Por qué el edge computing necesita una gestión autónoma

A medida que la computación se expande, el escalado, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos edge presentan un desafío para el que el software de gestión tradicional no fue diseñado. Originalmente se creó para topologías centralizadas con muchos servidores (a menudo estandarizados) en unos pocos centros de datos o regiones de nube pública, con cambios poco frecuentes en el entorno.

Ahora, con edge, tiene decenas de miles de servidores y cientos de miles de dispositivos edge mucho más heterogéneos, implementados en miles de ubicaciones remotas, con nuevas ubicaciones o dispositivos y servidores edge que se van añadiendo continuamente. Es casi imposible para un administrador entender la topología y las diferencias relevantes, lo cual es crítico cuando se intenta implementar nuevas aplicaciones en el edge.

“Para desarrollar una estrategia de edge exitosa, es necesario considerar la complejidad de los endpoints de gestión y reconocer que el escalado y la variabilidad son radicalmente diferentes de las implementaciones on-premise o en la nube pública”.

Informe técnico de IDC, patrocinado por IBM, "The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value", enero de 2020