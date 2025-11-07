La base segura y escalable para su negocio de recursos digitales
IBM® Digital Asset Haven es el eje operativo para instituciones financieras y empresas reguladas que se adentran en la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de carteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.
Su gobierno programable basado en políticas y su variado conjunto de interfaces diseñadas para desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de forma flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos.
Lance, opere y escale su negocio de recursos digitales sobre una base única e integrada.
Proteja los recursos digitales gracias a la combinación de MPC, HSM y computación confidencial de IBM, todo ello alineado con las normativas globales.
Diseñada para acelerar la implementación con servicios preintegrados para la verificación de la identidad, la prevención de delitos financieros, la generación de rentabilidad y mucho más.
Conozca la plataforma IBM Digital Asset Haven y sus capacidades en este vídeo introductorio.
Aprenda a crear su primera cartera digital.
Aprenda a crear un alias legible por humanos que se resuelva a múltiples direcciones blockchain.
Aprenda a simular una transacción que haga uso de un alias legible por humanos.
Integre los servicios de recursos digitales en los canales de banca en línea existentes, permitiendo a los clientes institucionales y minoristas mantener y negociar de forma segura recursos digitales bajo el control del banco.
Habilite pagos transfronterizos casi en tiempo real con liquidación mediante stablecoins, logrando una finalidad T+0 en cualquier blockchain compatible.
Proteja las reservas estratégicas, los activos respaldados por la administración pública o la infraestructura de moneda digital del banco central con operaciones de custodia y tesorería de recursos digitales totalmente aisladas y protegidas de manera integral.
Incorpore capacidades de "compra, venta y tenencia" de recursos digitales directamente en su plataforma, lo que le permitirá ofrecer servicios de recursos digitales como un módulo prémium de pago a sus clientes de servicios financieros.
Descubra cómo IBM Digital Assets Haven proporciona custodia de recursos digitales de nivel bancario para sectores altamente regulados.