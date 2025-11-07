IBM® Digital Asset Haven

La base segura y escalable para su negocio de recursos digitales

Capturas de pantalla del panel de control por capas del producto

Impulsamos las operaciones reguladas de recursos digitales

IBM® Digital Asset Haven es el eje operativo para instituciones financieras y empresas reguladas que se adentran en la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de carteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.

Su gobierno programable basado en políticas y su variado conjunto de interfaces diseñadas para desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de forma flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos. 
Plataforma unificada para el control total de los recursos digitales

Lance, opere y escale su negocio de recursos digitales sobre una base única e integrada.
Segura y conforme por diseño

Proteja los recursos digitales gracias a la combinación de MPC, HSM y computación confidencial de IBM, todo ello alineado con las normativas globales. 
Acelere el tiempo de comercialización

Diseñada para acelerar la implementación con servicios preintegrados para la verificación de la identidad, la prevención de delitos financieros, la generación de rentabilidad y mucho más.

Capacidades básicas

Hombre de negocios trabajando con hojas de cálculo financieras en un ordenador portátil
Carteras como servicio

Cree e integre carteras de recursos digitales para apoyar el comercio multicadena, la creación automatizada de direcciones para depósitos sencillos, las notificaciones de transferencias en tiempo real, el seguimiento de saldos y el movimiento eficaz de fondos mediante controles de cumplimiento y proveedores de liquidez integrados.
Trabajador en un ordenador con software de informes de análisis en pantalla en una oficina
Gestión de transacciones

Orqueste y automatice las transacciones en cadena con un control total de las políticas, inteligencia de enrutamiento y visibilidad completa del ciclo de vida. Formatee y difunda transacciones a través de múltiples blockchains con reintentos automáticos, colas y recuperación de fallos. Admite datos de reglas de viaje, optimización de tarifas, flujos de transacciones condicionales y mucho más, todo ello a través de una única API.
Representación de IA de un centro de operaciones con seguimiento del rendimiento del mercado global
Gobierno y derechos programables

Defina, gestione y aplique funciones de usuario granulares, permisos, controles de acceso, políticas de transacción y validaciones de última milla en múltiples blockchains. Garantice el pleno cumplimiento y la seguridad en todas las operaciones de recursos digitales. 
Primer plano de una persona utilizando un llavero RFID para un sistema de control de acceso seguro
Arquitectura de gestión de claves de próxima generación

Gestione las claves mediante una combinación de módulos de seguridad de hardware (HSM) y computación multiparte (MPC) de IBM. Aproveche el orquestador de firma sin conexión (OSO) de IBM para transacciones de almacenamiento en frío seguras, conformes y con temporizador. Creada con garantía técnica total y protección por capas para asegurar las operaciones de recursos digitales de forma integral. 
Retrato de un especialista en TI utilizando un ordenador portátil en un centro de datos
Integración fluida en todos los ecosistemas

Benefíciese de un amplio conjunto de capacidades de terceros preintegradas que pueden activarse de inmediato, con integraciones adicionales fácilmente implementables a través de API REST, SDK y herramientas fáciles de usar para los desarrolladores. Realice una integración eficaz con los sistemas de core bancario, las plataformas de gestión de patrimonios y las soluciones de pago existentes.
Descubra la plataforma

Interfaz minimalista del panel de control de IBM Digital Asset Haven, con una paleta de colores azul y blanco, diseñada para la navegación del usuario y que ofrece opciones como crear una cartera, invitar a usuarios y codificar con el SDK

Conozca la plataforma IBM Digital Asset Haven y sus capacidades en este vídeo introductorio.
Interfaz minimalista de la cartera de IBM, con un menú desplegable que muestra la configuración de "Nueva cartera", presentando varias redes blockchain en un tema oscuro y con etiquetas de texto claras para la navegación

Aprenda a crear su primera cartera digital.
Interfaz minimalista de la cartera de IBM que muestra la creación de alias de cartera, con el botón "Crear" visible en la parte inferior derecha, e incluye campos para el nombre del alias, la descripción y la dirección de la cartera para múltiples redes

Aprenda a crear un alias legible por humanos que se resuelva a múltiples direcciones blockchain.
Interfaz de IBM Blockchain que muestra los textos visibles "Testnet", "New Transfer", "SpecETH" y los valores numéricos "1" y "0", e incluye una ventana de nueva transferencia con campos para la dirección del destinatario, el importe en SpecETH y la confirmación de la transferencia

Aprenda a simular una transacción que haga uso de un alias legible por humanos.

Casos de uso

Vista de primer plano de un edificio bancario histórico que presenta detalles arquitectónicos ornamentados y la palabra "BANK" destacada claramente en letras doradas
Instituciones financieras

Integre los servicios de recursos digitales en los canales de banca en línea existentes, permitiendo a los clientes institucionales y minoristas mantener y negociar de forma segura recursos digitales bajo el control del banco. 
Fotografía de primer plano de un cliente pagando con un smartphone mediante tecnología de pago móvil NFC sin contacto en una tienda minorista
Proveedores de pago

Habilite pagos transfronterizos casi en tiempo real con liquidación mediante stablecoins, logrando una finalidad T+0 en cualquier blockchain compatible. 
Fotografía de primer plano de columnas clásicas con escalones
Instituciones gubernamentales

Proteja las reservas estratégicas, los activos respaldados por la administración pública o la infraestructura de moneda digital del banco central con operaciones de custodia y tesorería de recursos digitales totalmente aisladas y protegidas de manera integral.
Fotografía de los años 90 de un vestíbulo de banco concurrido, que muestra a dos mujeres realizando transacciones en papel con dos cajeros, y un tercer hombre utilizando un cajero automático integrado en el mostrador junto a los puestos de los cajeros; en el fondo, otro hombre usa un cajero automático empotrado en una pared, junto a un empleado del banco que mira una pantalla de ordenador y habla con un cliente
Proveedores de core bancario

Incorpore capacidades de "compra, venta y tenencia" de recursos digitales directamente en su plataforma, lo que le permitirá ofrecer servicios de recursos digitales como un módulo prémium de pago a sus clientes de servicios financieros. 

Productos relacionados

IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Permite la gestión segura y la firma de activos en entornos de almacenamiento en frío o con air-gap.
IBM® Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Ofrece computación confidencial para cargas de trabajo sensibles en sistemas IBM® Z y LinuxONE.
IBM LinuxONE
Proporciona una plataforma Linux resiliente y de nivel empresarial optimizada para entornos de cloud híbrido.
Linux en IBM Z
Combina la apertura de Linux con la fiabilidad de IBM Z para una informática empresarial segura y de alto rendimiento.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM Digital Assets Haven proporciona custodia de recursos digitales de nivel bancario para sectores altamente regulados. 

 Explorar todas las soluciones de Digital Asset
