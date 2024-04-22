Arquitectura implementable en IBM® Cloud: simplificación de la implementación del sistema

La arquitectura implementable (DA) hace referencia a un patrón o enfoque de diseño específico que permite implementar y gestionar fácilmente una aplicación o sistema en varios entornos. Una arquitectura implementable incluye componentes, módulos y dependencias que permiten una implementación fluida y facilitan a los desarrolladores y a los equipos de operaciones la rápida implementación de nuevas características y actualizaciones en el sistema sin necesidad de una intervención manual exhaustiva.
Existen varias características clave de una arquitectura implementable, entre las que se incluyen:
En general, la arquitectura implementable tiene como objetivo facilitar a las organizaciones la realización de implementaciones más rápidas y fiables, y garantizar que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.
Implementar una carga de trabajo empresarial con unos pocos clics puede ser un desafío debido a varios factores, como la complejidad de la arquitectura y las herramientas y tecnologías específicas utilizadas para la implementación. Crear una infraestructura de aplicaciones segura, conforme y personalizada suele ser más complicado y requiere experiencia. Sin embargo, con una planificación cuidadosa y los recursos adecuados, es factible automatizar la mayoría de los aspectos del proceso de implementación. IBM Cloud le proporciona patrones bien diseñados que son seguros de forma predeterminada para sectores regulados como los servicios financieros. A veces, estos patrones se pueden consumir tal cual o se pueden añadir más recursos según los requisitos. Consulte las arquitecturas implementables disponibles en el catálogo de IBM Cloud.
Las arquitecturas implementables que se ofrecen en IBM Cloud se pueden implementar de varias maneras: mediante proyectos de IBM Cloud, mediante Schematics o directamente a través de la CLI, e incluso descargando el código e implementándolo por cuenta propia.
La arquitectura implementable se utiliza habitualmente en sectores como el financiero, sanitario, minorista, manufacturero y gubernamental, donde el cumplimiento, la seguridad y la escalabilidad son factores críticos. La arquitectura implementable la pueden utilizar una amplia gama de stakeholders, entre ellos:
IBM Cloud ayuda a reducir el tiempo que se tarda en diseñar las soluciones que cumplen todos los controles y normativas de conformidad de su sector. IBM Cloud Framework for Financial Services ofrece un conjunto de arquitecturas de referencia que pueden utilizarse como punto de partida para cumplir con los requisitos de seguridad y normativos descritos en el marco. Estas arquitecturas de referencia proporcionan una base sólida para implementar aplicaciones seguras y conformes dentro del marco. Además, IBM Cloud ofrece arquitecturas implementables de zona de aterrizaje de VPC preconfiguradas, que se crean utilizando activos de infraestructura como código (IaC) basados en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services.
¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.
IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.