una metodología moderna para integrar aplicaciones y datos a través de API reutilizables. Reemplaza el complejo estilo de integración punto a punto para permitir una arquitectura más flexible, escalable y ágil. El uso de API (que pueden gestionarse, protegerse, publicarse y monetizarse mediante software de gestión de API) como activos reutilizables permite una integración más rápida, eficiente y escalable.
Un enfoque de conectividad basado en API ayuda a las organizaciones de las siguientes maneras:
La conectividad basada en API se compone de dos tecnologías complementarias: la integración de aplicaciones y la gestión de API.
El software de gestión de API le permite gobernar, gestionar, proteger y monetizar las API. La integración de aplicaciones, como su nombre indica, se encarga de implementarlas e integrarlas independientemente del formato. La integración de aplicaciones también permite a los usuarios crear y diseñar API, mientras que la gestión de API proporciona métodos para controlarlas.
Las plataformas de integración de aplicaciones que admiten API ofrecen la oportunidad de cambiar la forma en que operan los equipos de TI, lo que permite a los tecnólogos empresariales y a los desarrolladores con menos experiencia crear aplicaciones e integraciones, además de permitir al personal de TI centrarse en prioridades más estratégicas, como actividades más complejas que generan ingresos y el gobierno.
IBM utiliza un enfoque modular pero integrado para la conectividad basada en API, lo que permite a las organizaciones comprar solo lo que necesitan. IBM® API Connect es una solución de gestión de API que da soporte a todo el ciclo de vida de las mismas y permite a los proveedores crearlas y gestionarlas. Pueden proteger las API utilizando políticas de seguridad y gobierno listas para usar. Del mismo modo, pueden compartir API dentro y fuera de la organización mediante el portal de desarrollador de App Connect y promover su reutilización. También pueden descubrir API existentes a través del portal del desarrollador de forma autónoma y reutilizar las API existentes para otros proyectos.
IBM App Connect es una plataforma de aplicaciones fácil de usar en la que crear y reutilizar API. Con una interfaz low-code adecuada para usuarios empresariales, ayuda a agilizar la integración de aplicaciones y aumentar la reutilización de API. Está disponible como oferta SaaS u on-premises. Con IBM App Connect, los usuarios empresariales y los especialistas en integración pueden descubrir las API existentes a través del catálogo de App Connect. Pueden reutilizar las API existentes en proyectos de integración de aplicaciones/datos y pueden crear nuevas API a partir de flujos de integración basados en modelos.
Ambos son componentes clave de la solución IBM® iPaaS. La estrecha integración entre App Connect y API Connect permite a las organizaciones colaborar e innovar. Una API creada con API Connect se puede descubrir e importar al catálogo de conectores de App Connect y un usuario de App Connect puede crear un flujo para una API y luego protegerlo y aplicar políticas de puerta de enlace, todo dentro de la misma experiencia de usuario. Pruebe cómo funcionan juntos con la prueba de 30 días de App Connect y la prueba de 30 días de API Connect.
Vea lo que puede hacer una iPaaS reinventada para la era de la IA. Con una solución híbrida unificada para todos los escenarios de integración y una IA agéntica que impulsa la productividad, IBM lidera el camino en materia de integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli implementó una única plataforma para afrontar cualquier reto de integración. "Responde a la necesidad empresarial de automatización low-code, al mismo tiempo que garantiza a TI una transparencia y un control totales, independientemente de dónde estén o necesiten ir nuestros datos". ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado por tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades de la implementación de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborde los retos de integración y empodere a su equipo con estrategias accionables.
Vea cómo implementar IBM webMethods puede ofrecer un ROI medible para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Habilite una integración dinámica y escalable que se adapte a las necesidades cambiantes de su negocio. Automatización con IA y basada en API
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Aproveche al máximo el valor de la nube híbrida en la era de la IA agéntica
Habilite una integración dinámica y escalable que se adapte a las necesidades cambiantes de su negocio. Automatización con IA y basada en API.