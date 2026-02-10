Ver la certificación de justificante de titularidad – Vea los certificados de PoE de su sitio

Ver el inventario de titularidades y actualizar implementaciones*

Asignaciones – Vea la asignación actual de titularidades de licencia de su sitio

Actualizar asignaciones de titularidades – Actualice la asignación actual de titularidades (descarga de software, solicitudes de soportes físicos y/o soporte técnico) de su sitio

Ver el inventario de titularidades – Vea un informe resumido de la cantidad de titularidades de productos de sus sitios. El informe se puede exportar o imprimir.

Registrar y realizar el seguimiento de las titularidades de productos implementados – El seguimiento de implementaciones le permite registrar y seguir el número de titularidades implementadas en un sitio determinado. Las implementaciones pueden iniciarse, modificarse o visualizarse a través del informe de asignaciones de titularidades.

*Notas: usted debe tener acceso a su sitio de PAO y permiso para ver/actualizar las titularidades

Las asignaciones de titularidades no realizan un seguimiento de las cantidades de implementación

Solo su contacto principal y los usuarios autorizados por este pueden crear y actualizar datos de implementación

IBM no modifica sus datos de implementación.