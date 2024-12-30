Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

La adopción de activos digitales, como las criptomonedas, los tokens no fungibles, blockchain y los libros mayores distribuidos, los contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain, se está extendiendo rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.

A medida que los activos digitales cobran importancia, los inversores institucionales están moviendo los mercados y las empresas financieras están convirtiendo en tokens clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes inmuebles y derivados.

Para participar en este nuevo entorno financiero y desbloquear el potencial transformador de las tecnologías de los libros mayores distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida, manteniendo el control de sus claves de cifrado.

IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad integral para la custodia de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockchains con permisos que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos.