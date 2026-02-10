Informes de Passport Advantage Online

Titularidades de software activas y futuras – Busque sus titularidades activas y futuras. Puede realizar consultas basadas en el tipo de titularidad (p. ej., comprada, renovada, asignada y futura) y en el tipo de intervalo de fechas de la titularidad (p. ej., comprada, renovada, asignada).

Presupuestos de renovación de software activos – Consulte los presupuestos de renovación de software abiertos para sus sitios y realice consultas basadas en el número de acuerdo, el número de sitio, el número de revendedor, el número de presupuesto o la fecha de vencimiento de la renovación.

Historial de pedidos – Busque los pedidos realizados por sus sitios. Puede buscar por tipo de pedido (es decir, compras, renovaciones, soportes físicos o software como servicio) y por el intervalo de fechas de los pedidos de ventas

Historial de migraciones – Busque las migraciones realizadas por sus sitios por fecha (este informe solo se aplica a las transacciones de Passport Advantage).

Historial de descargas – Consulte las descargas de software realizadas por sus sitios. Puede realizar consultas basadas en un intervalo de fechas de descarga. El informe de historial de descargas de software muestra el historial de acuerdo con la información actual del sitio y del acuerdo que conste en el registro. No se tienen en cuenta las migraciones de acuerdos.

Nota: solo los usuarios autorizados pueden consultar, ver y descargar los informes enumerados anteriormente