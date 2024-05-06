Etiquetas
Construya la base para la modernización de SAP ERP

Publicado el 6 de mayo de 2024
Desarrolladores de software en el trabajo

Autor

Bartley Cox

SAP S/4HANA Leader

IBM Consulting

Bradley Knapp

Product Leader

IBM Cloud for SAP

Los programas exitosos de modernización de SAP ERP comienzan con una clara alineación organizativa sobre los resultados deseados y el valor empresarial esperado, el alcance de extremo a extremo y la hoja de ruta. Esta alineación es crítica para las empresas que ejecutan sus operaciones principales en SAP ECC durante años. Les ayuda a determinar por dónde empezar sus iniciativas de modernización y cómo priorizar, organizar y planificar para ver el valor de esta inversión.

Para elaborar este plan estratégico, las empresas necesitan una base de datos que les permita avanzar en la toma de decisiones críticas para la transformación habilitada por SAP S/4HANA en los ámbitos de las personas, los procesos, la arquitectura empresarial y la tecnología de última generación.

El enfoque Rapid Discovery

Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo de la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que ejecute SAP ERP en AIX, IBM i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas y marcos innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:

  1. Modelo de capacidad empresarial: acuerdo sobre la jerarquía de procesos de negocio que define el alcance de la implementación del ERP y también los requisitos de negocio en los futuros procesos de negocio
  2. Modelo de gobierno: estructura, marco y modelo operativo claros para la supervisión e implementación del programa, incluidas las funciones clave, las responsabilidades y la autoridad de decisión
  3. Valor empresarial: argumentos financieros a favor del cambio en la transformación que cuantifican los beneficios tangibles del programa y los comparan con los costes de implementación
  4. Hoja de ruta para la implantación: articulación clara de las decisiones arquitectónicas clave, alcance de los servicios, estrategia de datos y hoja de ruta para la implantación de la transformación
  5. Alineación ejecutiva: alineación de los ejecutivos de toda la empresa en función del propósito, las prioridades, el camino a seguir, las responsabilidades y los beneficios empresariales de la transformación
  6. Marco de sostenibilidad: alineación de los objetivos de sostenibilidad con la estrategia general de ERP para permitir el acceso a datos de una única fuente fiable para cumplir con los requisitos reglamentarios

Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores:

  • Arquitectura empresarial moderna: diseñe la arquitectura empresarial del estado del futuro, incluida la dirección estratégica para la racionalización de aplicación y la estrategia de nube RISE o no RISE.
  • Datos y análisis: determine las realidades actuales de la preparación de los datos y desarrolle una estrategia optimizada de datos y análisis para respaldar y utilizar el paso a SAP S/4HANA.
  • Seguridad y controles: defina la arquitectura de seguridad y controles después de revisar los niveles de madurez actuales.
  • Gestión del cambio: descubra y comprenda las oportunidades y los impactos de la gestión del cambio organizativo relacionados con la transformación del ERP y desarrolle un enfoque de alto nivel para desbloquear la adopción por parte de los usuarios y la realización de valor.

Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP le ayuda a evaluar su panorama actual de SAP ERP, definir su estado futuro y alinearse con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización del ERP IBM Cloud for SAP.

 