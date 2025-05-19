IBM + Scuderia Ferrari perfeccionan una nueva fórmula para la participación de los aficionados

¿Ha visto alguna vez una máquina de proceso de datos con inyección de combustible que recorra 230 mph? Los coches de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari actuales generan más de un millón de puntos de datos por segundo, gracias a los sensores que rastrean el calor, la presión, la fricción y el combustible. En el mundo de la Fórmula 1, donde los milisegundos importan, IBM y Scuderia Ferrari HP colaboran para garantizar que la experiencia digital de los aficionados esté a la altura de la velocidad, pasión y precisión del deporte. "Con la IA, estamos creando un nuevo plan para la participación digital de los aficionados que los acerca aún más a la acción, tanto si se trata de un fin de semana de carreras como si no", afirma Jonathan Adashek, vicepresidente sénior de marketing y comunicaciones de IBM.
A tiempo para el Gran Premio de Miami de este año, Scuderia Ferrari HP e IBM lanzaron una nueva aplicación para fans integrada en parte sobre la plataforma watsonx de IBM. Mediante el uso de IA generativa, la plataforma transforma el torrente de datos de pista y datos de otras fuentes en una experiencia de aplicación móvil personalizada e interactiva para los 396 millones de aficionados de la Scuderia Ferrari HP en todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los fanáticos acérrimos de la Scuderia Ferrari, los "tifosi", son una raza especial. Tienen "mucha más pasión y mucha más emoción", explicó el director del equipo de Ferrari Scuderia HP, Frédéric Vasseur, en una animada conversación magistral con el CEO de IBM, Arvind Krishna, en IBM Think. Esta base de fans ha ido creciendo a un ritmo rápido, se ha triplicado solo en los últimos 3 años y su composición también ha evolucionado.
"Ya no se trata solo de los aficionados históricos", dijo Vasseur. Algunos nuevos fans están "más centrados en el nombre de la novia del controlador que en los tiempos por vuelta". A medida que los tipos y el número total de aficionados a Ferrari se multiplican, entender lo que quieren esos recién llegados, así como atender a los fieles tifosi y propietarios de Ferrari, cada vez es más importante.
Los datos generados por las carreras del SF25 de Ferrari en la pista impulsan el nuevo Race Center y Racing Insights, lo que permite a Ferrari personalizar la experiencia para los fanáticos, dice Fred Baker, director deportivo de IBM. Esta es la primera vez que la Scuderia Ferrari recopila esta cantidad de datos críticos en un solo lugar y la primera vez que utiliza la IA generativa para ofrecer a los aficionados características completamente nuevas como resúmenes de carreras, estadísticas históricas, conocimientos posteriores a la carrera, encuestas interactivas, mensajes de los aficionados y resúmenes icónicos de las carreras.
Los LLM en watsonx transforman los complejos datos de carreras del equipo en narrativas convincentes que incluyen reflexiones de los controladores de Scuderia Ferrari HP y del director del equipo. Las tecnologías en watsonx también crean visualizaciones dinámicas que permiten a los fanáticos interactuar y ver los datos del controlador y del coche después de la carrera, incluidos la telemetría, el clima, la pista, condiciones, resultados de la sesión, estrategias de coche y neumáticos. Estos resúmenes posteriores a la carrera del rendimiento del equipo Scuderia Ferrari HP ya están disponibles para los aficionados a las pocas horas de finalizar la carrera.
Todo esto significa que "podemos lograr un compromiso mucho más significativo con los fanáticos de Ferrari con este contenido más rico e interactivo que es posible gracias a la nueva arquitectura que lo sustenta: la nube híbrida", dice Baker de IBM. La aplicación Scuderia Ferrari HP se basa en una plataforma en la nube escalable y segura, que centraliza datos de múltiples fuentes y reúne servicios de socios como AWS y Adobe.
Aunque la antigua aplicación para fans de la Scuderia Ferrari estaba repleta de contenido rico e icónico de Ferrari, en general era estática, lo que significaba que los aficionados no podían interactuar con ella. A través de la nueva aplicación reimaginada, los aficionados pueden enviar mensajes directamente al equipo Scuderia Ferrari HP para tener la oportunidad de aparecer en las comunicaciones clave del equipo, como las publicaciones en las redes sociales y los blogs del equipo. En encuestas frecuentes, los aficionados pueden interactuar con otros aficionados votando sobre una serie de temas de Scuderia Ferrari HP, como la clasificación, el rendimiento en carrera y los momentos históricos y favoritos del equipo. Más adelante en 2025, Team Radio transmitirá conversaciones casi en tiempo real entre los controladores y sus directores de carrera a los millones de aficionados durante la carrera, compartiendo momentos clave entre los controladores y el muro de boxes.
"Con la tecnología revolucionaria de IBM y nuestro compromiso compartido con la innovación y la excelencia, estamos creando una experiencia digital digna del nombre Ferrari", afirma Lorenzo Giorgetti, director de ingresos de carreras de Ferrari.
IBM trabajó estrechamente con Ferrari para encontrar un equilibrio entre diseñar una experiencia móvil que empuja los límites de la innovación y mantenerse fiel a los principios de diseño de Ferrari, su voz distintiva y su rica historia.
"La belleza de la aplicación debía coincidir con el lujo de la marca", explicó Shannon Miller, socio sénior de IBM, en su conversación magistral de Think con el director general de IBM, Arvind Krishna. "La segunda cosa clave que queríamos hacer era hacer llegar el contenido de forma más fácil y rápida a los fans".
En la práctica, esto significaba que el gran modelo de lenguaje que impulsaba la nueva aplicación Scuderia Ferrari HP tenía que ser entrenado para alinearse estrechamente "con la forma en que Ferrari habla de una carrera", dice Baker de IBM. Esto incluye el orden de los temas al cubrir una carrera y la estrategia y, de manera crítica, "asegurarnos de que estamos trabajando dentro de las limitaciones del ecosistema de Fórmula 1 y centrándonos en no comparar entre controladores, con otros equipos y sus datos, y no criticar o compartir consideraciones de estrategias importantes".
Por último, quizás obvio pero crítico, el LLM no podía alucinar ni equivocarse en nada. IBM no es ningún novato a la hora de abordar la precisión, la seguridad y la gobernanza. "La aplicación está construida con las mismas tecnologías de datos y análisis que utilizan los clientes de IBM en todos los sectores", afirma Adashek de IBM. En sectores altamente regulados como el financiero o el sanitario, no existe un margen de error real aceptable; millones de dólares o vidas siempre están en juego. En este caso, el equipo utilizó una importante puerta de etapa de LLM como juez dentro del componente watsonx.governance de la solución, para probar todo el contenido generado con el tono de la estructura histórica de Ferrari y otras barreras de seguridad acordadas.
De ahora en adelante, los fans seguirán siendo el centro de atención, dice Baker. Hay tantas personalidades diferentes dentro de esa creciente base de fans. Con la aplicación Scuderia Ferrari HP en watsonx,
"podemos, por ejemplo, personalizar fácilmente el resumen de la carrera para que sea muy técnico, escrito para un niño o en un tono más social. La interactividad adicional y la gamificación de la aplicación son otras áreas para expandirse", dice Baker. "Habrá nuevas encuestas periódicamente para que los aficionados puedan votar sobre puntos de datos, hitos o predicciones interesantes".
¿Qué piensan los controladores de la Scuderia Ferrari como Lewis Hamilton de la nueva aplicación para fans de IBM Ferrari? "Es otro nivel", dijo Hamilton a sus 39 500 000 seguidores en una historia de Instagram.
