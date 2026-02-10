1. ¿El cliente debe seguir aceptando los términos del contrato de licencia de subcapacidad antes de solicitar licencias para una implementación de subcapacidad?

Desde el 18 de julio de 2011, los términos de subcapacidad se han incluido en el acuerdo base de IBM Passport Advantage. Los clientes pueden encontrar los términos relacionados en las secciones "Capacidad total" y "Virtualización"

Sección de requisitos.

2. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?

Desde el lanzamiento de la oferta Passport Advantage Sub-Capacity, IBM ha ido incorporando continuamente nuevas tecnologías de virtualización de servidores que pueden formar parte de esta opción flexible. Consulte la pestaña "Anuncios" de este sitio web de preguntas frecuentes para obtener más información sobre el historial. IBM continuará con esa estrategia, anunciando entornos de virtualización elegibles adicionales a través de diversos medios. Siempre que sea posible, dichos anuncios se realizarán mediante el proceso habitual de cartas de anuncio. Pero dada la rápida evolución del mercado de la tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando esté disponible la compatibilidad de IBM License Metric Tool con otras tecnologías de virtualización elegibles, los clientes deberán suscribirse a "Mis notificaciones" (las instrucciones se encuentran en otra pregunta frecuente más abajo). También deben monitorizar la exposición Tecnología de virtualización elegible(PDF, 40KB) para conocer las adiciones.

3. ¿Colabora IBM con otros proveedores de hardware y software para ampliar la elegibilidad y la compatibilidad de la subcapacidad por parte de ILMT?

Sí, seguimos mejorando nuestra oferta de subcapacidad haciendo que otros entornos de virtualización sean elegibles, cuando podemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de monitorizar estos entornos y articular las reglas de recuento de licencias de virtualización. IBM continuará evaluando tecnologías adicionales de virtualización de servidores en función de la demanda de los clientes y la presencia en el mercado.

4. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar ILMT?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar la herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) en un plazo de 90 días desde la primera implementación de un producto con subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible.

Los clientes con subcapacidad existente deben actualizar sin demora a las nuevas versiones, lanzamientos o modificaciones que estén disponibles, según lo establecido en la sección "Requisitos de capacidad total y virtualización" de la IPAA.

Tenga en cuenta que IBM no establece un plazo específico para este término con el fin de adaptarse a las distintas necesidades de sus clientes. La intención es que lo apliquen lo antes posible, teniendo en cuenta su marco de TI específico.

5. ¿Cuáles son las excepciones al requisito de utilizar ILMT para la concesión de licencias de subcapacidad?

Se recomienda utilizar la herramienta IBM License Metric Tool en entornos basados en núcleos de capacidad completa y su uso es obligatorio con licencias de subcapacidad. A partir del 1 de mayo de 2023, no se aceptarán excepciones a este requisito. Se respetarán los clientes que anteriormente informaban manualmente debido a las excepciones ofrecidas en versiones anteriores de IPPA. Dichas excepciones eran las siguientes:

﻿﻿﻿cuando ILMT aún no ofrecía compatibilidad con la tecnología de virtualización elegida

Nota: para recibir una notificación cuando ILMT ofrezca compatibilidad con tecnologías de virtualización elegibles, los clientes deben suscribirse a "Mis notificaciones"

﻿﻿si su empresa tiene menos de 1000 empleados y contratistas, no es un proveedor de servicios (es decir, una entidad que proporciona servicios de tecnología de la información a clientes finales, ya sea directamente o a través de un distribuidor) y no ha contratado a un proveedor de servicios para gestionar su entorno y la capacidad física total de sus servidores, medida sobre la base de la capacidad total pero con licencia bajo los términos de la licencia de subcapacidad, es inferior a 1000 PVU.

si sus servidores tienen licencia para su capacidad total.



6. ¿Qué pasa si ILMT no admite mi tecnología de virtualización?

Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad total. Para beneficiarse las licencias de subcapacidad, es necesario utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si antes cumplía los requisitos para presentar informes manualmente, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponibles en la página web de Sub-capacity hasta el 1 de enero de 2024.

7. ¿Es necesario seguir utilizando la ILMT si aumento la implementación de productos elegibles con una capacidad inferior a la capacidad total del servidor, tal y como se indica en la sección 4 del anexo sobre subcapacidad?

Si el aumento hasta alcanzar la capacidad máxima es temporal, ILMT debería seguir monitorizando ese servidor y sus particiones. Si el aumento es permanente, no sería necesario utilizar ILMT; no obstante, IBM recomienda que el servidor y sus particiones sigan monitorizándose con ILMT, especialmente si el servidor aprovecha una tecnología de virtualización elegible, ya que incluso las configuraciones "permanentes" pueden modificarse, quizá sin que el gestor de activos lo sepa.

8. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?

Sí.

9. Si un cliente reduce la capacidad de una partición, ¿es posible reasignar los derechos de licencia PVU excedentes a otra partición?

Sí.

10. ¿Están disponibles las licencias de subcapacidad para los proveedores de servicios?

Sí.

11. ¿Por qué el periodo del informe predeterminado de ILMT es mensual, si las condiciones permiten la presentación trimestral?

Los términos de subcapacidad reflejan el plazo máximo permitido antes de tener que analizar, conciliar y firmar los informes ILMT. La mayoría de los clientes tendrán que realizar esta tarea mensualmente, de ahí la configuración predeterminada. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.



12. ¿Por qué los términos de subcapacidad y la ILMT requieren informes periódicos (semanales, mensuales, trimestrales)?

En comparación con los entornos de servidores con licencia de capacidad completa, que son relativamente más estables, IBM asume un riesgo mucho mayor al permitir la flexibilidad de licenciar su software sobre una base de subcapacidad en entornos de servidores virtualizados, donde la capacidad del núcleo del procesador se puede cambiar sobre la marcha. IBM exige el uso de ILMT para la oferta de subcapacidad con el fin de ayudar a los clientes a cumplir los términos de la licencia de IBM.

Sin embargo, ILMT solo proporciona los datos; el cliente debe analizar, conciliar y elaborar informes que documenten su cumplimiento continuo. La gestión de activos de TI es una disciplina financiera y el proceso de elaboración de estos informes es muy similar en concepto al análisis, la conciliación y la creación de informes financieros para los libros de contabilidad de un cliente. Por ejemplo, los informes iniciales generados por ILMT durante el proceso de análisis y conciliación podrían considerarse similares al esfuerzo que supone crear un "balance de comprobación".

Una gestión deficiente de los activos de TI puede dar lugar a una subestimación de los gastos y a una sobreestimación de los beneficios, lo que supone una preocupación para la alta dirección de cualquier empresa.

13. ¿Puede un business partner o proveedor de servicios de IBM ayudar a un cliente a lograr el cumplimiento de licencias?

Sí, un business partner o proveedor de servicios puede ayudar a un cliente con el cumplimiento de licencias. Muchos distribuidores de Passport Advantage ofrecen la gestión de licencias como un servicio de valor añadido.

No obstante, la entidad propietaria de los derechos de licencia (en este caso, los clientes usuarios finales) es la responsable última de garantizar el cumplimiento de las condiciones de subcapacidad. En otras palabras, los clientes pueden delegar esta responsabilidad, pero no pueden renunciar a ella.

14. ¿Tiene IBM derecho a auditar a un cliente?

Sí, según la verificación de licencia de los acuerdos Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.



15. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple con los términos y condiciones de subcapacidad?

Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.

16. ¿Cuál es la política de licencias si la capacidad del núcleo del procesador de la partición aumenta temporalmente debido a una carga de trabajo adicional?

Un aumento de la capacidad máxima o de pico del núcleo del procesador, medida en núcleos, disponible para el software de IBM, requiere derechos de licencia adicionales. Los términos de licencia de IBM exigen que los clientes obtengan derechos adicionales antes de aumentar la capacidad de núcleo de procesador disponible para el software. ILMT monitoriza los cambios en la capacidad del núcleo del procesador e informa al respecto, de modo que los clientes pueden asegurarse de que disponen de derechos suficientes para cubrir estos "picos máximos" Los términos de la licencia de IBM no permiten promediar la capacidad del procesador ni ofrecen períodos de gracia para picos temporales en la carga de trabajo.



17. ¿Las licencias de IBM permiten un período de gracia y/o un "ajuste periódico" para cumplir con los requisitos?

No, los términos de la licencia de IBM no prevén un periodo de gracia para realizar la “regularización”. Además, los términos de las licencias basadas en núcleos no se basan en el "uso". Tanto los términos de licencia de capacidad total como los de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor (completa) o la partición (subcapacidad) antes de implementar o aumentar dicha capacidad. La herramienta IBM License Metric Tool monitoriza de forma continua el entorno de servidores virtualizados del cliente e informa de este "máximo histórico" de núcleos (por métrica de licencia) por producto de software y por partición. De este modo, el cliente puede comparar los totales de productos del informe ILMT con su inventario de licencias PoE para confirmar su cumplimiento.

18. ¿Qué significa realmente "aumento de la capacidad de virtualización de un producto de subcapacidad elegible"?

Este aumento se produce cuando se incrementa la capacidad máxima del núcleo del procesador (medida en núcleos) disponible para el software, cuando el número de núcleos del procesador que ejecuta la máquina o la partición aumenta más allá de los derechos o cuando se pone el software a disposición (es decir, se instala) en otra partición del servidor.

19. ¿Qué selección debo realizar en "Mis notificaciones" de IBM para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles de ILMT?

Después de iniciar sesión en "Mis notificaciones" con su ID de IBM, escriba "License Metric" en la barra de búsqueda de productos, busque "IBM License Metric Tool" entre los productos enumerados y marque el botón de suscripción. Si no tiene un ID de IBM, visite "Perfil de mi cuenta".

Si no tiene un ID de IBM, visite "Perfil de mi cuenta".