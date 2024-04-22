Etiquetas
Arquitectura implementable en IBM® Cloud: simplificación de la implementación del sistema

La arquitectura implementable (DA) hace referencia a un patrón o enfoque de diseño específico que permite implementar y gestionar fácilmente una aplicación o sistema en varios entornos. Una arquitectura implementable incluye componentes, módulos y dependencias que permiten una implementación fluida y facilitan a los desarrolladores y a los equipos de operaciones la rápida implementación de nuevas características y actualizaciones en el sistema sin necesidad de una intervención manual exhaustiva.

Existen varias características clave de una arquitectura implementable, entre las que se incluyen:

  1. Automatización: la arquitectura implementable suele basarse en herramientas y procesos de automatización para gestionar el proceso de implementación. Esto puede implicar el uso de herramientas como pipelines de integración continua o implementación continua (CI/CD), herramientas de gestión de la configuración y otras.
  2. Escalabilidad: la arquitectura está diseñada para escalar horizontal o verticalmente para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo o la demanda de los usuarios sin requerir cambios significativos en la infraestructura subyacente.
  3. Modularidad: la arquitectura implementable sigue un patrón de diseño modular, en el que los distintos componentes o servicios están aislados y pueden desarrollarse, probarse e implementar de forma independiente. Esto permite una gestión más sencilla y reduce el riesgo de que las dependencias causen problemas de implementación.
  4. Resiliencia: la arquitectura implementable está diseñada para ser resiliente, con mecanismos de redundancia y conmutación por error incorporados que garantizan que el sistema siga estando disponible incluso en caso de fallo o interrupción.
  5. Portabilidad: la arquitectura implementable está diseñada para ser portátil en diferentes entornos de nube o plataformas de implementación, lo que facilita el traslado del sistema de un entorno a otro según sea necesario.
  6. Personalizable: la arquitectura implementable está diseñada para ser personalizable y puede configurarse en función de las necesidades. Esto ayuda a la implementación en diversos entornos con diferentes requisitos.
  7. Monitorización y registro: las sólidas capacidades de monitorización y registro están integradas en la arquitectura para proporcionar visibilidad sobre el comportamiento y el rendimiento del sistema.
  8. Seguridad y cumplimiento: las arquitecturas implementables en IBM Cloud son seguras y conformes por defecto para alojar sus cargas de trabajo reguladas en la nube. Sigue estándares y directrices de seguridad, como IBM Cloud for Financial Services , SOC Tipo 2, que garantiza los más altos niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento.

En general, la arquitectura implementable tiene como objetivo facilitar a las organizaciones la realización de implementaciones más rápidas y fiables, y garantizar que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.

Arquitecturas implementables en IBM Cloud

Implementar una carga de trabajo empresarial con unos pocos clics puede ser un desafío debido a varios factores, como la complejidad de la arquitectura y las herramientas y tecnologías específicas utilizadas para la implementación. Crear una infraestructura de aplicaciones segura, conforme y personalizada suele ser más complicado y requiere experiencia. Sin embargo, con una planificación cuidadosa y los recursos adecuados, es factible automatizar la mayoría de los aspectos del proceso de implementación. IBM Cloud le proporciona patrones bien diseñados que son seguros de forma predeterminada para sectores regulados como los servicios financieros. A veces, estos patrones se pueden consumir tal cual o se pueden añadir más recursos según los requisitos. Consulte las arquitecturas implementables disponibles en el catálogo de IBM Cloud.

Estrategias de implementación para arquitectura implementable

Las arquitecturas implementables que se ofrecen en IBM Cloud se pueden implementar de varias maneras: mediante proyectos de IBM Cloud, mediante Schematics o directamente a través de la CLI, e incluso descargando el código e implementándolo por cuenta propia.

Casos de uso de arquitectura implementable

La arquitectura implementable se utiliza habitualmente en sectores como el financiero, sanitario, minorista, manufacturero y gubernamental, donde el cumplimiento, la seguridad y la escalabilidad son factores críticos. La arquitectura implementable la pueden utilizar una amplia gama de stakeholders, entre ellos:

  1. Desarrolladores de software, profesionales de TI, administradores de sistemas y stakeholders del negocio que necesitan asegurarse de que sus sistemas y aplicaciones se implementan de manera eficiente, segura y rentable. Esto ayuda a reducir el tiempo de comercialización, minimiza la intervención manual y disminuye los errores relacionados con la implementación.
  2. Proveedores de servicios cloud, proveedores de servicios gestionados y proveedores de infraestructura como servicio (IaaS) para ofrecer a sus clientes un proceso de implementación ágil, fiable y automatizado para sus aplicaciones y servicios.
  3. Los ISV y las empresas mejoran la experiencia de implementación de sus clientes al proporcionarles soluciones de software fáciles de instalar, personalizables y escalables, que ayudan a aumentar el valor empresarial y la ventaja competitiva.

Comience hoy mismo

IBM Cloud ayuda a reducir el tiempo que se tarda en diseñar las soluciones que cumplen todos los controles y normativas de conformidad de su sector. IBM Cloud Framework for Financial Services ofrece un conjunto de arquitecturas de referencia que pueden utilizarse como punto de partida para cumplir con los requisitos de seguridad y normativos descritos en el marco. Estas arquitecturas de referencia proporcionan una base sólida para implementar aplicaciones seguras y conformes dentro del marco. Además, IBM Cloud ofrece arquitecturas implementables de zona de aterrizaje de VPC preconfiguradas, que se crean utilizando activos de infraestructura como código (IaC) basados en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services.

 
