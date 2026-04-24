IBM Autonomous Security

Enfrente los ataques de ciberseguridad con tecnología agéntica a escala

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Dos compañeros analizando datos en un monitor

Defensa proactiva mediante operaciones autónomas impulsadas por IA

Los atacantes utilizan cada vez más los modelos fronterizos para acelerar todo el ciclo de vida del ataque, y los modelos actuales y emergentes reducen el tiempo y los conocimientos necesarios para iniciar ataques disruptivos. A medida que las capacidades ofensivas se vuelvan más automatizadas y agénticas, las organizaciones necesitarán programas de seguridad que sean igualmente autónomos, coordinados y continuos.

IBM® Autonomous Security es un servicio multiagente que ofrece inteligencia, toma de decisiones y respuesta a velocidad de máquina. Al coordinar trabajadores digitales interoperables en las áreas de gobierno, gestión de riesgos, gestión de identidades y operaciones contra amenazas, se redefinirá el funcionamiento de los programas de seguridad a medida que las amenazas se vuelvan más automatizadas, adaptativas e impulsadas por la IA.

IBM Autonomous Security analiza continuamente las exposiciones y los entornos de tiempo de ejecución, aplicando políticas y coordinando la detección y la contención con una intervención humana mínima. Este proceso da como resultado ventanas de exposición más cortas, una contención más rápida de los ataques acelerados y perspectivas continuas de los sistemas de gobierno y riesgo para la postura de seguridad y cumplimiento.
Capacidades
Autonomous Risk Governance Orchestrator (ARGO)

ARGO es un trabajador digital con IA que evalúa y transforma de forma autónoma las organizaciones orquestando la gestión de ciberriesgos en tiempo real y el cumplimiento normativo. Mediante la automatización inteligente y el gobierno adaptativo, ARGO alinea la exposición al ciberriesgo con los objetivos empresariales y aplica la corrección mediante la gestión de controles continuos. El resultado es un programa integral de gobierno de la ciberseguridad que dirige de forma proactiva la estrategia, reduce la exposición al riesgo y refuerza la resiliencia de la organización.

 Más información sobre ARGO
Autonomous Defense Agents (ADA)

ADA utiliza trabajadores digitales de IA para proteger continuamente aplicaciones, identidades, datos, redes y entornos de nube. Esta herramienta sustituye las comprobaciones manuales por una monitorización permanente, una aplicación automática de políticas y una corrección rápida en las herramientas de TI y seguridad existentes. ADA autoajusta las bases de seguridad para reforzar las defensas, respaldar el cumplimiento y reducir el riesgo operativo sin añadir carga a los equipos de seguridad.

 Más información sobre ADA
Máquina autónoma de operaciones contra amenazas (ATOM)

ATOM es un sistema de IA agéntica que va más allá de los agentes de IA individuales para crear operaciones de seguridad autónomas. La automatización funciona mediante la coordinación de varios agentes para que interactúen y colaboren entre sí durante todo el ciclo de vida de las amenazas. Automatiza la búsqueda de amenazas, acelera su detección, crea y ejecuta planes de investigación y lleva a cabo pasos de corrección. ATOM se encarga de la orquestación para que los equipos de seguridad puedan centrarse en las amenazas de alto riesgo en lugar de en los falsos positivos o en las amenazas con poco riesgo.

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