Esta serie de entradas en el blog desmitifica la IA generativa empresarial para líderes empresariales y tecnológicos. Ofrece marcos sencillos y principios rectores para emprender un viaje transformador hacia la inteligencia artificial (IA). En el artículo anterior, analizamos el enfoque diferenciado de IBM para ofrecer modelos de nivel empresarial. En este artículo, profundizaremos en la importancia de la elección de los modelos fundacionales y en cómo permiten a las empresas escalar la IA generativa con confianza.
En el dinámico mundo de la IA generativa, los enfoques únicos son inadecuados. A medida que las empresas se esfuerzan por aprovechar el poder de la IA, tener un espectro de opciones de modelos a su disposición es necesario para:
Ahora que entendemos la importancia de la selección del modelo, ¿cómo abordamos el problema de la sobrecarga de opciones al seleccionar el modelo adecuado para un caso de uso específico? Podemos desglosar este complejo problema en un conjunto de pasos sencillos que puede aplicar hoy mismo:
Al seguir una estrategia multimodelo, la biblioteca IBM watsonx ofrece modelos propios, de código abierto y de terceros, como se muestra en la imagen:
Esto proporciona a los clientes una gama de opciones, lo que les permite seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus preferencias comerciales, regionales y de riesgo.
Además, watsonx permite a los clientes implementar modelos en la infraestructura que elijan, con opciones multicloud híbrido y en las instalaciones, para evitar el vendor lock-in y reducir el coste total de propiedad.
Las características de los modelos fundacionales pueden agruparse en 3 atributos principales. Las organizaciones deben entender que enfatizar demasiado un atributo puede comprometer a los demás. Equilibrar estos atributos es clave para personalizar el modelo para las necesidades específicas de una organización:
IBM Granite es una serie emblemática de modelos de nivel empresarial desarrollada por IBM Research. Estos modelos tienen una característica óptima de estos atributos, con un enfoque en la confianza y la fiabilidad, lo que permite a las empresas tener éxito en sus iniciativas de IA generativa. Recuerde, las empresas no pueden escalar la IA generativa con modelos fundacionales en los que no puedan confiar.
IBM watsonx ofrece modelos de IA de nivel empresarial resultantes de un riguroso proceso de refinamiento. Este proceso comienza con la innovación de modelos liderada por IBM Research, que implica colaboraciones abiertas y formación sobre contenidos relevantes para la empresa en virtud del Código Ético de IA de IBM para promover la transparencia de los datos.
IBM Research ha desarrollado una técnica de ajuste de instrucciones que mejora tanto los modelos desarrollados por IBM como los modelos de código abierto seleccionados con capacidades esenciales para el uso empresarial. Más allá de los puntos de referencia académicos, nuestro conjunto de datos 'FM_EVAL' simula aplicaciones de IA empresarial del mundo real. Los modelos más sólidos de este pipeline están disponibles en IBM watsonx.ai, y proporcionan a los clientes modelos fundacionales de IA generativa de nivel empresarial, como se muestra en la imagen:
Pruebe nuestros modelos fundacionales de nivel empresarial en watsonx con nuestra nueva demostración de chat de watsonx.ai. Descubra sus capacidades de resumen, generación de contenidos y procesamiento de documentos a través de una interfaz de chat sencilla e intuitiva.