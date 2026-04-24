Los atacantes utilizan cada vez más los modelos fronterizos para acelerar todo el ciclo de vida del ataque, y los modelos actuales y emergentes reducen el tiempo y los conocimientos necesarios para iniciar ataques disruptivos. A medida que las capacidades ofensivas se vuelvan más automatizadas y agénticas, las organizaciones necesitarán programas de seguridad que sean igualmente autónomos, coordinados y continuos.

IBM® Autonomous Security es un servicio multiagente que ofrece inteligencia, toma de decisiones y respuesta a velocidad de máquina. Al coordinar trabajadores digitales interoperables en las áreas de gobierno, gestión de riesgos, gestión de identidades y operaciones contra amenazas, se redefinirá el funcionamiento de los programas de seguridad a medida que las amenazas se vuelvan más automatizadas, adaptativas e impulsadas por la IA.

IBM Autonomous Security analiza continuamente las exposiciones y los entornos de tiempo de ejecución, aplicando políticas y coordinando la detección y la contención con una intervención humana mínima. Este proceso da como resultado ventanas de exposición más cortas, una contención más rápida de los ataques acelerados y perspectivas continuas de los sistemas de gobierno y riesgo para la postura de seguridad y cumplimiento.