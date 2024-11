A finales del siglo XIX, las fábricas empezaron a adoptar la electrificación como forma de ahorrar costes. Ahora, más de dos siglos después, hay un renacimiento en la electrificación de la industria: desde las terminales de envío (enlace externo a ibm.com) en Nueva Jersey hasta la producción de acero (enlace externo a ibm.com) en Nueva Zelanda, las operaciones industriales están convirtiendo a la electrificación más que nunca.

Sin embargo, el actual impulso hacia la electrificación no se trata sólo de ahorrar dinero: se trata de salvar el planeta.

La electrificación es la conversión de un dispositivo, sistema o proceso que depende de fuentes de energía no eléctricas en uno impulsado por electricidad. En el contexto de las iniciativas de sostenibilidad, las tecnologías de electrificación utilizan electricidad renovable, que es la energía eléctrica procedente de la energía solar, la energía eólica y otras fuentes limpias y renovables.

Como tal, la electrificación se ha convertido en clave para apoyar la transición global a la energía renovable, una faceta central del movimiento para descarbonizar la economía, lograr emisiones cero netas y mitigar el cambio climático. Como señaló el Institute for Business Value de IBM, "se necesita una acción agresiva para descarbonizar", y la electrificación en todas las industrias, en particular, emerge como un "imperativo crucial".