Soluciones de API Management

Cree, proteja y gestione API más rápido con un control unificado en entornos híbridos y multinube

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IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for API Management
Galardonada durante 10 años consecutivos
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Modernice la gestión de API con velocidad y control

Las API impulsan la transformación digital y la IA, pero los flujos de trabajo manuales, la proliferación de API y la fragmentación de las herramientas ralentizan el trabajo de los equipos. IBM unifica todo el ciclo de vida de las API mediante una automatización con IA para simplificar su gestión, al tiempo que ofrece un gobierno de nivel empresarial que permite exponer las API a los agentes de IA. De este modo, los desarrolladores pueden entregar resultados más rápidamente sin comprometer el control.

Potenciar la entrega de API escalables

Equilibrar la velocidad con el gobierno de las API

Los cuellos de botella de seguridad y cumplimiento ralentizan la entrega de API. Los desarrolladores necesitan policy-as-code y medidas de seguridad automatizadas para que los equipos puedan trabajar con rapidez y cumplir con la normativa.
Experiencia coherente para desarrolladores de API

El uso de distintos tiempos de ejecución puede dar lugar a diseños incoherentes de API. Gracias a unos estándares unificados y a los portales automatizados, los equipos pueden desarrollar e integrar soluciones con mayor rapidez.
Gestión del ciclo de vida de las API a escala

A medida que las organizaciones crecen, las API se multiplican más rápido. Gestione todo el ciclo de vida de las API, desde el diseño hasta la retirada, a escala, con visibilidad y automatización integradas.
Observabilidad y fiabilidad de las API

Obtenga perspectivas en tiempo real sobre el rendimiento y el uso de la API con herramientas de monitorización para reducir el tiempo de inactividad y los errores.

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