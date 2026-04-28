Soluciones de API Management

Cree, proteja y gestione API más rápido con un control unificado en entornos híbridos y multinube
Las API impulsan la transformación digital y la IA, pero los flujos de trabajo manuales, la proliferación de API y la fragmentación de las herramientas ralentizan el trabajo de los equipos. IBM unifica todo el ciclo de vida de las API mediante una automatización con IA para simplificar su gestión, al tiempo que ofrece un gobierno de nivel empresarial que permite exponer las API a los agentes de IA. De este modo, los desarrolladores pueden entregar resultados más rápidamente sin comprometer el control.
Los cuellos de botella de seguridad y cumplimiento ralentizan la entrega de API. Los desarrolladores necesitan policy-as-code y medidas de seguridad automatizadas para que los equipos puedan trabajar con rapidez y cumplir con la normativa.
El uso de distintos tiempos de ejecución puede dar lugar a diseños incoherentes de API. Gracias a unos estándares unificados y a los portales automatizados, los equipos pueden desarrollar e integrar soluciones con mayor rapidez.
A medida que las organizaciones crecen, las API se multiplican más rápido. Gestione todo el ciclo de vida de las API, desde el diseño hasta la retirada, a escala, con visibilidad y automatización integradas.
Obtenga perspectivas en tiempo real sobre el rendimiento y el uso de la API con herramientas de monitorización para reducir el tiempo de inactividad y los errores.
Nuestros productos ayudan a las empresas a diseñar, implementar y ampliar API de forma segura, lo que les permite acelerar la innovación, mejorar la conectividad e impulsar su transformación digital.
Las aplicaciones nativas de la nube permiten acelerar la comercialización, ofrecen una mayor escalabilidad, simplifican la gestión y reducen los costes gracias a la contenerización, los microservicios, la automatización y las prácticas de DevOps. Los servicios de desarrollo de aplicaciones de IBM Consulting se centran en la cocreación y la coejecución, y cuentan con el apoyo de arquitecturas de referencia, herramientas y aceleradores, modelos de prestación de servicios virtuales y soluciones sectoriales compatibles con entornos multinube.