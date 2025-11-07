IBM® Digital Asset Haven es el eje operativo para instituciones financieras y empresas reguladas que se adentran en la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de carteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.

Su gobierno programable basado en políticas y su variado conjunto de interfaces diseñadas para desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de forma flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos.