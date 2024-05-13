Las características de los modelos fundacionales pueden agruparse en 3 atributos principales. Las organizaciones deben entender que enfatizar demasiado un atributo puede comprometer a los demás. Equilibrar estos atributos es clave para personalizar el modelo para las necesidades específicas de una organización:

Fiables: modelos claros, explicables e inofensivos. Que rindan: el nivel de rendimiento adecuado para los dominios empresariales y casos de uso específicos. Rentables: Modelos que ofrecen IA generativa con un menor coste total de propiedad y un riesgo reducido.

IBM Granite es una serie emblemática de modelos de nivel empresarial desarrollada por IBM Research. Estos modelos tienen una característica óptima de estos atributos, con un enfoque en la confianza y la fiabilidad, lo que permite a las empresas tener éxito en sus iniciativas de IA generativa. Recuerde, las empresas no pueden escalar la IA generativa con modelos fundacionales en los que no puedan confiar.

IBM watsonx ofrece modelos de IA de nivel empresarial resultantes de un riguroso proceso de refinamiento. Este proceso comienza con la innovación de modelos liderada por IBM Research, que implica colaboraciones abiertas y formación sobre contenidos relevantes para la empresa en virtud del Código Ético de IA de IBM para promover la transparencia de los datos.

IBM Research ha desarrollado una técnica de ajuste de instrucciones que mejora tanto los modelos desarrollados por IBM como los modelos de código abierto seleccionados con capacidades esenciales para el uso empresarial. Más allá de los puntos de referencia académicos, nuestro conjunto de datos 'FM_EVAL' simula aplicaciones de IA empresarial del mundo real. Los modelos más sólidos de este pipeline están disponibles en IBM watsonx.ai, y proporcionan a los clientes modelos fundacionales de IA generativa de nivel empresarial, como se muestra en la imagen: