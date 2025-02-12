Los CIO están bajo una presión constante para optimizar el gasto operativo, pero necesitan más financiación para poner en marcha iniciativas de modernización de TI. Los equipos de operaciones de TI se enfrentan a la creciente complejidad de las aplicaciones en entornos híbridos y multinube, lo que provoca servicios empresariales deficientes y aumenta los costes.

Los arquitectos técnicos tienen dificultades para mantener y gestionar un entorno de TI en expansión debido a la creciente deuda técnica. Los gestores de continuidad del negocio se preocupan por el impacto potencial de los fallos de TI en las operaciones empresariales mientras buscan soluciones para la resiliencia y la continuidad. Por último, a los gestores de entrega y talento les resulta difícil buscar y retener talento con la combinación adecuada de habilidades tecnológicas empresariales y experiencia en operaciones de AMS impulsada por IA.

La gestión y la optimización de las aplicaciones empresariales y su infraestructura subyacente afectan a los líderes de TI en todos los puestos. Sin embargo, los CIO, sin visibilidad de las operaciones de TI correlacionadas con las prioridades empresariales, son los más afectados; si no pueden mostrar el rendimiento de las inversiones actuales, no pueden pedir más fondos.

Gestionar aplicaciones personalizadas críticas dentro de entornos híbridos y multinube requiere un esfuerzo y un cuidado sostenidos. Algunos de los principales retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de gestionar aplicaciones personalizadas son: