Más de 250 000 vehículos eléctricos (EV) se vendieron cada semana el año pasado en todo el mundo, según una encuesta reciente de la Agencia Internacional de Energía. La encuesta también reveló que la adopción por parte de los consumidores se encuentra en un punto de inflexión, ya que los ejecutivos del sector esperan que los vehículos eléctricos representen el 40 % de las ventas de automóviles para 2030, en gran parte debido a que los vehículos eléctricos serán más baratos.

La batería es el mayor contribuyente al coste de los vehículos eléctricos y un foco de preocupación en torno a la seguridad y el rendimiento.

Pero una nueva investigación de la Universidad de Arizona muestra que el machine learning podría ayudar a evitar que las baterías de los vehículos eléctricos exploten. Los fabricantes de automóviles también pueden utilizar algoritmos avanzados para determinar la química, el tamaño y la forma específicos que conducen al mejor rendimiento y a los coches más sostenibles.

"Desarrollar y perfeccionar estas baterías hipotéticas podría desbloquear una oportunidad de miles de millones de dólares", dijo Benjamin Boeser, director de innovación en Mercedes-Benz, partner de IBM.

Aunque es pronto, se espera que la IA aumente el valor percibido de los vehículos eléctricos en más de un 20 %, según una reciente encuesta del Institute for Business Value de IBM.