Infraestructura integral de alta seguridad con soluciones para proteger sus activos, transacciones y claves privadas
La rápida adopción de los recursos digitales, incluidas las criptomonedas, los activos tokenizados, los NFT y las aplicaciones blockchain, está transformando los ecosistemas financieros. Para liderar esta nueva era, las empresas deben proteger las claves criptográficas, los datos y las aplicaciones en entornos híbridos mediante una infraestructura fiable y escalable.
IBM proporciona una infraestructura segura y escalable para respaldar la custodia de recursos digitales, las plataformas de intercambio, la emisión de tokens y las redes blockchain autorizadas. Esta base ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos normativos, reforzar la resiliencia y generar una confianza duradera en toda la economía digital.
Aísle las cargas de trabajo a escala en un entorno de ejecución fiable que refuerza la protección frente a las ciberamenazas emergentes.
Permite la comunicación segura entre los endpoints sin necesidad de conectarlos directamente, lo que aumenta la seguridad de las transacciones.
Cumpla con confianza las cambiantes normativas globales sobre recursos digitales para acelerar la innovación segura y el crecimiento del mercado.
Proteja los recursos digitales y evite pérdidas irrecuperables por ciberataques o errores humanos mediante una gestión de claves segura.
A medida que los sectores adoptan los recursos digitales, IBM ofrece soluciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial que protegen las claves criptográficas, permiten realizar transacciones fiables y respaldan las iniciativas de tokenización y moneda digital. Gracias a estas soluciones, las organizaciones pueden innovar de forma segura y con confianza.
Una plataforma integral diseñada para ayudar a las instituciones a gestionar y ampliar de forma segura las operaciones con recursos digitales.
Obtenga un control total sobre los servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo confidenciales y garantice la privacidad de los datos y la confianza operativa.
Habilite flujos de trabajo de firma seguros y aislados en entornos totalmente segregados para la custodia y aprobación de recursos digitales de confianza.
Experimente de una seguridad, un rendimiento y una escalabilidad empresariales sin igual para cargas de trabajo de Linux y de código abierto en el cloud híbrido y la IA.
Hex Trust creó su plataforma de custodia, "Hex Safe", en IBM® LinuxONE y Hyper Protect Virtual Servers, para combinar la flexibilidad del código abierto con la seguridad bancaria. El resultado: una gestión segura de las claves privadas a escala, una innovación rápida y una clara ventaja competitiva.