Infraestructura integral de alta seguridad con soluciones para proteger sus activos, transacciones y claves privadas

Desarrollador programa en dos pantallas

Asegurar el futuro de los recursos digitales

La rápida adopción de los recursos digitales, incluidas las criptomonedas, los activos tokenizados, los NFT y las aplicaciones blockchain, está transformando los ecosistemas financieros. Para liderar esta nueva era, las empresas deben proteger las claves criptográficas, los datos y las aplicaciones en entornos híbridos mediante una infraestructura fiable y escalable.
El ponente presenta el nuevo producto

Generar confianza en la economía digital

IBM proporciona una infraestructura segura y escalable para respaldar la custodia de recursos digitales, las plataformas de intercambio, la emisión de tokens y las redes blockchain autorizadas. Esta base ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos normativos, reforzar la resiliencia y generar una confianza duradera en toda la economía digital.
Aumente las capacidades de computación confidencial

Aísle las cargas de trabajo a escala en un entorno de ejecución fiable que refuerza la protección frente a las ciberamenazas emergentes.
Más allá de la seguridad física con aislamiento físico

Permite la comunicación segura entre los endpoints sin necesidad de conectarlos directamente, lo que aumenta la seguridad de las transacciones.
Cumplimiento normativo seguro

Cumpla con confianza las cambiantes normativas globales sobre recursos digitales para acelerar la innovación segura y el crecimiento del mercado.
Protección avanzada de claves privadas

Proteja los recursos digitales y evite pérdidas irrecuperables por ciberataques o errores humanos mediante una gestión de claves segura.

Productos relevantes

A medida que los sectores adoptan los recursos digitales, IBM ofrece soluciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial que protegen las claves criptográficas, permiten realizar transacciones fiables y respaldan las iniciativas de tokenización y moneda digital. Gracias a estas soluciones, las organizaciones pueden innovar de forma segura y con confianza.
Primer plano de la mano de una mujer que realiza un pago móvil con su smartphone en una tienda
IBM® Digital Asset Haven

Una plataforma integral diseñada para ayudar a las instituciones a gestionar y ampliar de forma segura las operaciones con recursos digitales.
Dos ingenieros de IBM en las instalaciones de pruebas IBM® z17
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Obtenga un control total sobre los servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo confidenciales y garantice la privacidad de los datos y la confianza operativa.
Ingenieros y técnicos de TI comentando un problema técnico en la sala de servidores con efecto visual de conexión de datos
IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Habilite flujos de trabajo de firma seguros y aislados en entornos totalmente segregados para la custodia y aprobación de recursos digitales de confianza.
Desempaquetado del panel IBM® LinuxONE 5
IBM LinuxONE 5

Experimente de una seguridad, un rendimiento y una escalabilidad empresariales sin igual para cargas de trabajo de Linux y de código abierto en el cloud híbrido y la IA.
El jefe de diseño industrial sostiene la insignia del nuevo sistema IBM z17
Linux on IBM® Z

Una plataforma empresarial escalable y segura que combina la flexibilidad de Linux con el rendimiento y la sostenibilidad de los mainframes de IBM.

Caso de éxito

Susan M Eickhoff, directora de desarrollo de procesadores IBM Z inspeccionando un sistema LinuxONE 5
Garantizar la custodia de recursos digitales a escala empresarial

Hex Trust creó su plataforma de custodia, "Hex Safe", en IBM® LinuxONE y Hyper Protect Virtual Servers, para combinar la flexibilidad del código abierto con la seguridad bancaria. El resultado: una gestión segura de las claves privadas a escala, una innovación rápida y una clara ventaja competitiva.

 Lea el caso de éxito de Hex Trust
