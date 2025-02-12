A medida que la IA remodela el panorama empresarial, se está produciendo un cambio radical en nuestra forma de pensar en la gestión de aplicaciones. Las organizaciones más exitosas de 2025 no solo se están adaptando a la complejidad de la nube, sino que la utilizan como catalizador de una inteligencia operativa sin igual para generar un verdadero valor empresarial.
Los líderes de TI en todos los roles se enfrentan a desafíos complejos al utilizar conocimientos y automatización impulsados por IA para transformar la forma en que abordan la gestión de aplicaciones. Pero con el enfoque adecuado, los líderes empresariales pueden mejorar significativamente la prestación de servicios en todo el ciclo de vida de la aplicación.
Los analistas del sector han presentado sus conocimientos y predicciones para el año, y no sorprende que se centren en optimizar y estabilizar los sistemas de TI existentes. En cuanto a los servicios de gestión de aplicaciones, las tres principales tendencias más destacadas son:
Los CIO están bajo una presión constante para optimizar el gasto operativo, pero necesitan más financiación para poner en marcha iniciativas de modernización de TI. Los equipos de operaciones de TI se enfrentan a la creciente complejidad de las aplicaciones en entornos híbridos y multinube, lo que provoca servicios empresariales deficientes y aumenta los costes.
Los arquitectos técnicos tienen dificultades para mantener y gestionar un entorno de TI en expansión debido a la creciente deuda técnica. Los gestores de continuidad del negocio se preocupan por el impacto potencial de los fallos de TI en las operaciones empresariales mientras buscan soluciones para la resiliencia y la continuidad. Por último, a los gestores de entrega y talento les resulta difícil buscar y retener talento con la combinación adecuada de habilidades tecnológicas empresariales y experiencia en operaciones de AMS impulsada por IA.
La gestión y la optimización de las aplicaciones empresariales y su infraestructura subyacente afectan a los líderes de TI en todos los puestos. Sin embargo, los CIO, sin visibilidad de las operaciones de TI correlacionadas con las prioridades empresariales, son los más afectados; si no pueden mostrar el rendimiento de las inversiones actuales, no pueden pedir más fondos.
Gestionar aplicaciones personalizadas críticas dentro de entornos híbridos y multinube requiere un esfuerzo y un cuidado sostenidos. Algunos de los principales retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de gestionar aplicaciones personalizadas son:
La complejidad de la gestión de aplicaciones en entornos híbridos no ha dejado de crecer y los métodos tradicionales luchan por seguir el ritmo de los entornos informáticos modernos. La gestión basada en la IA introduce un avance transformador al proporcionar soluciones inteligentes basadas en datos para optimizar el rendimiento de la aplicación, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones.
Mediante el uso del machine learning y el análisis predictivo, la IA puede identificar patrones, anticipar desafíos y ofrecer soluciones proactivas, ayudando a garantizar una Integración y funcionalidad fluidas en todas las plataformas en la nube. La IA ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan aplicaciones en entornos multicloud híbrido con las siguientes capacidades:
El sector ya está viendo a los proveedores multinube incorporar la IA generativa (gen AI) en sus ofertas, y podemos esperar ver más de esto en 2025.
La combinación de un enfoque de activos con una metodología de gestión de bajo contacto que incorpora la automatización ha demostrado ser un cambio de juego para optimizar la gestión de aplicaciones críticas para el negocio. Mediante el uso de tecnologías avanzadas como IA/ML y herramientas nativas de la nube, esta metodología permite a los clientes mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de modelos de autoservicio. Esto reduce la necesidad de intervención manual y los errores humanos.
Una metodología de bajo contacto es adecuada para operaciones como:
IBM ha ayudado a una empresa multinacional de fabricación a utilizar un enfoque de AMS que prioriza los activos para implementar una estrategia independiente de la plataforma, independiente de las herramientas y basado en datos para las operaciones de TI. El servicio con IA proporciona supervisión y observabilidad 24x7 en todo el entorno de TI.
También proporciona una gestión de servicios de TI impulsada por IA, lo que marca un avance significativo en la eficiencia operativa, la visibilidad y la eficacia. Esto ha ayudado a la empresa a detectar más de 50 problemas antes de la producción y a ahorrar más de 83 000 dólares en gastos mensuales de TI, junto con ahorros adicionales por la reducción del esfuerzo manual.
En IBM, utilizamos nuestra amplia gama de herramientas patentadas en una metodología que da prioridad a los activos y que nos permite acelerar y optimizar nuestros servicios de AMS y ofrecer beneficios a nuestros clientes. La cartera de activos y aceleradores incluye Manage on mainframe, Transition Engine y PRISM, por nombrar algunos.
Juntos, estas herramientas y activos ayudan a mejorar significativamente la prestación de servicios a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación. Además, los activos están impulsados por IBM Consulting Advantage, una plataforma de entrega de IA que proporciona asistentes, agentes y aplicaciones de IA específicos para cada función y dominio. No se trata solo de administrar aplicaciones; se trata de optimizar las operaciones empresariales para lograr un crecimiento sostenible y una mejora continua.
