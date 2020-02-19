Por qué el edge computing necesita una gestión autónoma

Si usted es CIO en comercio minorista, fabricación, distribución, banca o prácticamente cualquier otro sector, está desarrollando una estrategia que permitirá a sus líneas de negocio aumentar los ingresos y el ahorro de costes mediante la adopción de una arquitectura informática masivamente descentralizada, también conocida como edge computing.
Sin embargo, le preocupa que los enfoques tradicionales de gestión no estén diseñados para gestionar y asegurar una topología con decenas de miles de servidores edge y cientos de miles de dispositivos edge de forma rentable.
A medida que la computación se expande, el escalado, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos edge presentan un desafío para el que el software de gestión tradicional no fue diseñado. Originalmente se creó para topologías centralizadas con muchos servidores (a menudo estandarizados) en unos pocos centros de datos o regiones de nube pública, con cambios poco frecuentes en el entorno.
Ahora, con edge, tiene decenas de miles de servidores y cientos de miles de dispositivos edge mucho más heterogéneos, implementados en miles de ubicaciones remotas, con nuevas ubicaciones o dispositivos y servidores edge que se van añadiendo continuamente. Es casi imposible para un administrador entender la topología y las diferencias relevantes, lo cual es crítico cuando se intenta implementar nuevas aplicaciones en el edge.
“Para desarrollar una estrategia de edge exitosa, es necesario considerar la complejidad de los endpoints de gestión y reconocer que el escalado y la variabilidad son radicalmente diferentes de las implementaciones on-premise o en la nube pública”.
Informe técnico de IDC, patrocinado por IBM, "The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value", enero de 2020
El escalado masivo, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos edge requieren un nuevo enfoque: un enfoque de gestión autónoma . Las acciones de gestión, como la negociación de la implementación, el acuerdo, la ejecución y la validación continua de las cargas de trabajo, deben descargarse del administrador humano y pasarse al software de gestión autónoma.
Esto se logra mediante la comunicación asíncrona entre agentes de software en los endpoints edge y un centro de gestión que constituye el software de gestión autónoma. Las acciones realizadas se basan en la intención del administrador, pero sin su intervención, incluso durante la incorporación de nuevos endpoints.
Aquí hay un ejemplo: "Implementar esta aplicación en cualquier servidor edge con OpenShift 4.2, 8 núcleos libres, 2 GB de memoria, 1 TB de almacenamiento, no ubicado en Toronto, Canadá, que no ejecuta una aplicación propiedad del departamento ABCD".
Los agentes de software edge deciden de forma autónoma si los endpoints edge que representan cumplen la intención establecida por el administrador y, en caso afirmativo, inician automáticamente la instalación de la aplicación. Los agentes de software comprueban continuamente la validez de los acuerdos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si la versión de Red Hat OpenShift se actualiza posteriormente a 4.3, el agente puede notificar al administrador que el acuerdo ya no es válido, o puede cerrar automáticamente la aplicación, todo ello sin necesidad de que el administrador inicie o intervenga.
Con la gestión autónoma, un único administrador puede gestionar decenas de miles de endpoints sin iniciación ni intervención humana.
Su casa se está volviendo autónoma, ¿no es hora de que su software de gestión también lo haga?
Este es un momento realmente increíble. La convergencia del 5G, el edge computing y la IA provocará un nivel de innovación nunca antes visto. IBM cree que las empresas pueden utilizar la TI de edge para permitir conocimientos y acciones más rápidas, mantener la continuidad de las operaciones y ofrecer nuevas experiencias del cliente.
Descubra cómo la gestión autónoma del edge permite a los CIO aumentar los ingresos y reducir los costes en todos los sectores, revolucionando los enfoques del edge computing.
