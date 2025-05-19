IBM + Scuderia Ferrari perfeccionan una nueva fórmula para la participación de los aficionados

IBM trabajó estrechamente con Ferrari para encontrar un equilibrio entre diseñar una experiencia móvil que empuja los límites de la innovación y mantenerse fiel a los principios de diseño de Ferrari, su voz distintiva y su rica historia.



"La belleza de la aplicación debía coincidir con el lujo de la marca", explicó Shannon Miller, socio sénior de IBM, en su conversación magistral de Think con el director general de IBM, Arvind Krishna. "La segunda cosa clave que queríamos hacer era hacer llegar el contenido de forma más fácil y rápida a los fans".



En la práctica, esto significaba que el gran modelo de lenguaje que impulsaba la nueva aplicación Scuderia Ferrari HP tenía que ser entrenado para alinearse estrechamente "con la forma en que Ferrari habla de una carrera", dice Baker de IBM. Esto incluye el orden de los temas al cubrir una carrera y la estrategia y, de manera crítica, "asegurarnos de que estamos trabajando dentro de las limitaciones del ecosistema de Fórmula 1 y centrándonos en no comparar entre controladores, con otros equipos y sus datos, y no criticar o compartir consideraciones de estrategias importantes".



Por último, quizás obvio pero crítico, el LLM no podía alucinar ni equivocarse en nada. IBM no es ningún novato a la hora de abordar la precisión, la seguridad y la gobernanza. "La aplicación está construida con las mismas tecnologías de datos y análisis que utilizan los clientes de IBM en todos los sectores", afirma Adashek de IBM. En sectores altamente regulados como el financiero o el sanitario, no existe un margen de error real aceptable; millones de dólares o vidas siempre están en juego. En este caso, el equipo utilizó una importante puerta de etapa de LLM como juez dentro del componente watsonx.governance de la solución, para probar todo el contenido generado con el tono de la estructura histórica de Ferrari y otras barreras de seguridad acordadas.



De ahora en adelante, los fans seguirán siendo el centro de atención, dice Baker. Hay tantas personalidades diferentes dentro de esa creciente base de fans. Con la aplicación Scuderia Ferrari HP en watsonx,

"podemos, por ejemplo, personalizar fácilmente el resumen de la carrera para que sea muy técnico, escrito para un niño o en un tono más social. La interactividad adicional y la gamificación de la aplicación son otras áreas para expandirse", dice Baker. "Habrá nuevas encuestas periódicamente para que los aficionados puedan votar sobre puntos de datos, hitos o predicciones interesantes".



¿Qué piensan los controladores de la Scuderia Ferrari como Lewis Hamilton de la nueva aplicación para fans de IBM Ferrari? "Es otro nivel", dijo Hamilton a sus 39 500 000 seguidores en una historia de Instagram.



Más información

