Construya la base para la modernización de SAP ERP

Los programas exitosos de modernización de SAP ERP comienzan con una clara alineación organizativa sobre los resultados deseados y el valor empresarial esperado, el alcance de extremo a extremo y la hoja de ruta. Esta alineación es crítica para las empresas que ejecutan sus operaciones principales en SAP ECC durante años. Les ayuda a determinar por dónde empezar sus iniciativas de modernización y cómo priorizar, organizar y planificar para ver el valor de esta inversión.
Para elaborar este plan estratégico, las empresas necesitan una base de datos que les permita avanzar en la toma de decisiones críticas para la transformación habilitada por SAP S/4HANA en los ámbitos de las personas, los procesos, la arquitectura empresarial y la tecnología de última generación.
Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo de la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que ejecute SAP ERP en AIX, IBM i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas y marcos innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:
Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores:
Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP le ayuda a evaluar su panorama actual de SAP ERP, definir su estado futuro y alinearse con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización del ERP IBM Cloud for SAP.