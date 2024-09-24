Los nuevos modelos de OpenAI desglosan tareas complejas

El uso más eficaz de estos modelos avanzados de IA implicará probablemente una asociación entre la experiencia humana y la capacidad de las máquinas. "El humano siempre tendrá que proporcionar información, estar de acuerdo con la planificación y verificar estas cosas", dijo Hay.

Hay advirtió que no hay que sobreestimar las capacidades de los modelos: "Creo que se pueden obtener outputs excelentes. Creo que cuando la gente escucha AGI, piensa en una gran cabeza palpitante en las nubes... e realidad, si lo pienso bien, los modelos, tal y como son, con su predicción de tokens siguientes, sus buenos datos de entrenamiento y su planificación, etc., hacen un trabajo bastante bueno, mejor que los humanos en muchas tareas".

El desarrollo de estos modelos plantea interrogantes sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y su comparación con la cognición humana. Los nuevos modelos han demostrado una destreza notable en ciertas áreas, superando a los humanos en pruebas estandarizadas como el examen de la barra y los SAT. Sin embargo, siguen teniendo dificultades con tareas que la mayoría de los humanos encuentran intuitivas.

Hay señaló que los modelos pueden tener dificultades con tareas que los humanos consideran sencillas: "El modelo sobresale en tareas específicas e individuales. Sin embargo, actualmente tiene dificultades para distinguir entre las diferentes partes de una conversación. Esto genera confusión en su capacidad para gestionar varios conceptos simultáneamente. El modelo enfatiza demasiado el contexto y a menudo considera demasiada información irrelevante al procesar las solicitudes”.

Baracaldo añadió una nota de precaución: "Aunque este modelo es impresionante, a veces comete errores. Y si lees el informe técnico, a veces crea soluciones que un experto, un ser humano, piensa que no son factibles, pero el modelo no conoce todos los supuestos”.

Las implicaciones de estos avances van más allá del sector tecnológico. En la investigación y el mundo académico, podrían acelerar el ritmo de descubrimiento ayudando en el análisis de datos complejos y la generación de hipótesis. En campos como la medicina y el derecho, podrían servir como herramientas para aumentar la experiencia humana, lo que podría conducir a diagnósticos más precisos o análisis legales más completos.

Hay resumió el valor práctico de los nuevos modelos para las empresas: “Son codificadores mucho mejores que antes”.