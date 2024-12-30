Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

La adopción de activos digitales, como las criptomonedas, los tokens no fungibles, blockchain y los libros mayores distribuidos, los contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain, se está extendiendo rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.
A medida que los activos digitales cobran importancia, los inversores institucionales están moviendo los mercados y las empresas financieras están convirtiendo en tokens clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes inmuebles y derivados.
Para participar en este nuevo entorno financiero y desbloquear el potencial transformador de las tecnologías de los libros mayores distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida, manteniendo el control de sus claves de cifrado.
IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad integral para la custodia de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockchains con permisos que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos.
En local o en cloud, el entorno de aplicaciones abierto de IBM está diseñado para ofrecer fiabilidad.
IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE mantiene las aplicaciones y las claves privadas altamente seguras pero accesibles.
Los especialistas en regulación y riesgos de custodia y criptomoneda de IBM lideran el sector.
Evite la pérdida de activos irrecuperable causada por ciberataques y percances.
En local o en cloud, Hyper Protect Digital Assets Platform proporciona un entorno sólido para la administración de activos digitales. Hay muchas formas de crear una plataforma de activos digitales con IBM.
Los clientes pueden crear la plataforma de activos digitales Hyper Protect en IBM Cloud a partir de Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services y la base de datos como servicio Hyper Protect.
Los clientes pueden optar por crear la plataforma de activos digitales Hyper Protect en un cloud en local utilizando Hyper Protect Virtual Servers basados en LinuxONE.
Los clientes pueden crear una plataforma de cloud híbrido comenzando con Hyper Protect Virtual Servers y agregando Hyper Protect Crypto Services.
Este proveedor suizo de infraestructura crítica para la seguridad ayuda a los grandes bancos a gestionar los activos digitales con Hyper Protect Services.
Esta plataforma suiza de información financiera de código abierto utiliza Hyper Protect Services para habilitar la protección y la privacidad de la infraestructura de datos.
Este software de empresa está ayudando a los clientes a escalar la tecnología blockchain, además de ofrecer altos niveles de rendimiento, conformidad y privacidad de datos.
Hex Trust, una plataforma de custodia digital, creó su solución Hex Safe con base en tecnologías de IBM para obtener la combinación ideal de seguridad, rendimiento, estabilidad y apertura.
CDG, una compañía de productos y servicios de infraestructura financiera, abre el mundo de los activos digitales a las instituciones más reguladas con su plataforma Sentry.
Desbloquee todo el potencial de las tecnologías blockchain y de libro mayor distribuido.