¿Pueden los lenguajes de programación seguros para la memoria eliminar el 70 % de los errores de seguridad?

Los errores de memoria ocurren cuando un programador escribe código que causa un problema relacionado con el acceso a la memoria. Los errores más comunes son los desbordamientos de búfer y los punteros colgantes. Al utilizar un lenguaje de programación seguro para la memoria, como Rust, Go, Java, Swift y Python, los desarrolladores no pueden crear código que cause un error de memoria porque el lenguaje incluye propiedades específicas como la memoria o la seguridad de tipos. Cuando los desarrolladores escriben código en lenguajes que no son seguros para la memoria, como C y C++, pueden escribir código sin darse cuenta que puede causar errores de acceso a la memoria. En lugar de detectar los errores durante el tiempo de compilación y tiempo de ejecución, como ocurre con los lenguajes a prueba de memoria, los fallos llegan a la versión final y causan problemas de seguridad.

Aunque la ciberseguridad suele centrarse en reaccionar ante las amenazas, la reducción del riesgo comienza por crear prácticas que reduzcan los errores de código que pueden generar problemas de seguridad. Google informó de que el 70 % de los fallos de seguridad graves son en realidad problemas de seguridad de la memoria. Los lenguajes de programación más utilizados, como C y C++, suelen ser los culpables de muchos de los problemas, especialmente debido a los errores de punteros.

El uso de un lenguaje seguro para la memoria reduce significativamente o elimina por completo las vulnerabilidades de seguridad para la memoria. Esto, a su vez, reduce el riesgo de ciberseguridad del código final. Además de mejorar la seguridad, los lenguajes a prueba de memoria también reducen los bloqueos y permiten a los desarrolladores aumentar la productividad porque no necesitan centrarse en los problemas de gestión de la memoria.