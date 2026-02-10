Titularidades de Passport Advantage Express

Las titularidades son fundamentales para su experiencia con Passport Advantage y con IBM Software Subscription and Support.

Por cada “Producto elegible” que usted adquiera, recibirá un justificante de titularidad (“PoE”) de IBM que especifica un nivel de uso autorizado. Los POE (respaldados por la factura o el recibo de pago correspondientes) sirven como evidencia del nivel de uso autorizado del cliente.

Inicie sesión en Passport Advantage Online para:

Ver la certificación de justificante de titularidad – Vea los certificados de PoE de su sitio

Ver el inventario de titularidades y actualizar implementaciones*

Asignaciones – Vea la asignación actual de titularidades de licencia de su sitio

Actualizar asignaciones de titularidades – Actualice la asignación actual de titularidades (descarga de software, solicitudes de soportes físicos y/o soporte técnico) de su sitio

Ver el inventario de titularidades – Vea un informe resumido de la cantidad de titularidades de productos de sus sitios. El informe se puede exportar o imprimir.

Registrar y realizar el seguimiento de las titularidades de productos implementados – El seguimiento de implementaciones le permite registrar y seguir el número de titularidades implementadas en un sitio determinado. Las implementaciones pueden iniciarse, modificarse o visualizarse a través del informe de asignaciones de titularidades.

*Notas: usted debe tener acceso a su sitio de PAO y permiso para ver/actualizar las titularidades 

  • Las asignaciones de titularidades no realizan un seguimiento de las cantidades de implementación
  • Solo su contacto principal y los usuarios autorizados por este pueden crear y actualizar datos de implementación
  • Las implementaciones pueden iniciarse, modificarse o visualizarse a través del informe de asignaciones de titularidades.

IBM no modifica sus datos de implementación.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo local de eCustomer Care.
