La infraestructura híbrida de IBM proporciona soluciones de infraestructura híbrida escalables y resilientes, que garantizan una seguridad óptima, rendimiento y fiabilidad para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y aprovechar la plataforma de infraestructura híbrida de IBM.

En el panorama digital actual impulsado por IA, las empresas exigen una infraestructura tan dinámica y adaptable como deben ser. Esto requiere un enfoque revolucionario diseñado para cerrar la brecha entre los sistemas heredados locales y las tecnologías de nube.

La infraestructura híbrida de IBM aborda esto al permitir a las empresas asignar los recursos donde más importan, desde la nube hasta las instalaciones, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Al diseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales, las empresas tienen la libertad de elegir dónde y cómo ejecutar sus cargas de trabajo, optimizando el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad a lo largo del camino.