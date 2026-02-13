Software de seguridad y gobierno

Unifique la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia para proteger sus datosmás críticos y escalar con confianza.
Incorpore confianza, seguridad y transparencia en cada parte de sus operaciones, a través de datos, aplicaciones e IA, para que pueda innovar con rapidez y confianza. Asegúrese de que cada capa (datos, modelos y acceso) esté gobernada y protegida para que las empresas puedan escalar la IA con confianza sin comprometer el cumplimiento ni el control.
IBM® watsonx.governance es un kit de herramientas automatizadas integral creado para gobernar tanto los modelos de IA generativa como los de machine learning (ML) en la plataforma IBM watsonx.
Evite las reelaboraciones, reduzca los ciclos de aprobación, alinee un único conjunto de métricas y acelere la implementación segura de cualquier modelo en cualquier plataforma.
Automatice la asignación de cumplimiento a los marcos líderes con gobierno en tiempo real en materia de identidad, datos e IA.
Adopte una base abierta y unificada para la gestión de identidades y secretos, aplicando el enfoque zero trust sin comprometer la agilidad.
Obtenga visibilidad sobre los algoritmos vulnerables, lo que reduce la exposición a los ataques de tipo “recopilar ahora, descifrar después”.
IBM watsonx.governance ayuda a gobernar, monitorizar y proteger la IA empresarial a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando visibilidad sobre los riesgos, la seguridad y el cumplimiento, de modo que la IA pueda implementarse de forma responsable y a escala, en todos los modelos y agentes de cualquier plataforma.
IBM Vault proporciona gestión de identidades de máquinas mediante el cifrado de datos confidenciales y el control del acceso basado en la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades de confianza, hacer cumplir las políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.
IBM Verify resuelve los retos híbridos con una IAM segura y sin fricciones que simplifica la identidad y refuerza el tejido de identidades, sin sobrecargar a los administradores.
IBM Guardium protege los datos críticos de la empresa de los riesgos actuales y emergentes, dondequiera que se encuentren.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner constituyen las opiniones de la organización de investigación y consultoría de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner declina toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un fin determinado.