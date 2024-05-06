Construya la base para la modernización de SAP ERP

Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo de la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que ejecute SAP ERP en AIX, IBM i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas y marcos innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:

Modelo de capacidad empresarial: acuerdo sobre la jerarquía de procesos de negocio que define el alcance de la implementación del ERP y también los requisitos de negocio en los futuros procesos de negocio Modelo de gobierno: estructura, marco y modelo operativo claros para la supervisión e implementación del programa, incluidas las funciones clave, las responsabilidades y la autoridad de decisión Valor empresarial: argumentos financieros a favor del cambio en la transformación que cuantifican los beneficios tangibles del programa y los comparan con los costes de implementación Hoja de ruta para la implantación: articulación clara de las decisiones arquitectónicas clave, alcance de los servicios, estrategia de datos y hoja de ruta para la implantación de la transformación Alineación ejecutiva: alineación de los ejecutivos de toda la empresa en función del propósito, las prioridades, el camino a seguir, las responsabilidades y los beneficios empresariales de la transformación Marco de sostenibilidad: alineación de los objetivos de sostenibilidad con la estrategia general de ERP para permitir el acceso a datos de una única fuente fiable para cumplir con los requisitos reglamentarios

Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores:

Arquitectura empresarial moderna : diseñe la arquitectura empresarial del estado del futuro, incluida la dirección estratégica para la racionalización de aplicación y la estrategia de nube RISE o no RISE.

: diseñe la arquitectura empresarial del estado del futuro, incluida la dirección estratégica para la racionalización de aplicación y la estrategia de nube RISE o no RISE. Datos y análisis : determine las realidades actuales de la preparación de los datos y desarrolle una estrategia optimizada de datos y análisis para respaldar y utilizar el paso a SAP S/4HANA.

: determine las realidades actuales de la preparación de los datos y desarrolle una estrategia optimizada de datos y análisis para respaldar y utilizar el paso a SAP S/4HANA. Seguridad y controles: defina la arquitectura de seguridad y controles después de revisar los niveles de madurez actuales.

defina la arquitectura de seguridad y controles después de revisar los niveles de madurez actuales. Gestión del cambio: descubra y comprenda las oportunidades y los impactos de la gestión del cambio organizativo relacionados con la transformación del ERP y desarrolle un enfoque de alto nivel para desbloquear la adopción por parte de los usuarios y la realización de valor.

Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP le ayuda a evaluar su panorama actual de SAP ERP, definir su estado futuro y alinearse con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización del ERP IBM Cloud for SAP.