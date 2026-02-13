Software de seguridad y gobierno

Unifique la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia para proteger sus datos​más críticos y escalar con confianza.

Garantice datos e IA fiables, seguros y que cumplan con la normativa 

Incorpore confianza, seguridad y transparencia en cada parte de sus operaciones, a través de datos, aplicaciones e IA, para que pueda innovar con rapidez y confianza.​ Asegúrese de que cada capa (datos, modelos y acceso) esté gobernada y protegida para que las empresas puedan escalar la IA con confianza sin comprometer el cumplimiento ni el control.

Vea nuestro software en acción

Rastreo y transparencia

IBM® watsonx.governance es un kit de herramientas automatizadas integral creado para gobernar tanto los modelos de IA generativa como los de machine learning (ML) en la plataforma IBM watsonx. 

Innove con confianza gracias a una IA responsable

Detección, gobierno y seguridad de la IA

Evite las reelaboraciones, reduzca los ciclos de aprobación, alinee un único conjunto de métricas y acelere la implementación segura de cualquier modelo en cualquier plataforma​.
Cumplimiento y gestión y mitigación de riesgos

Automatice la asignación de cumplimiento a los marcos líderes con gobierno en tiempo real en materia de identidad, datos e IA.
Gestión de identidades y accesos

Adopte una base abierta y unificada para la gestión de identidades y secretos, aplicando el enfoque zero trust sin comprometer la agilidad.
Preparación quantum-safe

Obtenga visibilidad sobre los algoritmos vulnerables, lo que reduce la exposición a los ataques de tipo “recopilar ahora, descifrar después”.​
Reconocido como líder del mercado*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms​
 
  • 2024 Magic Quadrant for Access Management

Explore el software destacado de IBM para la seguridad y el gobierno

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance ayuda a gobernar, monitorizar y proteger la IA empresarial a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando visibilidad sobre los riesgos, la seguridad y el cumplimiento, de modo que la IA pueda implementarse de forma responsable y a escala, en todos los modelos y agentes de cualquier plataforma.

150 %
de aumento en la eficiencia operativa
El 58 %
de reducción en el tiempo de procesamiento de las solicitudes de autorización de datos
IBM Vault

IBM Vault proporciona gestión de identidades de máquinas mediante el cifrado de datos confidenciales y el control del acceso basado en la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades de confianza, hacer cumplir las políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.

87,5 %
de reducción del tiempo empleado por el help desk en cuestiones relacionadas con las contraseñas
99 %
de reducción en las horas dedicadas a la rotación de secretos

IBM Verify

IBM Verify resuelve los retos híbridos con una IAM segura y sin fricciones que simplifica la identidad y refuerza el tejido de identidades, sin sobrecargar a los administradores.

80 %
de adopción por el personal de la plataforma de identidad de autoservicio
75%
de reducción del tiempo empleado por el help desk en cuestiones relacionadas con las contraseñas
IBM® Guardium

IBM Guardium protege los datos críticos de la empresa de los riesgos actuales y emergentes, dondequiera que se encuentren.

<&nbsp;1 día
de acceso para nuevas incorporaciones y traslados de personal, frente a una semana o más
8000
empleados con una gestión de identidades segura y transparente
Dé el siguiente paso

Inicie su camino hacia la seguridad y el gobierno con IBM. Colabore estrechamente con nuestros expertos técnicos para generar valor inmediato.
