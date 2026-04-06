Tabla de unidades de conversión

para ofertas licenciadas sobre gastos, ingresos o activos financieros
La siguiente tabla de conversión se utiliza para convertir las divisas locales a una unidad de conversión común. Esto brinda al cliente el beneficio de la agregación global para licencias basadas en moneda, proporcionando precios basados en volumen a medida que crece el cliente.
Nota: los factores de conversión enumerados aquí no están vinculados a las conversiones de tipos de cambio. Se trata de valores estables basados en relaciones históricas entre monedas. Los factores de esta tabla permanecerán sin cambios a menos que así lo exijan cambios materiales.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de IBM.
Para utilizar la tabla de conversión:
Ejemplo
Paso 1: Localice las monedas nacionales aplicables para los siguientes casos:
Paso 2: Divida las monedas locales por el factor de conversión:
Resultado: 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unidades de conversión totales requeridas
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|B
|BARÉIN
|Dinar de Baréin
|BHD
|0,38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125,21
|BÉLGICA
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSUANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRASIL
|Real brasileño
|BRL
|5,70
|BULGARIA
|Lev búlgaro
|BGN
|1,90
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|C
|CAMERÚN
|Franco CFA BEAC
|XAF
|604,22
|CANADÁ
|Dólar canadiense
|CAD
|1,47
|CHILE
|Peso chileno
|CLF
|957,09
|CHINA
|Yuan renminbi
|CNY
|7.36
|ISLA DE NAVIDAD
|Dólar australiano
|AUD
|1,58
|ISLAS COCOS (KEELING)
|Dólar australiano
|AUD
|1,58
|COLOMBIA
|Peso colombiano
|COP
|4292,88
|CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
|Franco congoleño
|CDF
|2870,79
|ISLAS COOK
|Dólar neozelandés
|NZD
|1,71
|COSTA RICA
|Colón costarricense
|CRC
|505,80
|COSTA DE MARFIL
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|CROACIA
|Euro
|EUR
|0,92
|CHIPRE
|Euro
|EUR
|0,92
|REPÚBLICA CHECA
|Corona checa
|CZK
|23,10
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|D
|DINAMARCA
|Corona danesa
|DKK
|6,87
|REPÚBLICA DOMINICANA
|Peso dominicano
|DOP
|63,48
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|E
|ECUADOR
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|EGIPTO
|Libra egipcia
|EGP
|51,25
|ESTONIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ETIOPÍA
|Birr etíope
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|F
|ISLAS FEROE
|Corona danesa
|DKK
|6,87
|FINLANDIA
|Euro
|EUR
|0,92
|FRANCIA
|Euro
|EUR
|0,92
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|G
|GABÓN
|Franco CFA BEAC
|XAF
|604,22
|ALEMANIA
|Euro
|EUR
|0,92
|GHANA
|Cedi de Ghana
|GHS
|15,52
|GRECIA
|Euro
|EUR
|0,92
|GROENLANDIA
|Corona danesa
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNSEY
|Libra británica
|GBP
|0,79
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|H
|ISLAS HEARD Y McDONALD
|Dólar australiano
|AUD
|1,58
|HONG KONG
|Dólar de Hong Kong
|HKD
|7,78
|HUNGRÍA
|Forint
|HUF
|377,78
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|I
|ISLANDIA
|Corona de Islandia
|ISK
|140,51
|INDIA
|Rupia india
|INR
|87,36
|INDONESIA
|Rupiah
|IDR
|16 170,14
|IRAK
|Dinar iraquí
|IQD
|1305 00
|IRLANDA
|Euro
|EUR
|0,92
|ISLA DE MAN
|Libra británica
|GBP
|0,79
|ISRAEL
|Nuevo sheqel israelí
|ILS
|3,66
|ITALIA
|Euro
|EUR
|0,92
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|J
|JAPÓN
|Yen
|JPY
|146.02
|JERSEY
|Libra británica
|GBP
|0,79
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|K
|KAZAJISTÁN
|Tenge
|KZT
|519,32
|KENYA
|Chelín keniano
|KES
|130,22
|COREA, (Corea del Sur)
|Won
|KRW
|1445,50
|KUWAIT
|Dinar kuwaití
|KWD
|0,31
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|L
|LETONIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LÍBANO
|Libra libanesa
|LBP
|92 129,17
|LIECHTENSTEIN
|Franco suizo
|CHF
|0,86
|LITUANIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LUXEMBURGO
|Euro
|EUR
|0,92
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|M
|MALASIA
|Ringgit malasio
|MYR
|4,48
|MALI
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0,92
|ISLAS MARSHALL
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|MARTINICA
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MÉXICO
|Peso mexicano
|MXN
|20,72
|MÓNACO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MARRUECOS
|Dírham marroquí
|MAD
|9,73
|MOZAMBIQUE
|Metical mozambiqueño
|MZN
|64,54
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|N
|NAMIBIA
|Dólar de Namibia
|NAD
|18,48
|HOLANDA
|Euro
|EUR
|0,92
|NUEVA ZELANDA
|Dólar neozelandés
|NZD
|1,71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1620,54
|NIUE
|Dólar neozelandés
|NZD
|1,71
|ISLA DE NORFOLK
|Dólar australiano
|AUD
|1,58
|NORUEGA
|Corona noruega
|NOK
|10,63
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|O
|OMÁN
|Rial omaní
|OMR
|0,38
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|P
|PAKISTÁN
|Rupia pakistaní
|PKR
|284,31
|PANAMÁ
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAY
|Guaraní
|PYG
|7910,25
|PERÚ
|Nuevo Sol
|PEN
|3,71
|FILIPINAS
|Peso filipino
|PHP
|57,17
|PLONIA
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0,92
|PUERTO RICO
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|Q
|CATAR
|Rial qatarí
|QAR
|3,64
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|R
|REUNIÓN
|Euro
|EUR
|0,92
|RUMANÍA
|Nuevo leu rumano
|RON
|4,63
|FEDERACIÓN RUSA
|Rublo ruso
|RUB
|88,84
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|S
|SAN BARTOLOMÉ
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA)
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN PEDRO Y MIQUELÓN
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0,92
|ARABIA SAUDÍ
|Riyal saudí
|SAR
|3,75
|SENEGAL
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|604,22
|SERBIA
|Dinar serbio
|RSD
|107,78
|SINGAPUR
|Dólar de Singapur
|SGD
|1,37
|ESLOVAQUIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ESLOVENIA
|Euro
|EUR
|0,92
|SUDÁFRICA
|Rand
|ZAR
|18,58
|ESPAÑA
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Rupia de Sri Lanka
|LKR
|299,58
|SVALBARDAND Y JAN MAYEN
|Corona noruega
|NOK
|10,63
|SUECIA
|Corona sueca
|SEK
|10,24
|SUIZA
|Franco suizo
|CHE
|0,86
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|T
|TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA
|Nuevo dólar taiwanés
|TWD
|32,77
|TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE
|Chelín tanzano
|TZS
|2654,06
|TAILANDIA
|Baht
|THB
|34,65
|TIMOR ORIENTAL
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|TOKELAU
|Dólar neozelandés
|NZD
|1,71
|TÚNEZ
|Dinar tunecino
|TND
|3,20
|TURQUÍA
|Lira turca
|TRY
|38,52
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|U
|UGANDA
|Chelín ugandés
|UGX
|3685,37
|UCRANIA
|Hryvnia
|UAH
|42,44
|Emiratos Árabes Unidos
|Dirham de los EAU
|AED
|3,67
|REINO UNIDO
|Libra esterlina
|GBP
|0,79
|ESTADOS UNIDOS
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|URUGUAY
|Peso uruguayo
|UYI
|43,94
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|V
|VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
|Bolivar Fuerte
|VEF
|89,35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24 658,90
|ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|ISLAS VÍRGENES (EE. UU.)
|Dólar estadounidense
|Dólares
|1,00
|País
|Divisa
|Codifique
|Dividir por
|Z
|ZAMBIA
|Kwacha zambiano
|ZMW
|28,49