Optimice con la infraestructura híbrida

La infraestructura híbrida de IBM proporciona soluciones de infraestructura híbrida escalables y resilientes, que garantizan una seguridad óptima, rendimiento y fiabilidad para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y aprovechar la plataforma de infraestructura híbrida de IBM.

En el panorama digital actual impulsado por IA, las empresas exigen una infraestructura tan dinámica y adaptable como deben ser. Esto requiere un enfoque revolucionario diseñado para cerrar la brecha entre los sistemas heredados locales y las tecnologías de nube.

La infraestructura híbrida de IBM aborda esto al permitir a las empresas asignar los recursos donde más importan, desde la nube hasta las instalaciones, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Al diseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales, las empresas tienen la libertad de elegir dónde y cómo ejecutar sus cargas de trabajo, optimizando el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad a lo largo del camino.

Cambios en el mercado

El cambio a la infraestructura híbrida y la entrega como servicio continúa, y se acelera con la IA
El 81 % de las empresas ven XaaS como una solución estratégica a largo plazo 75% ven las soluciones híbridas (integradas en las instalaciones y en la nube) como el principal criterio para la selección de proveedores 70 % de la infraestructura de IA local se entregará como un servicio 50 % esperan que XaaS sea más rentable que el tradicional en las instalaciones

Beneficios

Integración integral
Escalabilidad de nivel empresarial
Puntos de referencia de rendimiento comprobados
Liderazgo en cumplimiento y seguridad

Soluciones

Aplicaciones de IA
Aplicaciones ERP
Gestión de datos
Aplicaciones empresariales

Plataforma de infraestructura híbrida

Optimización de la carga de trabajo
  • Arquitecturas implementables
  • Infraestructura como código (API, CLI, Terraform, Ansible, etc.)
Experiencia sin interrupciones
  • Facturación consolidada
  • Gestión centralizada de recursos
  • Experiencia personalizada
  • Gestión de identidades y accesos
  • Catálogo de servicios
  • Observabilidad
Con IA
  • Asistencia de chat con IA
Seguridad y cumplimiento
  • Gestión automatizada de la posición
  • Plataforma de protección de aplicación nativa de la nube (CNAPP)
  • Soporte de cumplimiento específico del sector

Productos

IBM Power Virtual Server

Solución de infraestructura como servicio (IaaS) basada en la nube para ejecutar cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux. Implementada en IBM Cloud o en el centro de datos de un cliente.

 IBM Fusion

Una plataforma lista para usar totalmente integrada para ejecutar y mantener todas sus aplicaciones Red Hat OpenShift en las instalaciones.

 IBM Cloud Satellite

Ampliación del plano de control de IBM Cloud para ofrecer Red Hat OpenShift gestionado en centros de datos y otros entornos de hiperescala.

 IBM Storage Ceph as-a-Service

Solución de almacenamiento en la nube definida por software para archivos en bloque y objetos que se ofrece como una experiencia de almacenamiento en la nube en las instalaciones.
Estrategia de infraestructura híbrida

Nuestra estrategia de infraestructura híbrida de IBM está diseñada para ofrecer un valor sustancial a los clientes con un enfoque centrado en los resultados. Nos especializamos en proporcionar soluciones de carga de trabajo híbrida adaptadas a aplicaciones empresariales críticas, que incluyen, entre otras:

  1. Planificación de recursos empresariales (ERP)
  2. Gestión de datos
  3. Otras aplicaciones empresariales
  4. Aplicaciones con IA

Este enfoque flexible satisface las necesidades actuales y se anticipa a los requisitos futuros, lo que permite añadir nuevas soluciones de carga de trabajo a medida que evoluciona nuestra hoja de ruta de productos. Los atributos clave de nuestra estrategia incluyen una mayor automatización de la carga de trabajo, servicios de plataforma, asistencia técnica basada en IA y una experiencia unificada en todas las ofertas.

Recursos

¿Qué es XaaS?

Descubra cómo XaaS puede unir datos en un marco de nube híbrida para ofrecer servicios de IA.
XaaS e infraestructura híbrida

Explore cómo optimizar los costes, modernizar las aplicaciones y proteger los datos con XaaS.
Aprovechar XaaS para reducir costes

Aproveche XaaS para cambiar a modelos centrados en los resultados y simplificar la TI, lo que se traduce en una reducción de los costes, el riesgo y la complejidad.
Mejorar la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo

A medida que se acelera la adopción de XaaS y la IA, una seguridad de datos crítica es fundamental para el éxito y también puede simplificar el cumplimiento.
El poder de adoptar una infraestructura híbrida distribuida

El futuro del cloud computing pasa por la adopción de una infraestructura híbrida distribuida, reforzada por XaaS.
