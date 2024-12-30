Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

Un entorno de alojamiento de alta seguridad para proteger claves privadas, aplicaciones y datos
¿Qué son los activos digital y por qué son importantes?

La adopción de activos digitales, como las criptomonedas, los tokens no fungibles, blockchain y los libros mayores distribuidos, los contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain, se está extendiendo rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.

A medida que los activos digitales cobran importancia, los inversores institucionales están moviendo los mercados y las empresas financieras están convirtiendo en tokens clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes inmuebles y derivados.

Para participar en este nuevo entorno financiero y desbloquear el potencial transformador de las tecnologías de los libros mayores distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida, manteniendo  el control de sus claves de cifrado.

IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad integral para la custodia de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockchains con permisos que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos.
Impulse las prestaciones de la computación confidencial

En local o en cloud, el entorno de aplicaciones abierto de IBM está diseñado para ofrecer fiabilidad.
Mejore la custodia de los activos digitales

IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE mantiene las aplicaciones y las claves privadas altamente seguras pero accesibles.
Cumpla los requisitos normativos

Los especialistas en regulación y riesgos de custodia y criptomoneda de IBM lideran el sector.
Tecnología de claves privadas altamente segura

Evite la pérdida de activos irrecuperable causada por ciberataques y percances.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Adquiera el control exclusivo de las claves de cifrado en un sistema de gestión de claves de un solo arrendatario con módulos de seguridad de hardware.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Adquiera total autoridad sobre los servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo con datos confidenciales y propiedad intelectual de la empresa en el cloud.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Suministre, gestione, mantenga y supervise bases de datos, incluidas MongoDB y PostgreSQL, en un entorno 100 % seguro.
IBM Operational Decision Manager
Descubra, capture, analice, automatice y gobierne decisiones empresariales basadas en reglas en entornos locales o en el cloud.
IBM Secure Execution for Linux®
Aísle las cargas de trabajo a escala y con granularidad y protéjalas de las ciberamenazas mediante un entorno de ejecución de confianza. (100 KB)
IBM LinuxONE Emperor 4
Una plataforma de servidor altamente segura y escalable para ayudarle a reducir los costes de energía y la huella de carbono.

METACO potencia la seguridad del cliente y la escalabilidad con tecnologías de IBM

Este proveedor suizo de infraestructura crítica para la seguridad ayuda a los grandes bancos a gestionar los activos digitales con Hyper Protect Services.
DIA utiliza Hyper Protect Services para llevar la computación confidencial al oráculo

Esta plataforma suiza de información financiera de código abierto utiliza Hyper Protect Services para habilitar la protección y la privacidad de la infraestructura de datos.
R3 amplía las prestaciones de blockchain con IBM LinuxONE

Este software de empresa está ayudando a los clientes a escalar la tecnología blockchain, además de ofrecer altos niveles de rendimiento, conformidad y privacidad de datos.
Hex Trust logra un rápido crecimiento empresarial con la innovación de blockchain

Hex Trust, una plataforma de custodia digital, creó su solución Hex Safe con base en tecnologías de IBM para obtener la combinación ideal de seguridad, rendimiento, estabilidad y apertura.
CDG elige IBM Cloud Hyper Protect Services para proteger su plataforma de custodia

CDG, una compañía de productos y servicios de infraestructura financiera, abre el mundo de los activos digitales a las instituciones más reguladas con su plataforma Sentry.
Unbound Tech e IBM desbloquean liquidez y seguridad para la gestión de activos digitales

Unbound trabajó con tecnologías de IBM para crear la solución The Unbound Crypto Asset Security Platform, que ofrece beneficios lucrativos para proveedores de servicios de activos digitales.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Descubra cómo IBM Hyper Protect Digital Assets Platform proporciona a los clientes un entorno sólido para la gestión de activos digitales.
Salvaguardar los activos digitales
Vea cómo IBM Hyper Protect Virtual Servers ofrece protección integral para garantizar el control de sus claves privadas.
Cómo proteger y acelerar las plataformas de blockchain de empresa
Descubra cómo un cifrado y descifrado más rápido facilita que las organizaciones puedan cifrar de forma generalizada el 100 % de los datos.
Series Brunch y Learn
Comprenda mejor la seguridad de cloud, los activos digitales, blockchain y mucho más con esta serie de presentaciones de vídeo.
Cree un servidor de firma de curvas de Edwards
El uso de este patrón de código le muestra cómo crear y ejecutar un ejemplo de una aplicación de servidor de firma.
Cómo empezar

Desbloquee todo el potencial de las tecnologías blockchain y de libro mayor distribuido.

