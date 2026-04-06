Tabla de unidades de conversión

para ofertas licenciadas sobre gastos, ingresos o activos financieros

La siguiente tabla de conversión se utiliza para convertir las divisas locales en una unidad de conversión común para las ofertas con licencia sobre gastos, ingresos o activos financieros. La gestión de cuentas la utilizan su contacto principal y los contactos secundarios designados para conceder acceso a PAO y asignar roles, permisos de aplicaciones y privilegios de uso para su sitio de Passport Advantage.

Visión general

La siguiente tabla de conversión se utiliza para convertir las divisas locales a una unidad de conversión común. Esto brinda al cliente el beneficio de la agregación global para licencias basadas en moneda, proporcionando precios basados en volumen a medida que crece el cliente.

Nota: los factores de conversión enumerados aquí no están vinculados a las conversiones de tipos de cambio. Se trata de valores estables basados en relaciones históricas entre monedas. Los factores de esta tabla permanecerán sin cambios a menos que así lo exijan cambios materiales.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de IBM.

Instrucciones

Para utilizar la tabla de conversión:

  1. Localice la moneda del país aplicable para convertir en la tabla de conversión.
  2. Divida el importe en moneda local por el factor de conversión.
  3. Repita según sea necesario para varias monedas.

Ejemplo

Paso 1: Localice las monedas nacionales aplicables para los siguientes casos:

  • Factor de conversión al euro =0,92
  • Factor de conversión del dólar estadounidense = 1,00
  • Factor de conversión de la libra esterlina =0,79

Paso 2: Divida las monedas locales por el factor de conversión:

  • 100 000 euros / 0,92 factor de conversión = 108 696 unidades de conversión
  • 75 000 dólares estadounidenses / 1,00 factor de conversión = 75 000 unidades de conversión
  • 50 000 libras esterlinas / 0,79 factor de conversión = 63 291 unidades de conversión

Resultado: 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unidades de conversión totales requeridas

Tabla de unidades de conversión

A

PaísDivisaCodifiqueDividir por
ISLAS ALANDEuroEUR0,92
ARGELIADinar argelinoDZK134,33
SAMOA AMERICANADólar estadounidenseDólares1,00
ANDORRAEuroEUR0,92
ANGOLAKuanzaAOA958,97
ARGENTINAPeso argentinoARS1296,37
AUSTRALIADólar australianoAUD1,58
AUSTRIAEuroEUR0,92
AZERBAIYÁNManat azerbaiyanoAZN1,70

B

BARÉINDinar de BaréinBHD0,38
BANGLADESHTakaBDT125,21
BÉLGICAEuroEUR0,92
BOTSUANAPulaBWP13,76
BRASILReal brasileñoBRL5,70
BULGARIALev búlgaroBGN1,90

C

CAMERÚNFranco CFA BEACXAF604,22
CANADÁDólar canadienseCAD1,47
CHILEPeso chilenoCLF957,09
CHINAYuan renminbiCNY7.36
ISLA DE NAVIDADDólar australianoAUD1,58
ISLAS COCOS (KEELING)Dólar australianoAUD1,58
COLOMBIAPeso colombianoCOP4292,88
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DELFranco congoleñoCDF2870,79
ISLAS COOKDólar neozelandésNZD1,71
COSTA RICAColón costarricenseCRC505,80
COSTA DE MARFILFranco CFA BCEAOXOF624,14
CROACIAEuroEUR0,92
CHIPREEuroEUR0,92
REPÚBLICA CHECACorona checaCZK23,10

D

DINAMARCACorona danesaDKK6,87
REPÚBLICA DOMINICANAPeso dominicanoDOP63,48

E

ECUADORDólar estadounidenseDólares1,00
EGIPTOLibra egipciaEGP51,25
ESTONIAEuroEUR0,92
ETIOPÍABirr etíopeETB134,61
EUROEuroEUR0,92

F

ISLAS FEROECorona danesaDKK6,87
FINLANDIAEuroEUR0,92
FRANCIAEuroEUR0,92

G

GABÓNFranco CFA BEACXAF604,22
ALEMANIAEuroEUR0,92
GHANACedi de GhanaGHS15,52
GRECIAEuroEUR0,92
GROENLANDIACorona danesaDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNSEYLibra británica GBP0,79

H

ISLAS HEARD Y McDONALDDólar australianoAUD1,58
HONG KONGDólar de Hong KongHKD7,78
HUNGRÍAForintHUF377,78

I

ISLANDIACorona de IslandiaISK140,51
INDIARupia indiaINR87,36
INDONESIARupiahIDR16 170,14
IRAKDinar iraquíIQD1305 00
IRLANDAEuroEUR0,92
ISLA DE MANLibra británicaGBP0,79
ISRAELNuevo sheqel israelíILS3,66
ITALIAEuroEUR0,92

J

JAPÓNYenJPY146.02
JERSEYLibra británicaGBP0,79

K

KAZAJISTÁNTengeKZT519,32
KENYAChelín kenianoKES130,22
COREA, (Corea del Sur)WonKRW1445,50
KUWAITDinar kuwaitíKWD0,31

L

LETONIAEuroEUR0,92
LÍBANOLibra libanesaLBP92 129,17
LIECHTENSTEINFranco suizoCHF0,86
LITUANIAEuroEUR0,92
LUXEMBURGOEuroEUR0,92

M

MALASIARinggit malasioMYR4,48
MALIFranco CFA BCEAOXOF624,14
MALTAEuroEUR0,92
ISLAS MARSHALLDólar estadounidenseDólares1,00
MARTINICAEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MÉXICOPeso mexicanoMXN20,72
MÓNACOEuroEUR0,92
MONTENEGROEuroEUR0,92
MARRUECOSDírham marroquíMAD9,73
MOZAMBIQUEMetical mozambiqueñoMZN64,54

N

NAMIBIADólar de NamibiaNAD18,48
HOLANDAEuroEUR0,92
NUEVA ZELANDADólar neozelandésNZD1,71
NIGERIANairaNGN1620,54
NIUEDólar neozelandésNZD1,71
ISLA DE NORFOLKDólar australianoAUD1,58
NORUEGACorona noruegaNOK10,63

O

OMÁNRial omaníOMR0,38

P

PAKISTÁNRupia pakistaníPKR284,31
PANAMÁBalboaPAB1,00
PARAGUAYGuaraníPYG7910,25
PERÚNuevo SolPEN3,71
FILIPINASPeso filipinoPHP57,17
PLONIAZlotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0,92
PUERTO RICODólar estadounidenseDólares1,00

Q

CATARRial qataríQAR3,64

R

REUNIÓNEuroEUR0,92
RUMANÍANuevo leu rumanoRON4,63
FEDERACIÓN RUSARublo rusoRUB88,84

S

SAN BARTOLOMÉEuroEUR0,92
SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA)EuroEUR0,92
SAN PEDRO Y MIQUELÓNEuroEUR0,92
SAN MARINOEuroEUR0,92
ARABIA SAUDÍRiyal saudíSAR3,75
SENEGALFranco CFA BCEAOXOF604,22
SERBIADinar serbioRSD107,78
SINGAPURDólar de SingapurSGD1,37
ESLOVAQUIAEuroEUR0,92
ESLOVENIAEuroEUR0,92
SUDÁFRICARandZAR18,58
ESPAÑAEuroEUR0,92
SRI LANKARupia de Sri LankaLKR299,58
SVALBARDAND Y JAN MAYENCorona noruegaNOK10,63
SUECIACorona suecaSEK10,24
SUIZAFranco suizoCHE0,86

T

TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINANuevo dólar taiwanésTWD32,77
TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DEChelín tanzanoTZS2654,06
TAILANDIABahtTHB34,65
TIMOR ORIENTALDólar estadounidenseDólares1,00
TOKELAUDólar neozelandésNZD1,71
TÚNEZDinar tunecinoTND3,20
TURQUÍALira turcaTRY38,52

U

UGANDAChelín ugandésUGX3685,37
UCRANIAHryvniaUAH42,44
Emiratos Árabes UnidosDirham de los EAUAED3,67
REINO UNIDOLibra esterlinaGBP0,79
ESTADOS UNIDOSDólar estadounidenseDólares1,00
ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOSDólar estadounidenseDólares1,00
URUGUAYPeso uruguayoUYI43,94

V

VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DEBolivar FuerteVEF89,35
VIETNAMDongVND24 658,90
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)Dólar estadounidenseDólares1,00
ISLAS VÍRGENES (EE. UU.)Dólar estadounidenseDólares1,00

Z

ZAMBIAKwacha zambianoZMW28,49