Los clientes y empleados de hoy esperan una experiencia de usuario en tiempo real, personalizada y conectada en cualquier plataforma. A medida que las aplicaciones empresariales crecen y evolucionan para satisfacer estas necesidades, la integración entre aplicaciones se ha vuelto cada vez más importante. Crear integraciones punto a punto manualmente requiere mucho tiempo, es ineficaz y costoso; las organizaciones necesitan una forma mejor de consumir y compartir datos, así como una forma más flexible y ágil de añadir nuevas características y soluciones. Aquí es donde las interfaces de programación de aplicaciones (API) pueden ayudar. La conectividad basada en API, también conocida como conectividad API, aborda estos requisitos para ayudar a las organizaciones a romper los silos de datos, mejorar la colaboración, responder rápidamente a los cambios y aumentar la innovación.

Una API es un conjunto de reglas definidas que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Las API proporcionan una forma moderna y eficiente de permitir que otros accedan y consuman los datos y servicios de una organización, lo que permite a las empresas abrir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones en todo su ecosistema, incluidos desarrolladores externos, business partners y departamentos internos dentro de sus empresas.

Las API son componentes básicos ligeros y modulares que se pueden reutilizar y empaquetar juntos en múltiples aplicaciones para proporcionar coherencia y escalabilidad, y que, asimismo, se pueden proteger y controlar. Por lo tanto, no es de extrañar que la adopción de API se haya disparado en los últimos años. Se estima que el 75 por ciento (fuente: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, noviembre de 2022) de todas las empresas utilizará API el próximo año, tanto interna como externamente, en múltiples sectores y en una amplia variedad de casos de uso.