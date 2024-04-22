Arquitectura implementable en IBM® Cloud: simplificación de la implementación del sistema

La arquitectura implementable (DA) hace referencia a un patrón o enfoque de diseño específico que permite implementar y gestionar fácilmente una aplicación o sistema en varios entornos. Una arquitectura implementable incluye componentes, módulos y dependencias que permiten una implementación fluida y facilitan a los desarrolladores y a los equipos de operaciones la rápida implementación de nuevas características y actualizaciones en el sistema sin necesidad de una intervención manual exhaustiva.

Existen varias características clave de una arquitectura implementable, entre las que se incluyen:

Automatización: la arquitectura implementable suele basarse en herramientas y procesos de automatización para gestionar el proceso de implementación. Esto puede implicar el uso de herramientas como pipelines de integración continua o implementación continua (CI/CD), herramientas de gestión de la configuración y otras. Escalabilidad: la arquitectura está diseñada para escalar horizontal o verticalmente para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo o la demanda de los usuarios sin requerir cambios significativos en la infraestructura subyacente. Modularidad: la arquitectura implementable sigue un patrón de diseño modular, en el que los distintos componentes o servicios están aislados y pueden desarrollarse, probarse e implementar de forma independiente. Esto permite una gestión más sencilla y reduce el riesgo de que las dependencias causen problemas de implementación. Resiliencia: la arquitectura implementable está diseñada para ser resiliente, con mecanismos de redundancia y conmutación por error incorporados que garantizan que el sistema siga estando disponible incluso en caso de fallo o interrupción. Portabilidad: la arquitectura implementable está diseñada para ser portátil en diferentes entornos de nube o plataformas de implementación, lo que facilita el traslado del sistema de un entorno a otro según sea necesario. Personalizable: la arquitectura implementable está diseñada para ser personalizable y puede configurarse en función de las necesidades. Esto ayuda a la implementación en diversos entornos con diferentes requisitos. Monitorización y registro: las sólidas capacidades de monitorización y registro están integradas en la arquitectura para proporcionar visibilidad sobre el comportamiento y el rendimiento del sistema. Seguridad y cumplimiento: las arquitecturas implementables en IBM Cloud son seguras y conformes por defecto para alojar sus cargas de trabajo reguladas en la nube. Sigue estándares y directrices de seguridad, como IBM Cloud for Financial Services , SOC Tipo 2, que garantiza los más altos niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento.

En general, la arquitectura implementable tiene como objetivo facilitar a las organizaciones la realización de implementaciones más rápidas y fiables, y garantizar que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.